Волкер виключив військове вирішення конфлікту на Донбасі чи його замороження

Середа, 21 лютого 2018, 12:15

Вирішити конфлікт на Донбасі за допомогою зброї неможливо, так само виключене його замороження.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я сподіваюся, що зрештою конфлікт буде вирішений. Але підкреслю – зброєю його вирішити в будь-якому разі неможливо. І так само його неможливо буде вирішити, якщо лишити все як є", - наголосив він.

За словами Волкера, те, що у конфлікту протягом трьох років не було фундаментальних змін не означає, що він "зацементований".

"Перетворення Донбасу на "заморожений конфлікт" є неприйнятним варіантом, це не задовольнить нікого, ніхто на цьому не зупиниться", - заявив Волкер.

"Наше завдання – зробити так, щоби зрештою від вирішення конфлікту виграли всі – і мешканці Донбасу, в тому числі російськомовні, і мешканці решти України – чи то російськомовні, чи то україномовні", - зазначив він.

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