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У Чехії протести через обрання комуніста головою комітету нагляду за поліцією

Вівторок, 06 березня 2018, 08:48
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У Чехії тисячі людей у понеділок вийшли на акцію протесту після призначення депутата-комуніста Зденека Ондрачека головою комісії з генеральної інспекції сил безпеки.

Про це повідомляє Aktualne.

Нижня палата парламенту Чехії підтримала кандидатуру Ондрачека на посаді глави комісії, яка здійснює нагляд за правоохоронними органами. Це перший випадок, коли депутат-комуніст отримав таку високу посаду після падіння комунізму у Чехії майже три десятиліття тому.

фото - aktualne.cz 

Призначення Ондрачека було підтримано депутатами партії ANO прем'єр-міністра Андрія Бабіша, який шукає підтримки нового уряду, адже інші партії відмовляються від співпраці.

 

Учасники акції протесту зібралися у Празі на Вацлавській площі, розмахуючи прапорами Чехії та Європейського Союзу. Вони вимагали скасувати призначення Ондрачека, а також критикували Бабіша і президента Мілоша Земана.

 

Ондрачек - колишній член спецпідрозділу комуністичної доби, який намагався придушити мирне повстання 1989 року, яке допомогло скинути комуністичне правління. Вперше його намагалися призначити ще минулого року, але в грудні парламент Чехії скасував результати виборів.

ANO має 78 місць у нижній палаті парламенту, і цього недостатньо для формування більшості. Комуністи, що мають 15 місць, вже давали голоси під час голосування, але офіційно угоди про підтримку ANO не оголошували.

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