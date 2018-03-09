"Європол" вперше очолить жінка - рішення прийняте 8 березня

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що засідала 8 березня в Брюсселі, призначила генерального комісара бельгійської федеральної поліції Катрін де Болль на пост нового виконавчого директора "Європолу".
Як повідомляє офіційний сайт Ради Європи, Катрін де Болль стане першою жінкою-главою "Європолу".
"Катрін де Болль була обрана радою зі списку відповідають вимогам кандидатів, запропонованого адміністративною радою" Європолу ", - йдеться в повідомленні.
Мандат виконавчого директора "Європолу" розрахований на 4 роки і може продовжуватися тільки один раз. Мандат нинішнього виконавчого директора "Європолу" британця Роба Уейнрайта закінчиться 1 травня 2018 року.