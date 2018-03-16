ЄС починає контрзаходи проти нових мит США

П'ятниця, 16 березня 2018, 19:15

Європейський союз розпочинає процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський союз хоче звільнитися від мит США у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, затверджених президентом США Дональдом Трампом минулого тижня.

Європейська комісія, яка координує торгівельну політику ЄС, заявила, якщо Європейський Союз не буде звільнений від мит, він буде змушений встановити тарифи на ряд американських товарів, річний імпорт яких у Європейський Союз складає 2,8 млрд євро.

ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.

Перша група товарів може бути обкладена митом впродовж кількох місяців. ЄС стверджує, що США не можуть використовувати національну безпеку як виправдання для впровадження тарифів на метали. Це означає, що Європа може реагувати шляхом впровадження заходів для "збалансування".

"Ми вважаємо, що у нас дуже сильні юридичні підстави", - заявив у п'ятницю представник ЄС.

Друга група продуктів буде обкладена митами, якщо СОТ згодом оголосить американські мита незаконними, або ж через три роки.

Формальну пропозицію у цьому питанні Єврокомісія запропонує після 26 березня. Крім того, 28 держав-членів ЄС повинні досягти згоди щодо будь-яких наступних дій.

Європейська комісія проінформує Світову організацію торгівлі про потенційні контрзаходи до 23 травня або протягом двох місяців після набуття чинності мит США.