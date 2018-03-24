У Варшаві створять інститут польсько-угорської дружби

Субота, 24 березня 2018, 14:49

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що він підписав закон про створення Інституту польсько-угорської дружби імені Вацлава Фельчака.

Про це він заявив під час проведення в угорському місті Веспрем Днів польсько-угорської дружби, інформує "Польське радіо".

"Установа служитиме зміцненню польсько-угорської співпраці", - наголосив польський лідер.

"Я глибоко вірю, що ця установа сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами, між нашими народами. Йдеться про наукову, суспільну і культурну співпрацю", - додав президент Польщі.

Інститут польсько-угорської дружби буде розташований у Варшаві, але згодом функціонуватимуть місцеві відділення.

Вацлав Фельчак, іменем якого назвуть інститут, під час ІІ Світової війни був кур’єром польського уряду у вигнанні. У 80-х роках він брав участь у створенні угорської демократичної опозиції, в тому й партії Фідес 1988 року.