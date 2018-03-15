Суд ЄС заборонив торгову марку для ресторанів зі словом Mafia у назві

Четвер, 15 березня 2018, 12:23

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Суд Європейського союзу заборонив реєстрацію в ЄС торгового знаку "La Mafia se sienta a la mesa" (Мафія сидить за столом), оскільки він суперечить державній політиці та прийнятим принципам моральності.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

У 2006 році іспанська компанія La Honorable Hermandad (правонаступниця Franchises La Mafia) подала заявку до Управління інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) для реєстрації торгової марки, в назві якої фігурувало слово "mafia", для надання послуг громадського харчування

У 2015 році Італія подала заявку до EUIPO про те, що така назва неприпустима, оскільки вона суперечить державній політиці та прийнятим принципам моральності. EUIPO прийняла скаргу і визнала, що знак "La Mafia se sienta a la mesa" явно асоціюється із злочинною організацією, і, крім того, повна назва цього знаку надає святковості та тривіальності словосполученню "la mafia", що спотворює серйозні конотації цього слова.

Франчайзинг La Mafia подав позов про скасування цього рішення до Суду ЄС. Однак суд відхилив позов і підтвердив правильність рішення EUIPO.

Суд підкреслює, що слова "la mafia" є домінуючим елементом знака іспанської компанії, і його розуміють у всьому світі як посилання на злочинну організацію, котра, зокрема, асоціюється із залякуванням, фізичним насильством та вбивствами.

Крім того, враховуючи їх транскордонне значення, злочинна діяльність мафії є ​​серйозною загрозою безпеці в усьому ЄС. Суд додає, що словосполучення "la mafia" має глибоко негативні асоціації в Італії.

Суд вважає, що той факт, що La Mafia Franchises мала намір зареєструвати торгову марку як натяк на серію фільмів "Хрещений батько", а не для того, щоб шокувати чи образити, не має значення для негативного сприйняття знака публікою.

Суд також пояснює, що концепція тематичних ресторанів, пов'язана із серією фільмів "Хрещений батько", не має значення для оцінки того, чи суперечить назва марки публічній політиці. Суд зауважує, що велика кількість книг і фільмів на тему мафії ніяким чином не змінює сприйняття шкоди, заподіяної цією організацією.

Рішення суду означає заборону реєстрації такої торгової марки в ЄС, як національна торговельна марка вона може існувати.