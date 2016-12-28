Малый вперед. Что дал Украине первый год свободной торговли с ЕС

Вероника Мовчан, для Европейской правды _ Среда, 28 декабря 2016, 09:30

Фото worldbulletin.net

Что принес Украине первый год действия зоны свободной торговли с ЕС?

Для того чтобы дать адекватный ответ на этот вопрос, нужно понять, какие именно изменения произошли и, что важно, когда.

Кажется, ответить на последний вопрос – "когда?" – достаточно просто. Известно, что после начала действия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) с ЕС прошел год: этот раздел Соглашения об ассоциации вступил в силу в режиме временного применения с 1 января 2016 года. Таким образом, все ясно.

Однако на самом деле ситуация очень неоднозначна. Фактические изменения, связанные с УВЗСТ, сложно втиснуть в "прокрустово ложе" календарного года. Некоторые изменения произошли раньше, некоторые позже, и лишь несколько – собственно с 1 января.

Ключевое изменение, произошедшее с января 2016 года – начало снижения ввозных пошлин Украины на товары из ЕС.

По расчетам Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в первый год средняя пошлина на товары происхождением из ЕС уменьшилась с 4,5% до 1,7%. Следовательно, можно было ожидать роста импорта из ЕС.

И действительно, по данным Госстата, в течение первых десяти месяцев года импорт товаров из ЕС увеличился на 7,9%.

Однако говорить, что этот рост произошел только вследствие уменьшения ввозной пошлины, будет преувеличением. Очень важным фактором стала отмена дополнительной временной импортной надбавки, которая действовала в течение 2015 года и составляла 5–10% в зависимости от категории товара.

Не менее важными факторами были валютный курс и валютное регулирование, уровень внутреннего спроса и т.п.

С доступом на рынок ЕС ситуация еще менее тривиальная. Хотя УВЗСТ заработала только в январе 2016 года, беспошлинный доступ на рынок ЕС для большинства товаров Украина получила еще в апреле 2014 года, когда ЕС предоставил автономные торговые преференции, которые полностью повторяли режим доступа на рынок ЕС в течение первого года действия зоны свободной торговли.

Тогда было отменено 95% ввозных пошлин ЕС на промышленные товары и 84% – на сельскохозяйственную продукцию. Тогда же начали действовать так называемые тарифные квоты, которые позволяют ввезти беспошлинно определенный объем продукции, после чего надо платить пошлину.

Когда в 2016 году начала действовать УВЗСТ, уровень открытости рынка ЕС отвечал уже его обязательствам, а следовательно, в течение этого года украинские экспортеры не получили дополнительных тарифных преференций по сравнению с теми, которые они получили два года назад.

Следующее снижение ввозных пошлин ЕС произойдет с началом 2017 года.

Соответственно, положительные стимулы от открытия рынка должны были бы сработать еще в 2014-2015 годах. Но их эффект был почти полностью нивелирован действием других, более мощных факторов, как-то потеря территории и активов, глубокий банковский кризис, а также падение мировых цен на сырье, в частности на зерно и металлы, что негативно повлияли на показатели украинского экспорта.

По предварительным оценкам Госстата, за первые десять месяцев 2016 года экспорт товаров в ЕС вырос на 2,4% в номинальном выражении и, очевидно, значительно больше в реальном измерении, поскольку на многих рынках до сих пор наблюдается нисходящий ценовой тренд.

Среди товаров, которые определяли динамику экспорта в ЕС, в первую очередь надо назвать подсолнечное масло, поставки которого увеличились в несколько раз и обеспечили львиную долю общего прироста. Также положительное, хотя и значительно меньшее влияние имел прирост экспорта товаров машиностроения, в частности автомобильных запчастей, производство которых активно развивается в Западной Украине. Еще одним фактором роста экспорта были поставки древесины и изделий из нее.

Также, по данным января-октября 2016 года, ЕС был единственным регионом, экспорт в который из Украины показал рос. Соответственно, продолжила возрастать важность ЕС как торгового партнера Украины – доля ЕС в украинском экспорте товаров достигла 37% по сравнению с 34% год назад.

Лучше всего влияние УВЗСТ с ЕС может оценить бизнес, в частности, тот, что занимается внешнеторговой деятельностью. Опрос, проведенный в рамках проекта "Диалог по содействию торговле", который реализуется ИЭД при финансовой поддержке ЕС, показал, что оценка бизнеса является осторожно оптимистической.

Более 28% опрошенных экспортеров и импортеров (выборка составляла 1000 респондентов из всех регионов Украины) указали на положительное влияние Соглашения об ассоциации на предприятие, тогда как негативное влияние отметили только 6% респондентов. В то же время больше всего оказалось нейтральных оценок – около 60% респондентов сказали, что Соглашение не повлияло на их предприятие.

Наиболее положительно влияние Соглашения оценили те предприятия, которые осуществляют и экспорт, и импорт, что позволяет им участвовать в международных производственных цепочках. Среди таких предприятий доля тех, кто выиграл от действия Соглашения, составила 36%.

На первом этапе реализации Соглашения от него больше выиграл крупный бизнес, нежели малый или средний.

По данным опроса, выгоду отметили 23% малых предприятий, 27% средних и 43% больших, что является отражением лучшей институциональной способности крупного бизнеса использовать новые возможности.

Возвращаясь к вопросу изменений, связанных с УВЗСТ, нельзя не упомянуть о гармонизации законодательства, которая, собственно, и составляет "сердце" Соглашения и на которую возлагаются наибольшие надежды в сфере стимулирования внешней торговли, а также улучшения внутреннего бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны.

С января 2016 года начался отсчет времени в графиках обязательств в сфере гармонизации законодательства, связанного с УВЗСТ (техническое регулирование, безопасность продуктов питания, таможенные услуги, торговля услугами, государственные закупки, защита прав интеллектуальной собственности, политика конкуренции и т.п.).

При этом собственно изменения в законодательстве начались во многих случаях раньше, а иногда – значительно раньше, чем собственно заработала УВЗСТ.

Рассмотрим несколько примеров. В сфере технического регулирования в течение 2016 года продолжалась гармонизация секторального законодательства, а также подготовка к переговорам относительно подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА).

В то же время значительно более серьезные изменения произошли в 2015 и предыдущих годах, когда было принято гармонизированное общее законодательство, активнее происходило сближение технических регламентов, были отменены более 14 тысяч устаревших ГОСТов, что – вместе с принятием стандартов, гармонизированных с международными и европейскими, – обеспечило рост доли международных и европейских стандартов среди национальных стандартов Украины до 60%.

Как измерить прогресс в сфере технического регулирования? Если говорить о совокупном прогрессе реформ по состоянию на конец 2016 года, то сделано много. Если же оценивать действия, которые произошли после 1 января 2016 года, то оценка будет значительно скромнее.

Другой интересный пример – государственные закупки. Это бесспорно одна из самых удачных реформ. И она очень важна для реализации УВЗСТ, поскольку конечной целью является обеспечение взаимного эквивалентного доступа на рынки государственных закупок Украины и ЕС. И Украина уже очень много сделала на этом пути.

Но как считать, когда произошла реформа? До начала действия УВЗСТ, когда был запущен пилотный проект ProZorro и принят новый закон о государственных закупках? Или уже в 2016 году, когда закон вступил в силу?

В сфере безопасности продуктов питания важнейшими шагами в 2016 году стали начало деятельности регулятора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и принятие всеобъемлющей стратегии гармонизации соответствующего законодательства.

Однако для бизнеса важнее, пожалуй, стало получение в 2016 году доступа для молока и молочных продуктов на рынок ЕС.

Это было результатом не УВЗСТ, а кропотливой почти десятилетней совместной работы государства и бизнеса для обеспечения соблюдения требований ЕС по безопасности продукции. В то же время, основная работа, связанная собственно с зоной свободной торговли с ЕС, сейчас только начинается.

Такая же ситуация и в других сферах. Несколько лет назад принят новый Таможенный кодекс, который приблизил украинское законодательство в этой сфере к европейскому. Но много новаций до сих пор требуют воплощения. В частности, так и не заработал институт уполномоченных экономических операторов, предусмотренный Кодексом. Сейчас подготовлен соответствующий законопроект, который призван решить проблемные вопросы и разрешить создать этот институт, но он до сих пор ждет решения Верховной рады.

Таким образом, сегодня можно говорить об осторожно оптимистической оценке последствий создания УВЗСТ, о чем свидетельствуют и данные официальной статистики, и результаты опроса предпринимателей, и анализ гармонизации законодательства.

Впрочем, можно ожидать, что в последующие годы преимущества УВЗСТ начнут активнее использовать малый и средний бизнес. Это должно существенно увеличить положительные результаты от либерализации торговли с ЕС.

Автор: Вероника Мовчан,

Институт экономических исследований и политических консультаций

Статья подготовлена в рамках проекта "Понимание соглашений об ассоциации между ЕС и Украиной, Молдовой и Грузией", реализуемого консорциумом, в состав которого входят Центр исследований европейской политики, Брюссель (лидер консорциума), Институт экономических исследований и политических консультаций (Киев), "Реформатикс" (Тбилиси) и "Эксперт-групп" (Кишинев), при финансовой поддержке Правительства Швеции. Подробнее о Соглашении об ассоциации можно прочесть в пособии "Углубление отношений ЕС и Украины: Что, почему и как?".