Европарламент сменил президента: чего ждать от Антонио Таяни?

Яна Бровдий, Украинская призма _ Пятница, 20 января 2017, 11:23

Предвыборная драма в стенах Европейского парламента закончилась победой кандидата консервативной Европейской народной партии (ЕНП), итальянца Антонио Таяни.

Депутаты ЕП пошли проверенным путем, выбрав представителя "старой элиты", который пообещал защищать интересы всех депутатов, политических партий и граждан ЕС. Хватит ли у Таяни знания и опыта, чтобы продолжить дело Мартина Шульца, и чего ожидать Украине от новоизбранного председателя Европарламента в следующие два года?





Променяв Рим на Брюссель

Политическая карьера Таяни началась в рядах крупнейшей правой партии Италии "Вперед, Италия" (Forza Italia) в начале 1990-х.

Лидером Forza Italia уже много лет подряд остается одиозный Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, известный громкими судебными делами о сокрытии доходов, взяточничестве и связях с мафией.

Таяни не был рядовым партийцем – он занимал должность пресс-секретаря Берлускони.

Но несмотря на близкие связи с премьер-министром и возможность построить политическую карьеру, не покидая Италии, Таяни избрал другой путь. В 1994 году он впервые избирается в Европейский парламент.

С тех пор политик так никогда и не покинул Брюссель, пройдя несколько каденций депутата ЕП, еврокомиссара по вопросам индустрии и предпринимательства Европейской комиссии и вице-президента Еврокомиссии. Он проработал членом ЕК по итальянской квоте в двух подряд составах комиссии Баррозу.

За более 20 лет брюссельской карьеры Таяни занимался экономическими, международными и конституционными вопросами. Принимал участие в разработке Европейской конституции, призванной еще больше объединить страны ЕС, которая была отвергнута после референдумов во Франции и Нидерландах.

Несмотря на долгие годы жизни в "брюссельском политическом пузыре", брюссельскую социализацию и "европеизацию", с которой сталкивается большинство политиков и должностных лиц ЕС, Таяни успешно сочетает в себе политика итальянского и европейского. Многолетний опыт в стенах двух руководящих институтов ЕС дает основания предполагать, что новоизбранный президент понимает все тонкости работы и умеет налаживать мосты на пути к разработке и принятию европейских политик.

Перед избранием на должность президента ЕП Таяни дал все обещания, которые положено слышать от политика такого уровня.

Он пообещал быть "нейтральным", думать об интересах всех и не использовать эту должность для промотирования своих собственных политических интересов, переступать через интересы партий ради нахождения консенсуса и налаживания репутации ЕП внутри ЕС и за его пределами.





Украина и новый президент ЕП

Проведя анализ голосования нового президента ЕП на сайте VoteWatch Europe, можно сказать, что Таяни четко следует партийной линии в вопросах, связанных с Украиной.

Европейская народная партия, которую представляет Таяни, считается одной из наиболее проукраинских, ее члены действительно много делают для нашей страны.

За прошедшие годы Антонио Таяни поддержал такие важные для Украины вопросы, как ратификация Соглашение об ассоциации, резолюции о нарушении прав человека в Крыму, о необходимости освобождения украинцев из плена РФ и о санкциях против России.

Но личного опыта сотрудничества с нашей страной у председателя ЕП, к сожалению, нет.

В вопросах внешней политики Таяни отдает предпочтение странам Латинской Америки. Он входил в делегацию сотрудничества ЕП с Бразилией, Чили и Евро-Латинской парламентской ассамблеей.

Поэтому нашему МИДу и представительству Украины при ЕС придется поработать, чтобы убедить Таяни посетить Украину уже в ближайшее время. Поскольку несмотря на, казалось бы, абсолютно проукраинские голосования,

не исключено, что в понимании украинско-российского конфликта президент ЕП в чем-то остается "итальянцем".

В 2014 году, в разгар войны на Востоке, новоизбранный президент говорил в интервью Reuters о необходимости сотрудничества с Россией, а об Украине упоминал как о "сложном коктейле" из 46 миллионов людей с разными этническими и культурными традициями.

Важно показать Антонио Таяни, что на самом деле происходит на Востоке сегодня, хотя не стоит надеяться, что Украина станет одним из приоритетов деятельности политика.

Скорее всего, в течение следующих более двух лет председатель Европейского парламента будет полагаться на своих однопартийцев из ЕНП, а также на большинство депутатов ЕП, которые издавна поддерживают важнейшие для Украины вопросы.

Европарламент есть и будет оставаться наиболее проукраинским институтом ЕС, который продолжит выступать за возвращение украинских территорий, захваченных Россией, за освобождение украинских заложников и соблюдение Россией прав человека, призывать к действиям, направленным на борьбу с российской пропагандой, к сближению Украины с ЕС, будет поддерживать безвизовый режим и тщательно следить за ходом реформ и внутренними политическими процессами в нашей стране.

Автор: Яна Бровдий,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"