Україні не уникнути примусового об’єднання громад – спецпосланець Німеччини

Понеділок, 05 лютого 2018, 13:01

Місцеві громади в Україні мають час для ухвалення добровільного рішення про об’єднання в рамках адмінреформи, однак у разі їх відмови будуть застосовані адміністративні рішення.

Про це заявив спеціальний посланець уряду Німеччини Георг Мільбрадт в інтерв’ю "Європейській правді".

"В деяких країнах змінили підхід, і з певного етапу законодавчо примушували громади об’єднуватися. Це правильно, бо в перспективі у вас не може "двох класів" громад, тобто і тих, які існують на основі старого права, і тих, для яких законодавство змінилося. Отже, на перехідному періоді суто добровільний підхід можливий, але колись ви маєте створити нову карту України", - сказав

Віце-прем’єр Геннадій Зубко також вперше публічно визнав, що колись доведеться переходити до "примусового" об’єднання громад.

"Ми хочемо прискорити процес об’єднання, і для цього пропонуємо можливість добровільного приєднання для міст обласного значення без проведення позачергових виборів. Пропонуємо нові повноваження, інші можливості…Але коли ми будемо відчувати, що процес гальмується чи то через вплив політичних груп, чи то через відсутність лідера, який взяв би на себе процес об’єднання, чи то просто через небажання місцевого лідера йти на об’єднання – коли ми побачимо, що проблема в цьому, то будемо переходити до адміністративного рішення", - сказав він.

Мільбрадт також навів кілька прикладів, як проводилася реформа децентралізації у європейських країнах. Польща, наприклад, просто взяла свою карту і одночасно змінила всю структуру, створивши повіти та воєводства. Це не був добровільний процес.

У колишній Німецькій Демократичній Республіці людям дали певний час для добровільного об’єднання, оскільки хотіли, щоб ця реформа була сприйнята населенням.

"Звичайно ж, не вийде досягти 100%, закрити всі "білі плями" на карті. Але важливо звести до мінімуму кількість таких проблемних місць. Якщо на карті їх залишиться 5% чи 10%, то не буде великою складністю "одним махом" завершити цю реформу", - додав він.

Детальніше читайте в інтервью: "Доведеться створити нову карту України": посланець Меркель та Зубко розкрили плани адмінреформи".