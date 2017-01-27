Шульц или Шольц? Кто бросит вызов Ангеле Меркель

Константин Федоренко, для Европейской правды _ Пятница, 27 января 2017, 09:08

Фото AFP

В воскресенье, 29 января, состоится съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на котором будет избран новый глава партии. Именно ему предстоит стать главным конкурентом Ангелы Меркель на ближайших выборах.

Соответственно, от того, насколько успешным будет выбор социал-демократов, зависит будущий курс Германии, а вероятно – и всего ЕС.

Судя по сообщениям СМИ, вероятнее всего, произойдет смена лидера. На место главы партии Зигмара Габриэля придёт Мартин Шульц.

Уход Габриэля не стал большой неожиданностью.

Нынешний лидер эсдеков стоит у руля партии уже больше семи лет. До этого, в 2005-2009 годы, он был министром окружающей среды в правительстве, созданном широкой коалицией СДПГ и ХДС/ХСС. После выборов 2013 года, когда христианским демократам вновь пришлось пойти на широкую коалицию, Габриэль как лидер оппозиции получил уже более престижный пост министра экономики и энергетики, который и совмещает с должностью вице-канцлера.

Прекрасный послужной список, однако немецким левым нужен более яркий лидер. Об этом говорит и социология. И Габриэль, в ходе двух предшествующих избирательных кампаний уступавший первый номер в списке рейтинговым однопартийцам, сейчас решил оставить и кресло лидера партии в пользу более популярного кандидата.





Два лидера для социал-демократов

Опрос избирателей СДПГ показывает, что 64% предпочли бы видеть в качестве главы партии другого политика – Мартина Шульца.

Бывший президент Европарламента, технократ, имеющий очень хорошую репутацию среди проевропейских избирателей, по истечении своего срока работы в Брюсселе решил вернуться в немецкую политику.

В случае, если Шульц не станет лидером партии, по-видимому, ему наверняка предложат место министра иностранных дел в правительстве – по крайней мере, до выборов, которые должны состоятся в сентябре. А возможно, и после них, если будет создана коалиция с участием СДПГ в качестве "младшего партнера".

Ещё один возможный кандидат на лидерство в партии – мэр Гамбурга Олаф Шольц.

Прагматичный и успешный политик, он привёл свой город к месту в десятке наиболее комфортных для жизни во всём мире.

Также Шольц был министром трудовой и социальной политики – правда, это вряд ли можно назвать козырем в глазах избирателя, поскольку его срок пришёлся как раз на 2007-2009 годы, т.е. включал в себя период острого экономического кризиса.

Олаф Шольц

Если Габриэль захочет учесть мнение избирателей, желающих видеть (относительно) новое лицо у руля партии, но при этом не допустить к руководству Мартина Шульца как слишком влиятельную фигуру – не исключено, что он снимет свою кандидатуру именно в пользу третьего кандидата. Но такой расклад кажется маловероятным.

Для украинского читателя особенно важно то, что Шульц был одним из наиболее последовательных сторонников Украины в Брюсселе в последние годы и известен скептической позицией по отношению к России.

И этим он принципиально отличается от Габриэля, который, в частности, лоббировал проект строительства газопровода "Северный поток-2".

Так что если лидером СДПГ действительно станет Шульц,

партия социал-демократов может даже отказаться от поддержки "Северного потока-2" или снизить её уровень,

а ХДС и "зелёные" уже сейчас выступают против него.

Так что для нас ситуация в Германии выглядит довольно оптимистично.





Варианты коалиции

По сути, для СДПГ существует только две возможности остаться при власти по итогам сентябрьских выборов. Либо будет вновь создана широкая коалиция с ХДС/ХСС, то есть с Меркель, либо - так называемая "красно-красно-зелёная коалиция".

Последняя предполагает объединение СДПГ с "Левыми" и Партией зелёных.

Если исходить из текущих опросов, то эти три партии в сумме получают примерно такой же процент голосов, как и дуэт ХДС/ХСС и либералов из Свободной демократической партии (управлявший страной в 2009-2013 годы).

Учитывая вероятное распределение мандатов, кажется вполне возможным вариант, что ни "красно-красно-зелёные", ни христианские демократы с либералами не смогут сформировать большинство без привлечения дополнительных партнёров.

Войдет СДПГ в новую коалицию или перейдет в оппозицию - во многом зависит от удачности выбора нового партийного лидера.

Мартин Шульц

В случае роста рейтинга СДПГ, который ожидается в случае назначения Шульца, коалиция во главе с социал-демократами и при участии левых и "зелёных" станет более реальной.

Однако нельзя забывать, что немецкие левые неоднократно критиковали как Габриэля, так и Шульца за то, что их политика в недостаточной степени направлена на защиту интересов трудящихся.





Раздор вокруг мигрантов

Также позиции "Левых" и СДПГ принципиально разнятся в вопросе беженцев.

Ещё пару лет назад "Левые" распространяли по всей стране наклейки "Беженцы, добро пожаловать" и проводили демонстрации в их поддержку. Однако основные избиратели этой партии живут в Восточной Германии, где к мигрантам относятся прохладнее.

И это не могло не отразиться на курсе "Левых" – теперь их представители говорят о том, что неправильно заниматься бюджетной поддержкой недавних иммигрантов, пока в поддержке нуждаются люди, постоянно проживающие в стране.

Избиратели из Восточной Германии такой смене позиции рады. А вот умеренный избиратель СДПГ, партии, поддерживающей курс Меркель в отношении беженцев, союза с такими "Левыми" может и не понять.

К тому же сложно себе представить в таком союзе Шульца, воплощающего еврооптимизм.

И уж тем более вряд ли такую позицию примут "зелёные", главные сторонники открытых границ.

Впрочем, глядя на немецкую политику сейчас, нетрудно вспомнить "теорию подковы", нередко применяемую в отношении идеологий: левоцентристские партии ближе к правоцентристам, чем к крайне левым, тогда как крайне левые и крайне правые практически смыкаются.

И действительно, СДПГ и ХДС без особо серьёзных конфликтов работают вместе в правительстве.

В то же время риторика "Левых" и становящейся с каждым днём всё более радикальной правой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") сейчас становится все ближе.

Настолько ближе, что в марте этого года газета Die Welt на своём сайте опубликовала очень характерную викторину. Читателям предлагалась серия цитат, и нужно было угадать, какую партию представлял автор высказывания – "Левых" или "АдГ". Дать правильный ответ оказалось довольно непросто.





Равнение на 2021-й

Даже если СДПГ перейдет в оппозицию, приход к руководству партии Мартина Шульца открывает для нее новые возможности. Пускай и не на ближайших выборах.

В оппозиции социал-демократы смогут нарастить свой рейтинг, критикуя ошибки правительства. Сейчас, разделяя с Меркель ответственность за действия власти, социал-демократы такой возможности лишены.

Наконец, далеко не факт, что спустя четыре года Ангела Меркель захочет идти на пятый срок,

а новый лидер ХДС наверняка будет менее популярным, чем нынешняя глава партии – тем более, что на первых порах его или её будут критически сравнивать именно с Меркель.

И это открывает окно возможностей для социал-демократов.

Немецкие политики умеют мыслить стратегически; так что уже сейчас выборы лидера СДПГ наверняка будут проходить с некоторой оглядкой на 2021 год.

И если партия при новом руководителе избежит провалов, совершенно не исключено, что именно он через четыре года станет фаворитом в борьбе за кресло канцлера.

Автор: Константин Федоренко,

младший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества, Киев,

выпускник Киево-Могилянской академии и Университета Гамбурга