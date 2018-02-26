В уряді уточнили стан виконання асоціації: робота за 2016 рік виконана на 63%

Понеділок, 26 лютого 2018, 14:50

В урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявили, що рівень виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію є вищим, ніж раніше озвучувалося.

Про це говорится у відповіді урядового офісу на запит "Європейської правди".

Нагадаємо, 23 лютого було оприлюднено урядовий звіт, за яким рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%.

Однак, як пояснили "ЄвроПравді", такий низький показник пояснюється тим, що у минулому році доводилося додатково виконувати завдання, заплановані ще на 2016 рік.

"В 2016 році прогрес виконання Угоди про асоціацію за відповідний рік становив лише 34%. Отже, з метою дотримання правової логіки та належної послідовності дій в 2017 році Україна витратила значний обсяг часу та зусиль на реалізацію тих заходів, які не були завершені в 2016-му році", - йдеться у поясненні урядового офісу.

Таким чином, в 2017-му році Україна виконала 29% зобов'язань 2016-го року, а також 41% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію саме на 2017 рік.

Також в уряді уточнюють, що станом на 31 грудня 2017 року загальний прогрес виконання зобов'язань, строк реалізації яких сплинув в 2016-му році, вже становить 63%.

Про урядовий звіт щодо виконання Угоди про асоціацію читайте у статті на "Асоціація наполовину: звіт про відставання та успіхи євроінтеграції України".