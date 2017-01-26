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"Зрада" по-страсбургски: что осталось и что вычеркнули из текста украинской резолюции

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Четверг, 26 января 2017, 14:00
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Фото assembly.coe

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию о состоянии демократических институтов в Украине.

Это – главный документ для стран, находящихся под мониторингом ПАСЕ (Украина – одна из таких). Мы проходим мониторинг регулярно. Главная идея – понять, стало ли в Украине больше демократии или меньше, но дьявол – в деталях, и за эти детали в Страсбурге ведется нешуточная борьба.

Одобрение мониторинговой резолюции всегда сопровождалось бурными эмоциями, обвинениями и оправданиями; подножками врагов и помощью друзей. А еще – внутренними украинскими противоречиями, которые депутаты традиционно выносят на уровень ПАСЕ.

Но в январе 2017-го борьба за мониторинговый отчет была особенной, а Украине пришлось отражать атаки нового типа.

Правда, мнения по поводу успешности этой миссии разделились.

"Важно, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей", – сообщил МИД поздно вечером 25 января, когда документ наконец одобрили. "Это однозначно "зрада", которую будут выдавать за якобы "перемогу", – возразил им представитель радикальной партии Андрей Лозовой.

Так что же произошло в Страсбурге? "Европейская правда" разобралась в деталях голосования и прочла резолюцию после внесения всех правок.

Без России

Три дня назад казалось, что январская сессия ПАСЕ станет для украинской делегации едва ли не самой простой за последние годы.

Российская делегация – то есть главный противник – снова отказалась ехать в Страсбург, а без них количество оппонентов Киева стремительно падает.

В первые два дня даже казалось, что все проблемы позади и обсуждение украинского вопроса (включая войну с Россией) превратилось в "игру в одни ворота".

Первая резолюция, касающаяся Украины – о давлении на СМИ и журналистов по проекту Владимира Арьева – была утверждена во вторник без каких-либо проблем для Киева. К документу подали 25 правок, но ни одна из них не содержала ни слова критики в адрес Украины.

Но уже в среду ситуация радикально изменилась.

Мониторинговый отчет по Украине атаковала так называемая группа "друзей России" в ПАСЕ – депутаты от леворадикальных партий во главе с немецким коммунистом Андреем Гунько. Они подали восемь поправок, которые радикально меняли документ – вплоть до утверждений о гражданской войне в Украине.

В дополнение к этому две правки внесла депутат от Оппоблока Юлия Левочкина – она предложила признать нарушение прав оппозиции в Украине и заставить власть дать оппозиционным силам несколько контрольных постов в парламенте.

Хотя и после регистрации этих поправок ситуация не казалась катастрофической. Группа Гунько не пользуется таким уж большим влиянием в Страсбурге. Поэтому казалось – кто же их поддержит?

Но реальность оказалась иной.

Путем коммунизма

Уже позже, когда резолюция была принята и страсти немного улеглись, Арьев в кулуарах Дворца Европы поделился с "Европейской правдой" своими размышлениями об источниках поддержки Москвы.

"Конечно, есть часть тех, кто сознательно работает с РФ – например, Гунько, который спокойно ездит на оккупированные территории (СБУ уже внесла немецкого депутата Гунько в список тех, кому запрещен въезд в Украину. – ЕП).

Но большинство наших оппонентов не являются лоббистами Кремля, то есть работают не за деньги – на них просто влияют, находят каналы влияния, искажающие представление об Украине. Мы работаем с ними, но появляются новые и новые", – поделился руководитель украинской делегации.

К слову, один из таких "каналов влияния" украинские журналисты и депутаты могли воочию увидеть возле пленарного зала ПАСЕ. Для общения с депутатами в Страсбург приехал... Петр Симоненко. Лидер украинских коммунистов формально был членом ПАСЕ 19 лет подряд, но последние лет 10 вместо него в ассамблее работал другой коммунист, Евгений Мармазов. Но после того, как коммунисты вылетели из ВР, Симоненко стал постоянным гостем в Страсбурге в дни, когда здесь проходит сессия.

Но вернемся к резолюции. Размышления Арьева про друзей и "друзей" были позже. А в среду днем, за полчаса до начала рассмотрения украинского вопроса, у него было совсем другое настроение – раздраженное и встревоженное.

"Представьте только, они хотят провести довыборы в Верховную раду в ОРДЛО! Как так?!" – возмутился депутат,

выйдя из зала, где проходило закрытое заседание Мониторингового комитета (МК) ПАСЕ.

МК является влиятельной структурой в ассамблее, он утверждает финальные предложения к мониторинговым резолюциям. В его состав входят только опытные, авторитетные в своих политгруппах депутаты. Заседания МК проходят в закрытом режиме, на них не допускают даже представителей секретариата ассамблеи. А поддержка какой-либо правки со стороны мониторингового комитета, как правило, обеспечивает ее поддержку в зале.

Но в украинском случае все пошло не по плану.

Мониторинговый комитет не отверг предложения Гунько, как надеялись украинские депутаты, а "творчески доработал их", местами даже ухудшив формулировки, утвердив поправки, внесенные "с голоса" докладчиками по Украине – Акселем Фишером (Германия) и Хорди Шуклой (Испания).

Так в тексте, поддержанном членами МК, появилась норма о "скорейших довыборах в ВР на Донбассе". И не только она.

Еще Украину хотели призвать к "пересмотру закона о декоммунизации" и отмене запрета Компартии.

И наконец, третья норма, которую поддержал МК и которая вызвала конфликт – о правах оппозиции. Ее предложила Юлия Левочкина, требуя отдать оппозиционным политикам больше должностей в ВР.

"У нас оппозиция – это также "Самопомощь" и "Батькивщина". У оппозиции уже есть свой вице-спикер и председатели комитетов ", – возражал Арьев. Но Левочкина апеллировала к тому, что эти две фракции получили должности, еще когда были частью коалиции, а Оппоблок остался без портфелей.

Можно только представить, как сложно было разобраться в украинских баталиях представителям других стран в ПАСЕ.

В итоге пленарный зал отклонил почти весь текст, который продвигала Левочкина, оставив лишь фразу о необходимости "обеспечить плюралистическую политическую среду, в которой политическая оппозиция может в полной мере выполнять свою демократическую роль".

Противоречия между украинскими депутатами не добавили Украине очков и в вопросе выборов на Донбассе. Так, Юлия Левочкина, которая является членом МК, заверила "Европейскую правду", что в предложенной с голоса норме "нет проблем, там нормальное предложение". А Вадим Новинский, услышав от нее об этом предложении уже после заседания комитета, не только поддержал идею выборов, но и полушутя обратился к коллеге по фракции: "А может еще убедить их в Крыму объявить выборы? Ты представляешь, сколько тогда в ВР будет Оппозиционного блока?"

Болт процедурный

Поправки и дополнения к резолюции, которые вносятся на заседании комитета – вещь привычная. Кто-то оспаривает формулировку докладчиков, кто-то подправляет терминологию, кто-то добавляет свежие данные о событиях последних недель.

Поправки подают не позднее чем за сутки до голосования, собирают под них голоса, обсуждают в политических группах и на неформальных встречах.

Но спецификой нынешней резолюции по Украине стало то, что она не ограничилась традиционными письменными поправками. В ПАСЕ для исключительных случаев есть также механизм устных поправок и подпоправок. Украинская резолюция стала первой за почти 10 лет работы автора в ПАСЕ, где этот механизм использовали по полной.

Устные поправки, которые подает мониторинговый комитет, задуманы для того, чтобы уточнять формулировки, но не в нашем случае.

До пленарного зала дошли восемь устных поправок, часть из них звучала так "заменить пункт №... новой редакцией".

По сути, эти нормы коренным образом меняли резолюцию, причем подготовиться к ним не было возможности. В частности, именно в этих поправках были сформулированы нормы о выборах на Донбассе и отзыве запрета Компартии.

Поэтому все силы украинской делегации были брошены на то, чтобы "срезать" их.

Все депутаты от крупнейшей группы, ЕНП, получили СМС с просьбой не голосовать за поправку о выборах. Параллельно украинцы начали договариваться с другими депутатами, чтобы вообще заблокировать рассмотрение проблемных норм. Для этого нашли регламентное правило: если во время оглашения устной поправки в знак протеста встанет больше 10 депутатов, эта поправка считается отклоненной и рассматривать можно только письменную ее версию.

А поскольку в письменной версии "Гунько и компания" предложили совершенно неприемлемые нормы, принять ее не представлялось возможным.

Именно так и произошло.

"Против нас применили новую процедурную технологию. Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт", – образно обрисовал слушания в ПАСЕ Владимир Арьев в своем Facebook.

Особый статус Донбасса

На первый взгляд, можно говорить о победе, но...

Из 12 присутствовавших на заседании депутатов от Украины резолюцию поддержали лишь шестеро. Четверо воздержались, а двое – Андрей Лозовой (РПЛ) и Елена Сотник ("Самопомощь") – проголосовали против.

А Лозовой, выйдя из зала, обвинил своих коллег в предательстве Украины.

"В пункте 4.1 проекта Резолюции четко указано требование к Украине выполнять Минские соглашения относительно изменений в Конституцию, которые предусматривают скрытый в децентрализации особый статус Донбасса. Для еврохолуев Путина наше государство окончательно стало разменной монетой в торгах с Кремлем... Согласно этой резолюции ПАСЕ сепаратисты, которые погибли в Одессе 2 мая 2014 года, приравнены к Героям Небесной Сотни", – изложил Лозовой свои аргументы, написав о "расколе в украинской делегации".

Слова о расколе, правда, в итоге не подтвердились. Украинская делегация, за исключением Лозового и представителей Оппоблока (их в Страсбург приехало аж двое, Левочкина и Новинский; первая работала в комитетах, а второй выступал в зале), в течение почти получаса спорила под дверью сессионного зала и, в конце концов, похоже, пришла к общему мнению о том, что резолюция все же приемлема.

Борислав Береза, который воздержался при голосовании, в присутствии Владислава Голуба (также воздержался) и Сергея Власенко (по его квоте голосовал Сергей Соболев, воздержался), записал видеоролик, в котором заявил, что резолюция хорошая и проблем, на которые указывает Лозовой, в ней нет.

Но факт остается фактом: мысли о документе разнятся. Так что стоит разобраться самим.

Итак, о чем говорится в принятой резолюции? Процитируем пункт о конституционной реформе, который так возмутил Лозового.

"Ассамблея признает, что принятие данного раздела привязано к прогрессу в выполнении Минских протоколов. В связи с этим Ассамблея выражает надежду, что прогресс в исполнении Минских протоколов всеми подписантами, особенно Россией, позволит принять изменения в Конституцию уже в ближайшее время" (выделение ЕП).

Следовательно, можно сразу утверждать, что Лозовой написал неправду: "требования к Украине", о котором он пишет, в решении нет. "Ассамблея выражает надежду" – это наиболее нейтральный термин, который можно применить в этом контексте, и это точно не требование.

Но главное даже не это.

Всего три месяца назад, на октябрьской сессии ПАСЕ, уже выносилось решение по Украине, в котором звучала значительно более жесткая риторика. Тогда ассамблея "настаивала на эффективном выполнении Украиной дополнительных мер... включая конституционную реформу в части децентрализации" (пункт 11.3 документа). Обратите внимание: настаивала на проведении реформы без каких-либо намеков на ее отсрочку.

А теперь сравним с нынешней резолюцией: ассамблея выражает надежду, что реформа будет проведена после выполнения "Минска", прежде всего российской стороной.

Примечательно, что осенью 2016 года представители РПЛ не говорили о "предательстве".

Мы не знаем, почему "радикалы" сменили риторику, но можем утверждать, что сейчас Лозовой говорит неправду.

То же самое касается тезиса о том, что бойцов "Небесной сотни" приравняли к сепаратистам. Это тоже откровенная ложь.

Текст принятого документа: "Ассамблея приветствует прогресс, достигнутый в расследованиях, и повторяет призыв к властям расследовать насильственные смерти во время Евромайдана, а также события в и вокруг Дома профсоюзов в Одессе в соответствии с рекомендациями Международной консультативной группы Совета Европы". Все, ни слова больше

Надо иметь очень развитую фантазию, чтобы увидеть здесь приравнивание одного к другому. И надо иметь короткую память, чтобы забыть, что в 2016-м в решении ПАСЕ был точно такой же призыв, только без упоминания о "прогрессе" (см. п. 11.5).

Но, к сожалению, Радикальной партии показалось интереснее раздувать "зраду" там, где ее нет.

Жаль только, что такие скандалы на международных площадках не идут на пользу Украине.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", Страсбург
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