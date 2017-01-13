Политики второго плана: кто может влиять на мир, кроме Трампа и Путина

Родион Хомяков, для Европейской правды _ Пятница, 13 января 2017, 13:30

Фото BBC

Многие ждут от наступившего года потрясений.

Аналитики составляют прогнозы, которые включают риски и невероятные комбинации на мировой шахматной доске. На первый взгляд кажется, что все участники партии хорошо известны.

Это Трамп, Путин, Си Цзиньпин, Меркель, Мэй, Эрдоган, Папа Римский, аятолла Хаменеи. Но на мировой арене действуют также мелкие актеры. Их роль сейчас может казаться незаметной, но за ними следует понаблюдать в течение 2017-го.

Кое-кто из них будет определять информационную повестку послезавтрашнего дня, кто-то выполнит свою "историческую миссию" и исчезнет. Другие, возможно, уйдут со сцены, не оставив заметного следа.

Итак, предлагаем вам своеобразный рейтинг этих "актеров второго плана".





США

От скандального рыжеволосого миллиардера ждут чего угодно – от созыва новой Ялтинской конференции до провозглашения себя "императором человечества". Насколько сумасшедшим или прагматичным окажется Дональд Трамп, покажет время.

Но уже сейчас нет никаких сомнений, что значительную часть своих президентских функций он переложит на ближайшее окружение. В частности, на вице-президента Майка Пенса. Однако есть и менее видимые фигуры.

Джаред Кушнер – зять

35-летний нью-йоркский издатель и инвестор в недвижимость женат на дочери Трампа Иванке. В ближайшие годы он может стать одним из скрытых центров власти в США.

После увольнения Кори Левандовски в июне 2016-го Кушнер де-факто стал руководить президентской кампанией Трампа. В том числе ее медиа-составляющей – он решил сделать упор на работе в соцсетях, что дало свой результат.

Считается, что именно Кушнер выбрал Пенса как умеренного кандидата в вице-президенты, способного удовлетворить консервативный истеблишмент Республиканской партии. В последний месяц зять будущего президента активно включился в текущую работу. Он посещает брифинги разведслужб, для чего получил соответствующий уровень доступа.

Кушнер – ортодоксальный иудей, приняла гиюр перед свадьбой и Иванка Трамп. Он тесно связан с израильским лобби.

Одной из известных целей Кушнера является перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и способно усилить напряжение в регионе. Палестинцы считают возможный перенос посольства поводом для разрыва диалога с Израилем и чуть ли не перехода к Третьей интифаде.

Кушнер привык добиваться своего любой ценой. Показательно, что его любимым литературным персонажем является граф Монте-Кристо.

Стивен Беннон – правая рука

Стивен Беннон – медиа-менеджер, продюсер и банкир. Осуществлял стратегическое управление президентской кампанией Трампа.

С 2012 года возглавляет совет директоров издание Breitbart – рупора альт-правого движения.

Альт-правые – это неформальная сеть активистов праворадикального толка, оппозиционных консервативному истеблишменту. Как правило, они стоят на позициях белого расизма, христианского фундаментализма и исламофобии.

Альт-правые активно поддерживали Трампа на выборах – например, принимали участие в грязных сетевых кампаниях по дискредитации Хиллари Клинтон. Считается, что это происходило благодаря Беннону как руководителю избирательного штаба миллиардера.

Оппоненты Беннона называют его расистом.

Связи нового старшего советника президента США с правыми радикалами будут продолжать беспокоить либеральных критиков Трампа, а также мировую общественность. "Темнота – это хорошо, – говорит Беннон. – Дик Чейни, Дарт Вейдер, Сатана. Вот в чем сила. Когда они не видят, кто мы и чем занимаемся, это играет нам на руку".

Рекс Тиллерсон – мастер сделок

Председатель совета директоров нефтяного гиганта ExxonMobil и возможный государственный секретарь США подвергся сокрушительной критике, как только стало известно о номинировании его на одну из ключевых должностей.

Тиллерсона называли пуделем Путина, закадычным другом главы "Роснефти" Сечина, марионеткой и нечестным дельцом. Нефтяники – традиционный объект для критики слева, а репутация Тиллерсона как главного лоббиста отмены санкций против России только прибавила штрихов к его негативному портрету.

Впрочем, во время недавних слушаний в американском Сенате Рекс Тиллерсон пытался выглядеть объективным по отношению к роли Кремля.

"Сейчас Россия – это угроза. Она вторглась в Украину, аннексировала Крым. Она поддерживает те сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны", – сказал Тиллерсон.

Россия

Сергей Кириенко – Homo ludens

Следующий год в российской политике пройдет под знаком подготовки к президентским выборам.

Вряд ли что-то пошатнет позиции руководителя "Роснефти" Игоря Сечина на верхушке российской власти, тогда как влияние председателя Государственной думы Вячеслава Володина и помощника Путина Владислава Суркова может возрастать или ослабевать. Однако самой активной на внутриполитической арене будет администрация президента. А именно Сергей Кириенко – первый заместитель ее формального главы Антона Вайно.

Кириенко был самым молодым в истории РФ премьер-министром и имеет репутацию технократа. В отставку ушел в результате разрушительного дефолта в августе 1998-го.

Он является последователем методологического учения Георгия Щедровицкого. Для методологов мир – это сложная система, которую можно изменить, если найти правильный алгоритм. А самый лучший метод поиска этого алгоритма – игра. Но такая, которая организована по соответствующей технологии.

Методолог Кириенко поставлен перед задачей: провести выборы и, возможно, обеспечить реформу государственного аппарата, что позволит Путину покинуть формальную президентскую должность в ближайшем будущем. Решать эту задачу он будет, отыгрывая все возможные варианты и отбрасывая неприемлемые.

Алексей Навальный – джокер

Носитель звания главного российского оппозиционера 2016 года окончательно разорвал связи со "старыми" либералами, не сумевшими ни объединиться, ни сформировать вменяемую повестку дня на очередных выборах в Думу.

Навальный объявил, что будет бороться за пост президента в 2018 году – таким образом, он первым из всех потенциальных кандидатов начал предвыборную кампанию. Кое-кто считает его кандидатом-спойлером от Кремля, призванным обеспечить высокую явку. Кое-кто называет последним шансом России на реальную политику.

Какой бы ни была истинная роль Навального, его ждет непростой год. Ему придется бороться с противодействием Кремля (или не придется), искать союзников (в России или на Западе) и надеяться на чудеса геополитической тектоники, которые могут пошатнуть кресло под Путиным.

Германия

Хорст Зеехофер – союзник

Он премьер-министр Баварии и председатель ХСС – партнера христианских демократов Ангелы Меркель по коалиции. Зеехофер долгое время был для нее комфортным политическим союзником, поддерживая Меркель на общенемецком уровне и проводя лояльный к ней курс в родной Баварии.

И хотя его взгляды на иммиграцию всегда отличались консервативностью, в сентябре 2016 года Зеехофер впервые откровенно выступил против "политики открытых дверей", которую до недавнего времени проводила канцлер. Меркель пришлось реагировать. В четвертый раз выдвигая свою кандидатуру на пост канцлера, она признала существенные недостатки текущей политики и пообещала работать над укреплением национальной безопасности.

Даст ли это результат – посмотрим осенью 2017-го, когда в Германии состоятся парламентские выборы. Но нет сомнений, что Зеехофер продолжит использовать свой "блокирующий пакет" для влияния на курс канцлера.

Фрауке Петри – другая женщина

Если с давлением своих партнеров из ХСС или СДПГ Меркель может справиться, не так легко ей будет противостоять критике со стороны крайне правой партии "Альтернатива для Германии".

Возглавляет ее дипломированный химик Фрауке Петри – невысокая и крайне энергичная женщина, которую многие называют "иконой правого движения" ФРГ. Сама она избегает политических ярлыков и предпочитает называть себя "национал-консерватором". Петри считает необходимым восстановить контроль над границами, однако ее позиция по большинству важных вопросов является достаточно размытой или вообще неизвестной.

Это дает возможность критикам Петри обвинять ее в безответственности и популизме. Впрочем, успех "Альтернативы для Германии" на местных выборах в 2016 году показывает, что части избирателей не нужна взвешенная программа – они хотят слышать простые ответы на сложные вопросы.

Это означает, что хотя быстрый приход к власти движения Петри не светит, сбрасывать эту фрау со счетов рано.

Франция

Эмануэль Макрон – темная лошадка

Он бывший министр экономики в правительстве социалистов и бывший протеже Франсуа Олланда.

В августе 2016-го Макрон подал в отставку. После чего сразу же объявил о создании нового политического проекта – центристского движения En Marche!, а также об участии в президентских выборах 2017 года.

Пока Макрон выглядит второстепенной фигурой по сравнению с фаворитом выборов Франсуа Фийоном и его главной соперницей Ле Пен.

Однако имидж молодого антисистемного политика, презирающего лево-правую дихотомию и призывающего к радикальным реформам ради прогресса, может добавить ему голосов. Даже несмотря на критику с левой (где его считают предателем) и правой (где его считают болтуном) сторон политического спектра.

Последние соцопросы свидетельствуют о росте рейтинга Макрона среди правоцентристского электората.

Великобритания

Джереми Корбин – последний социалист

Осунувшийся старик в кепке, внешностью и риторикой напоминающий профсоюзных лидеров начала прошлого века, не имеет практически ничего общего с бывшим лидером лейбористов, светским львом Тони Блэром.

Корбин возглавил Лейбористскую партию в сложные для нее времена. Критики считают, что он лишь усугубил ее кризисное состояние крайне левой повесткой и евроскептической позицией во время референдума о Brexit.

После провального для лейбористов голосования (партия поддерживала кампанию Britain Stronger in Europe) многие члены партии требовали отставки Корбина. За нее проголосовало подавляющее большинство депутатов-лейбористов, однако в общем голосовании ему удалось заручиться поддержкой большей половины рядовых партийцев.

В условиях политического кризиса в Соединенном Королевстве и ослабление кабинета консерваторов, Корбин готовится к досрочным выборам. Он готов в случае победы ограничить роль НАТО, начать процесс принуждения Израиля к уничтожению ядерного арсенала и достичь компромисса с Россией по Украине. Позиция Корбина из этих вопросов парадоксальным образом приближается к позиции Марин Ле Пен, которую он публично глубоко презирает.

Польша

Ярослав Качиньский – брат-близнец

Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" и близнец покойного президента Леха Качиньского.

Ярослав Качиньский имеет крайне сомнительную репутацию в оппозиционных кругах Польши, его называют "серым кардиналом" при президенте Анджее Дуде и премьере Беате Шидло. Мол, он стремится затащить Польшу в тенета националистического авторитаризма.

Конечно, подобная трактовка драматизирует события. Сейчас Польша еще очень далека от российских или даже венгерских политических практик. Но Ярослав Качиньский действительно имеет влияние на курс правящей партии.

Потакая дальнейшей клерикализации страны и способствуя возрождению националистического ресентимента, партия "Право и справедливость" во главе с Качиньским рискует ступить на скользкий путь. Конечно, Польша не перестанет быть прозападной в ближайшей перспективе, но ее отношения с Брюсселем могут в 2017 году существенно усложниться.

Азия

Мохаммед ибн Салман ас-Сауд – принц на белом коне

Представитель нового поколения саудовских принцев, сын короля Салмана и министр обороны считается сейчас одним из самых влиятельных людей в Саудовской Аравии.

В январе 2015 года он возглавил Совет экономического развития – консультативный орган, который должен разрабатывать планы стратегических реформ. В том же году представил проект "Видение 2030" – план, который предусматривает полную перестройку саудовской экономики в эпоху упадка нефтяной промышленности и развития альтернативных источников энергии.

Принц видит возможность создать в Саудовской Аравии современные высокотехнологичные отрасли. А также реформировать политическую систему страны, сделав ее более гибкой – возможно, даже превратив СА в конституционную монархию.

У таких далеко идущих планов есть свои оппоненты среди представителей местных элит. Однако, несомненно, амбиции принца Мохаммеда ибн Салмана будут определять лицо Аравии в ближайшие годы.

Масуд Барзани – курд

Президент Иракского Курдистана за последние годы превратился во вторую по значимости фигуру в иракской политике.

Пока кроме собственно территории Курдистана, курды контролируют значительную часть Северного Ирака. В том числе большой город Киркук, чье преимущественно арабское население частично покинуло свои дома, спасаясь от боевых действий, а частично было выселено самими курдами.

Тогда как правительство Курдистана борется с ИГИЛ, не полагаясь на помощь из Багдада, Масуд, сын героя курдского освободительного движения Мустафы Барзани, готов выступать на переговорах от имени всего разобщенного курдского народа.

Он будет пытаться играть на противоречиях между региональными игроками, чтобы быть в выигрышной позиции при разделе наследства единого Ирака. В этом ему непременно поможет сирийская карта.

Существует, однако, риск, что это произойдет за счет сирийских курдов. Барзани может заключить соглашение с заинтересованными сторонами, например, Турцией – чтобы они поддержали статус Иракского Курдистана в обмен на отказ им от поддержки соплеменников в Сирии.

Касем Сулеймани – страж исламской революции

Благородная седина и стальной взгляд генерала Касема Сулеймани заставляют трепетать всех, кто хотя бы поверхностно знаком с работой иранской спецслужбы "Кудс".

Эль-Кудс – это по-арабски Иерусалим. Несложно поверить, что конечной целью деятельности этого тайного ведомства является уничтожение вековечного врага Исламской революции – Израиля.

Пока до этого дело не дошло, генерал Сулеймани занимается текущей работой, разрабатывая генеральные планы иранских операций в Ираке и Сирии. Под его командованием находится пестрый конгломерат шиитских отрядов, ведущих борьбу с "Исламским государством" под Мосулом и с противниками Асада под Алеппо.

Сколько этих людей, каковы их задачи, кто поставляет им оружие и в каком объеме – известно лишь верховному руководителю Хаменеи и генералу Касему. В следующем году его ожидает немало вызовов, связанных с межконфессиональным конфликтом, пламя которого разгорается на Ближнем Востоке.

Вооруженная Ираном Хезболла, которая, по мнению некоторых аналитиков, готовит агрессивные планы в отношении Израиля, тоже прибавит генералу хлопот. Насколько длительной и кровавой будет война в Леванте (общее название стран, расположенных в восточной части Средиземноморья), зависит в том числе и от стратегического видения генерала Сулеймани.

Ахмад Хусейн аш-Шараа – террорист

Эмир террористической организации Джебхат ан-Нусра, которая недавно сменила название на Джебхат Фатах аш-Шам.

В отличие от Абу Бакра аль-Багдади, Хусейн аш-Шараа редко попадает в фокус внимания мировых СМИ. Он не делает громких заявлений и не провозглашает себя халифом.

Однако именно он сосредоточил в своих руках власть над сирийской провинцией Идлиб, которая за последние несколько лет попала под полный контроль исламистов.

В Идлиб из Алеппо направляются автобусы, переполненные беженцами и боевиками Свободной сирийской армии и ряда других группировок. Продолжаются разговоры о возможной федерализации Сирии с образованием на базе мятежной провинции суннитского политического субъекта. Поэтому контроль над ее территорией становится важной гарантией участия в переговорах относительно дальнейшего урегулирования конфликта.

Эмир неоднократно заявлял, что ведет войну не против Запада, а против Асада и иранских наемников – это можно расценить как сигналы политическим игрокам высшей лиги. Неизвестно, впрочем, согласятся ли они принять в качестве стороны на переговорах бородатого джихадиста.

Южная Америка

Маурисио Макри – лицо новой нормальности

Президент Аргентины – единственный руководитель государства в этом рейтинге.

Представитель правоцентристской партии "Республиканское предложение" пришел к власти после 12 лет "киршнеризма" – сторонники называют его человечной альтернативой неолиберализму с национальным колоритом. Противники, правда, именуют левым популистом.

Почему же Макри потенциально важен и влиятелен?

На рубеже тысячелетий по Южной Америке прокатилась разрушительная "левая" волна. Венесуэла пришла в упадок вследствие волюнтаристской политики правительства Мадуро. Президент Бразилии от левой Рабочей партии Дилма Русеф подверглась импичменту.

Боливия и Эквадор до сих пор придерживаются левого курса – однако похоже, что тренд изменился, и время работает против Эво Моралеса и Рафаэля Корреа.

В этом контексте на Маурисио Макри смотрят как на возможного лидера континента в ближайшие годы. Есть надежда, что он сможет исправить дисбалансы экономики Аргентины, вернуть ей позиции на мировой арене и предложить более достойную альтернативу всем развивающимся странам.

Автор: Родион Хомяков,

для "Европейской правды"