Новий уряд Німеччини підтримуватиме Україну в обмін на виконання умов

Середа, 07 лютого 2018, 18:26

У коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН прописана підтримка Німеччиною цілковитого відновлення територіальної цілісності України та подальшого розвитку країни, втім до Києва теж є певні вимоги.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Текст угоди містить плани надавати Україні підтримку з метою повного відновлення територіальної цілісності країни, а також допомогу для посилення стабільності та подальшого суспільного розвитку.

Так само новий уряд Німеччини готовий надавати кошти для відбудови Донбасу.

З метою домогтися миру на Донбасі новий німецький уряд і надалі активно співпрацюватиме з Францією, наголошується в документі.

Утім, обіцяна підтримка надаватиметься Україні лише за певних умов. Йдеться насамперед про виконання Києвом своєї частини мінських домовленостей, що включає в себе відведення важких озброєнь від лінії розмежування та встановлення справжнього режиму припинення вогню.

В угоді наголошується, що за дотриманням перемир'я на Донбасі має спостерігати миротворча місія ООН.

Крім того, у Берліні й надалі розраховують, що Київ не припинить процес реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією. Метою таких перетворень має стати всеосяжна модернізація країни, наголошується в документі.

Готовність надавати Україні відповідну фінансову підтримку прив'язана до прогресу з втіленням реформ.

Раніше повідомлялося, що ХДС і СДПН домовилися провадити й надалі жорсткий курс щодо Росії через дії Москви в Криму та Україні.

Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.