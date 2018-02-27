ЄСПЛ: Україна має заплатити компенсацію дівчині, яка смажила яєчню на "вічному вогні"

Вівторок, 27 лютого 2018, 11:14

Європейський суд з прав людини визнав Україну винною у незаконному арешті Анни Сінькової, однак не заперечив рішення українських судів про визнання її злочинницею за паплюження могили Невідомого солдата.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, винесеному у вівторок 27 лютого, повідомляє "Європейська правда".

В грудні 2010 року Сінькова взяла участь у перформансі, під час якого кілька людей смажили яєчню та сосиски на полум’ї "вічного вогню", що на могилі Невідомого солдата в Києві. Згодом вона опублікувала зйомку цього перформансу в Youtube, а за деякий час її арештували за звинуваченням у хуліганстві.

Сінькова провела під арештом три місяці, з 29 березня до 17 червня 2011 року, а згодом суд визнав її винною у паплюженні могили та засудив на три роки умовно.

Ще у 2011 році дівчина поскаржилася в ЄСПЛ щодо порушення її прав за низкою епізодів. Вона вважала незаконним її початковий арешт; поскаржилася на те, що вона лишалася за гратами навіть після того, як термін арешту сплив; своє засудження вона вважала порушенням права на свободу слова; та й вся справа, за її переконанням, мала ознаки політичного переслідування.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 27 лютого відхилив скаргу Сінькової за ключовими пунктами.

Зокрема, ЄСПЛ не побачив достатніх аргументів на користь того, що справа має ознаки політичного переслідування. Окремо зауважується, що засудження за наругу над похованням не можна вважати обмеженням свободи слова. "Суд не може погодитися з твердженням заявника про те, що її поведінка на меморіалі не є презирливою до тих, на честь кого цей пам'ятник був зведений", - йдеться, зокрема, у рішенні.

Суд, серед іншого, зауважив, що "вічний вогонь" - це не "просто газ", як на тому наполягала заявниця.

Також страсбурзький суд не знайшов порушень у початковому арешті дівчини. Водночас той факт, що її тримали в СІЗО майже місяць після того, як термін арешту сплив (а після того держава жодним чином не відшкодувала дівчині втрати через це), став достатнім приводом, щоби стверджувати про порушення Україною Європейської конвенції з прав людини.

Через цей епізод Україна зобов’язана виплатити Сіньковій компенсацію у сумі 4000 євро.