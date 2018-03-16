Знайти
АКТУАЛЬНО

У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста

ЄС починає контрзаходи проти нових мит США

У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського

Падіння гелікоптера США в Іраку: всі військові на борту загинули

В Орбана засудили "провокацію" проти угорців у Берегові

"Венеціанка" розкритикувала проекти Порошенка про звітність громадських організацій

Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії






ЄС починає контрзаходи проти нових мит США

П'ятниця, 16 березня 2018, 19:15
Версія для друку Коментарі

Європейський союз розпочинає процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський союз хоче звільнитися від мит США у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, затверджених президентом США Дональдом Трампом минулого тижня.

Європейська комісія, яка координує торгівельну політику ЄС, заявила, якщо Європейський Союз не буде звільнений від мит, він буде змушений встановити тарифи на ряд американських товарів, річний імпорт яких у Європейський Союз складає 2,8 млрд євро.

ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.

Перша група товарів може бути обкладена митом впродовж кількох місяців. ЄС стверджує, що США не можуть використовувати національну безпеку як виправдання для впровадження тарифів на метали. Це означає, що Європа може реагувати шляхом впровадження заходів для "збалансування".

"Ми вважаємо, що у нас дуже сильні юридичні підстави", - заявив у п'ятницю представник ЄС.

Друга група продуктів буде обкладена митами, якщо СОТ згодом оголосить американські мита незаконними, або ж через три роки.

Формальну пропозицію у цьому питанні Єврокомісія запропонує після 26 березня. Крім того, 28 держав-членів ЄС повинні досягти згоди щодо будь-яких наступних дій.

Європейська комісія проінформує Світову організацію торгівлі про потенційні контрзаходи до 23 травня або протягом двох місяців після набуття чинності мит США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:44
Меркель і Макрон у червні оприлюднять дорожню карту реформи ЄС
20:05
МЗС РФ: всі рішення щодо заходів у відповідь Британії ухвалені
19:41
фото
У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста
19:15
ЄС починає контрзаходи проти нових мит США
18:49
Україна попросить ЄС визнати РФ країною-агресором та посилити санкції - ЗМІ
18:40
Російські дипломати з сім'ями залишать Британію 20 березня
18:17
Посол звернувся до Euronews: годі діяти в інтересах російської пропаганди
18:07
У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського
17:57
Британія і ЄС наступного тижня можуть домовитися про перехідний період - ЗМІ
17:31
Меркель заперечила главі МВС: Іслам є частиною Німеччини
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Три кола санкцій: наскільки потужним стане британське покарання РФ

Не менше, аніж сам злочин, який було визнано нападом на суверенітет Британії, офіційний Лондон вразила подальша зухвалість РФ. Як вже заявив міністр закордонних справ Королівства Борис Джонсон, складається враження, що росіяни одночасно відмежовуються від замаху і пишаються ним.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Помста до Венеції доведе: Порошенко та ВР створюють нову проблему у відносинах з Європою

Києву достатньо просто затягнути час: наступний пленарний тиждень буде останнім перед тим, як спливе термін декларування. Це створить для України і особисто для Порошенка низку проблем у відносинах з Євросоюзом та США. Хоча у Києва є аргумент на свою користь...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  