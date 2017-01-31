Первая неделя Трампа. Кто и за что получил приглашение в его команду

Юлия Курнышова, для Европейской правды _ Вторник, 31 января 2017, 10:57

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Первая рабочая неделя президента Трампа выдалась насыщенной громкими решениями. Чего стоит только указ о выходе из переговоров по созданию Транстихоокеанского партнерства (ТТП), запрет принимать беженцев и эммигрантов из мусульманских стран и решение о постройке стены на границе с Мексикой.

Новый президент США увеличивает международную энтропию с невиданной скоростью. Однако последствия этих решений имеют для самого Трампа второстепенное значение.

Все говорит о том, что в их принятии он руководствовался внутриполитическими расчетами, а никак не дипломатией.

Для него выход из ТТП или ухудшение отношений с соседней Мексикой выгодны для экономики США, а главное - это говорит его избирателям о решительной настроенности воплотить обещания.

Как человека крайне чувствительного к мнению окружающих, его неприятно поразило, что на церемонии инаугурации явка была отнюдь не такой уж масштабной, не говоря уже о многочисленных маршах протеста. Уровень одобрения на начало президентского срока у Трампа также ниже, чем у трех предыдущих президентов США.

Все это подтолкнуло 45-го президента США ускоренными темпами взяться за завоевание электоральных симпатий.

Кроме уже перечисленных решений, которые неизменно подавались внутренней аудитории как меры по возвращению производства и рабочих мест в США, Трамп разблокировал проекты постройки нефтепроводов Keystone и Dakota Access. Данные проекты игнорируют предостережения экологов (Обама к ним был, наоборот, внимателен), но потенциально создают новые рабочие места.

В свой насыщенный график Трамп сумел вместить и встречи с директорами крупного бизнеса и представителями профсоюзов. Основными темами разговоров с ними опять же стали торговля, производство, инфраструктура. Защита американского производителя, американского рабочего, с ударением на "американский".

Президент демонстративно повесил в Овальном кабинете портрет президента Эндрю Джексона, известного тем, что в XIX веке добился обнуления внешнего долга США, а во внутренней политике защищал интересы обычных граждан.

Трамп даже заикнулся об отмене института выборщиков и установлении прямого голосования. Но потом идея была снята – все-таки именно этому политическому институту он обязан своей победой на выборах.

Все эти шаги были благосклонно приняты сторонниками Трампа. Не исключено, что своей политикой Трамп сможет еще больше "откусить" от традиционного для демократов электората – рабочих и так называемых "голубых воротничков".

Но есть серьезный фактор, опрокидывающий образ Трампа – борца-с-истеблишментом. И этот фактор – те, кого он приближает в качестве своих советников и кого выдвигает на должности в кабинете.

Вокруг Трампа – либо бизнесмены и банкиры, либо отставные военные, которые, как ни крути, сами и есть истеблишмент.

Вокруг президента достаточно отчетливо формируется "внутренний круг" влиятельных советников, которые сами по себе становятся индивидуальными центрами влияния.

В этот круг входят: глава президентской администрации Райнс Прибус, советник Стив Бэннон, советница Келлиэнн Конвей и зять Трампа Джаред Кушнер, получивший должность старшего советника Белого дома.

Два момента отличает состав этой "команды мечты". Во-первых, он просто "кричит" о кумовстве и присутствующем конфликте интересов, а во-вторых, ему явно не хватает хоть кого-нибудь с опытом на госслужбе. Всем придётся осваивать азы политического процесса, его нюансы, и это займет определенное время.

Поэтому в президентской администрации на сегодняшний день больше хаоса, чем упорядоченности.

Что касается кабинета министров, то до инаугурации было немало прогнозов, что Трампу с его темпераментом будет невыносимо скучно разбираться со всей рутиной исполнительной власти и вместо этого он наймет профессионалов.

Пока все свидетельствует о том, что выбор кандидатов для профильных министерств отнюдь не строится на опыте или профессионализме. Взять хотя бы кандидатуру Бетси Девос на должность министра образования, у которой нет опыта не только работы в системе образования, но которая даже не училась в публичной школе. Зато обширный бизнес ее семьи и семьи ее мужа говорит об очередном неизбежном конфликте интересов.

Кроме того,

типичный номинант Трампа на должность – обязательно обладатель крайних взглядов.

Советник по национальной безопасности Майкл Флин известен своими исламофобскими высказываниями и увлечением теорией заговора и к тому же проходит основным фигурантом в расследовании о чрезмерно тесных связях с Россией.

Советник Стив Беннан руководил до прихода в Белый дом сайтом националистической направленности, его возвышение приветствовал Ку-Клукс-Клан.

Вице-президент Майк Пенс, которого многие называют представителем республиканского мейнстрима в команде Трампа и в целом, человеком достаточно взвешенных взглядов, не раз высказывался категорически против однополых браков. Он принял непосредственное участие в недавнем марше против абортов в Вашингтоне, продемонстрировав не только свою и президентскую поддержку участникам, но и заявив, что для движения против абортов настал исторический момент.

Практически никого в команде Трампа нельзя назвать представителем экспертного сообщества. Впрочем, это довольно логично вытекает из пренебрежительного отношения новоизбранного президента к экспертным кругам в целом. Генерал Джеймс Мэттис выглядит чуть ли не единственным правильным человеком на своем посту главы Пентагона.

Ситуация с увольнением генпрокурора Салли Йейтс 30 января за то, что она критиковала миграционный указ Трампа, очень смахивает на зачистку внутренних инакомыслящих.

Безусловно, Йейтс - человек Обамы, а поэтому отставка была неизбежной. Однако администрация сделала из этого политический вопрос, еще больше настроив против себя всех, кто не согласен с первыми шагами Трампа. Особенно это усложнит шансы на поиск компромиссов с демократами в Сенате.

Все это обостряет все еще открытый вопрос, как будет распределяться реальное влияние в системе институтов, особенно в сфере внешней политики.

Будет ли центром принятия решений президентская администрация (как, кстати, было при Обаме), какая роль будет отведена Госдепартаменту, где на текущий момент проводится политика практически полной замены кадров, и насколько министерство обороны будет допущено к стратегическому планированию?

Трамп, конечно, считает внутреннюю политику своим приоритетом, но внешняя сулит ему широкую славу. Пусть без претензий на Нобелевскую премию, но с расчетом войти в историю.

Если полагаться на приоритеты Трампа, а первая неделя его президентства показала, что он твердо намерен воплотить их в жизнь, то США очень скоро окажутся в состоянии если не военного конфликта с Китаем, то точно торговой войны с ним.

Или же попустительство Трампа в отношении Путина приведет к очередной военной авантюре России.

Вот тогда и возникнет самый главный вопрос: кто будет принимать решения в США?

Новички в политике, которые больше всего обеспокоены своим рейтингом или бизнес-интересами?

Недавно американские издания смаковали симптоматичное явление - на популярном книжном сайте Amazon рекорды продаж опять начала бить оруэлловская антиутопия "1984".

Очевидно, что это – отражение тревоги американцев и поиска ответов на вопросы, которые возникли с избранием Трампа. Сам же Трамп книг не читает, ответы на большинство вопросов у него уже есть. На его рабочем столе, конечно, есть журналы, но только те, где на обложке он сам.

Автор: Юлия Курнышова,

эксперт Института социально-экономических исследований