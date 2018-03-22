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У залі парламенту Нідерландів намагався повіситись чоловік

Четвер, 22 березня 2018, 14:41
фото, відео
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У залі парламенту Нідерландів у Гаазі намагався повіситись чоловік.

Про це у четвер повідомляють нідерландські ЗМІ.

Як пише De Telgraaf, відвідувач, який спробував вчинити суїцид, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік поводився нервово і ходив туди-сюди, після чого прив’язав шнур до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.

За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали соціальні працівники і депутати, які обережно його підняли, щоб не зламати йому шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його актуальний стан наразі повідомлень немає.

На фото у соцмережах видно, що до будівлі парламенту прибула поліція.

Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали. Нідерландські ЗМІ також поширюють відео інциденту. На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.

Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.

Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - написав він.

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