"Сербско-русская" весна. Кто и как раскачивает Боснию

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Понедельник, 16 января 2017, 13:12

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Зима 2016-2017 года в Боснии и Герцеговине (БиГ) стала рекордно холодной. В первых числах января столбик термометра время от времени переваливает за отметку –20, а города и села покрылись небывалым слоем снега.

В заснеженном и морозном Мостаре жители раскупили все варианты топлива для обогрева домов, а в городе Зеница телекоммуникационный холдинг бесплатно раздает людям... дрова. Во многих населенных пунктах нет воды и электроэнергии. "Живем, как в прошлом веке", – возмущаются местные жители.

Но это ощущение "провала" в прошлое обусловлено не только бытовыми последствиями аномальной погоды.

В последние месяцы общественно-политический дискурс в Боснии и Герцеговине все больше фокусируется на темах, которые были актуальны ранее.

Конечно, проблемы, которые сейчас начали активно обсуждаться, существовали и ранее. Некоторые симптомы противоречий внутри Боснии и Герцеговины и разделения страны можно увидеть в деталях, даже будучи простым путешественником.

Например, в БиГ функционируют две разные... железные дороги. В Республике Сербской (РС) – своя Željeznice Republike Srpske, в Федерации Боснии и Герцеговины – своя Željeznice Federacijne BiH. Наглядная демонстрация единства страны...

А если вы наведывались в "сербскую" часть БиГ из Черногории, то могли увидеть вместо ожидаемого традиционного "государственного" плаката "Приветствуем в Боснии и Герцеговине" лишь приветствие от сербской автономии "Dobro došli u Republiku Srpsku".

До недавнего времени еще теплилась надежда на налаживание жизни в едином "дейтонском" государстве БиГ, на постепенное сглаживание острых боснийско-сербско-хорватских противоречий.

Международные организации, США и ЕС потратили много усилий и средств ради того, чтобы примирить народы БиГ и направить их совместные усилия на развитие общего и единого государства.

Но сейчас надежды на "братство и единство" в БиГ кажутся напрасными.

В уходящем году окончательно выяснилось, что фундамент страны, заложенный в 1995 году на американской военной базе в Дейтоне, – шаткий и неопределенный, и построенное на его основе государственное образование перекашивается в разные стороны и трещит по швам.

Самый убийственный "диагноз" усилиям международного сообщества по мирному урегулированию вооруженного конфликта поставила на 21-ю годовщину Дейтонского соглашения боснийская газета Dnevni avaz.

В ноябре 2016-го издание вышло с заголовком на первой полосе "Дейтон так никогда и не начал жить", то есть плод многосторонних договоренностей и компромиссов издание нарекло мертворожденным.

Хорватия – один из гарантов выполнения Дейтонского соглашения – в последнее время начала пытаться "спасти дейтонскую Боснию и Герцеговину".

В частности, объединив политиков и жителей БиГ вокруг идеи европейской интеграции. Так, хорватский премьер Андрей Пленкович, который свой первый зарубежный визит совершил именно в Боснию и Герцеговину, предложил помощь своей страны на европейском пути.

Второй вопрос, который Хорватия считает важным для обеспечения стабильности БиГ, это обеспечение равноправия боснийских хорватов.

Сейчас у граждан БиГ хорватской национальности нет своей автономии по типу Республики Сербской для сербов. Они живут в рамках совместного с боснийцами-мусульманами (бошняками) автономного образования под названием "Федерация Боснии и Герцеговины" (ФБиГ), где, как считается, хорватам предоставляется меньше возможностей для влияния на решения якобы общей власти и для развития своей идентичности, чем мусульманам.

Но если европейская интеграция положительно воспринимается хотя бы боснийцами (но не боснийскими сербами), то расширение прав хорватов – вообще под огромным вопросом.

Красноречиво иллюстрирует ситуацию такая деталь: буквально сразу же по завершении визита Пленковича боснийские правоохранительные органы задержали нескольких бывших бойцов хорватских вооруженных формирований, воевавших в БиГ, по обвинению в военных преступлениях, совершенных в начале 1990-х.

Тем временем боснийские сербы в конце прошлого года начали "реформирование" Боснии и Герцеговины на свой лад. Их новая цель – дальнейшее отделение Республики Сербской, когда к плакатам на границе и "своей" железной дороге постепенно прибавляются другие признаки самостоятельности и государственности.

Например, "свой" День независимости.

Накануне референдума президент Республики Сербской

наведался в Москву

В сентябре 2016-го Республика Сербская, несмотря на запрет центрального правительства БиГ и критику со стороны Запада, но при активной поддержке Кремля и лично Путина, провела референдум и получила общереспубликанскую поддержку празднования "Дня Республики Сербской".

А 9 января 2017 года в столице РС, городе Баня-Лука, состоялось масштабное торжество с участием иностранных гостей, с праздничным концертом, а также военным парадом.

В торжествах в Баня-Луке принимали участие не только местные полицейские, но, несмотря на запрет – и военнослужащие Вооруженных Сил Боснии и Герцеговины.

Хотя армейцы и не маршировали во время парада, а выступили в роли "почетного караула", все равно сразу после празднования начался и до сих пор продолжается "разбор полетов" в Минобороны БиГ.

Последние события сделали боснийскую и вообще балканскую тему актуальной для многих мировых СМИ, в том числе в России.

Еще в сентябре прошлого года, после референдума по празднованию "Дня Республики Сербской", началось обсуждение перспектив выхода республики из состава БиГ. Как считается, поводом для этого может стать еще один референдум в РС – теперь о независимости.

Между тем официальный Белград пытается не делать ничего такого, что может трактоваться как непосредственная поддержка "сербского сепаратизма" в БиГ. Например, президент Сербии Томислав Николич в своем выступлении на торжествах в Баня-Луке 9 января осторожно заметил, что без успешной Республики Сербской не может быть успешной Боснии и Герцеговины, и наоборот.

Но не все союзники нынешней власти Республики Сербской настолько толерантны.

Воспользовавшись актуализацией боснийской темы, российские СМИ вернули в медиапространство агрессивную риторику начале 1990-х, в частности призрак "Великой Сербии".

"В серии интервью белградским изданиям президент Республики Сербской объявил, что Босния как государство не имеет перспективы и входящим в нее образованиям – РС и мусульмано-хорватской федерации – лучше полюбовно разойтись.

Боснийским сербам, по его мнению, стоит создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косова, к которому впоследствии присоединилась бы и Черногория – "после возвращения преимущественно сербского статуса". Хотя (президент Республики Сербской Милорад) Додик и ранее не раз высказывался в том же духе, столь откровенно идею фактического создания "Великой Сербии" он сформулировал впервые", – написал российский "Коммерсант".

Эту тему одновременно начали активно развивать на российском телеканале "Царьград", который (почему-то) транслируют кабельные операторы на Балканах.

"Великая Сербия уже сейчас должна из лозунга превращаться в проект, идеологию, теорию... Сербская имперская весна – это дело не только наших братьев сербов, но и нас, россиян", – заявил 12 января в программе "Директива Дугина" ее автор, печально известный идеолог "русской весны" для Украины и "Новороссии" Александр Дугин.

В этот же день президент Республики Сербской дал эксклюзивное интервью тому же "Царьграду", в котором, он, в частности, в "дугинском" русле рассказал, что "Босния и Герцеговина с самого начала оказалась несостоявшимся государством – тем, что называется failed state", – и о том, что боснийских сербов "связывает гораздо больше, эмоционально, рационально, во всех жизненных аспектах" с Сербией, чем "с централизованной Боснией".

Итак, выводы из всего, что происходит, таковы: в последнее время мы наблюдаем "московскую раскачку" и без того уже разбалансированной ситуации в Боснии и Герцеговине, но местные лидеры, даже радикальные и пророссийские, пока не готовы к активным и деструктивным действиям.

После "сибирской зимы", как СМИ назвали необычайно холодную погоду, которая сохраняется на Балканах, ждать "сербско-русской весны" пока не приходится.

Пока.

Автор: Наталья Ищенко,

предприниматель из Черногории,

активист украинской общины