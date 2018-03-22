ЄС висуне умови навіть для першого траншу фіндопомоги Україні

Четвер, 22 березня 2018, 11:55

Рекомендації Європейської комісії, передані в Європарламент, містять норму про те, що навіть перший транш макрофінансової допомоги має супроводжувати змістовними умовами до України.

Про це йдеться в документах, що опинилися в розпорядженні "Європейської правди".

Як повідомлялося, в березні Єврокомісія офіційно запустила процедуру виділення Україні 1 млрд євро фіндопомоги. В Україні розраховували на більші обсяги.

Між тим, офіційна комунікація ЄК з цього приводу, надіслана до Європарламенту, підтверджує, що навіть перший транш Києву дадуть тільки після виконання умов. "Потрібно визначити специфічні умови для кожного з двох траншів допомоги", – йдеться в документах Єврокомісії, копія яких є в розпорядженні ЄвроПравди.

"Планується, що умови відбиватимуть ті заходи, що не були виконані в рамках попередньої програми (макрофінансової допомоги ЄС)", – зауважує документ. Таким чином, отримати кошти буде можливо тільки в разі, якщо Україна запустить систему перевірки електронних декларацій, це - ключова умова ЄС в рамках попередньої програми.

Нагадаємо, стара програма "макрофіну", що розпочалася в 2015 році, складалася з трьох траншів, і перший був переданий в Україну без додаткових вимог з боку ЄС. На повторення такого сценарію Київ сподівався і зараз.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".