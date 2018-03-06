США наступного тижня можуть оголосити про нові санкції проти РФ – глава Нацрозвідки

Вівторок, 06 березня 2018, 21:00

Адміністрація Дональда Трампа ще не запровадила нові санкції проти РФ за втручання у вибори, як того вимагав Конгрес, однак це може статися дуже скоро.

Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс на засіданні комітету Сенату, повідомляє CNS News.

"Я вважаю, що того, що ми зробили, недостатньо" - сказав Коутс.

"Робота над санкціями триває, і глава Мінфіну дав зрозуміти, що щонайпізніше наступного тижня він оголосить про деякі з цих санкцій" - додав він.

За словами директора Нацрозвідки, санкції можуть бути оголошені проти росіян, яких США раніше звинуватили в кібератаках.

Коутс очікує, що Росія "продовжуватиме використовувати пропаганду, соціальні мережі та інші засоби впливу, щоб намагатись посилити соціальні та політичні розбіжності в Сполучених Штатах".

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.