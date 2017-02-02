Безвиз к отпуску: в ЕС договорились, когда возьмутся за отмену виз для Украины

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 02 февраля 2017, 18:00

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2 февраля Грузия празднует еще одну победу на пути к отмене виз в ЕС.

Кто-то скажет – "небольшую победу", ведь принятое решение еще не означает фактической отмены виз. Кто-то ответит – нет, все же большую, ведь это важный шаг, а безвиз может заработать де-факто уже в апреле.

Но радуясь за друзей-грузин,

мы не можем не задаваться вопросом: а что с Украиной?

Почему Европарламент не рассмотрел одновременно и наш безвиз? Когда стоит ждать отмены виз для граждан Украины? И, наконец, не оставили ли нас "в хвосте очереди" на неопределенный срок?

"Европейская правда" выяснила, какие настроения царят в ЕС и какие договоренности достигнуты по украинскому вопросу.





Что держит Украину?

В статье про ЕС без упоминания о процедурах точно не обойтись. Пусть даже слово это уже набило оскомину.

Еще в прошлом году "Европейская правда" опубликовала копию совместных решений стран-членов ЕС по украинскому и грузинскому вопросам. Именно в этом документе есть объяснение, почему решение по Грузии в Европарламенте одобрили раньше нашего. Как известно, Брюссель привязал отмену виз к так называемому "механизму приостановления безвиза" (это позволит возобновлять визовый режим для стран, откуда идет поток мигрантов, или для тех, которые нарушили обязательства относительно проводимых реформ).

Но детали этой привязки отличаются. Грузинский безвиз тогда затормозили до согласования параметров механизма приостановления, а украинский – до его утверждения. Первое событие уже произошло, второе – еще впереди, а поэтому нам приходится ждать.

Тем не менее, стоит отметить:

когда европейцы говорят, что наш безвиз держат только процедуры – не верьте. Это неправда.

На самом деле речь идет о чистой политике. В ноябре прошлого года была достигнута договоренность о торможении украинского безвиза. После того еще была возможность изменить процедуру и "оживить" украинское дело, но в декабре страны-лидеры Евросоюза оставили все "как есть" и предварительно согласовали, когда именно вернутся к нашему вопросу.

Эту информацию "Европейской правде" за последние два месяца подтвердили собеседники в европейских институтах, имеющих отношение к нашему вопросу – и в ЕК, и в Совете ЕС, и в службе внешних действий, и в Европарламенте.

И если в Брюсселе это признают только "не под запись", то в МИД Украины готовы к публичному подтверждению. "В ЕС всегда найдут процедуры, которыми можно усложнить процесс. К сожалению, похоже, что именно это сейчас и происходит", – заявила, в частности, заместитель министра Елена Зеркаль в интервью ЕвроПравде.

Ссылка же на процедуры стала для Европейского Союза удобным оправданием. Ведь признать, что Украину придерживают искусственно, было бы морально сложно и политически некорректно.

Тем более – в ситуации, когда все причастные знают, кто именно стоит за таким политическим решением.





Франция всему голова

В последние дни декабря посол Франции в Украине Изабель Дюмон опровергла слухи о том, что именно Франция стоит за задержкой украинского безвиза, назвав их "спекуляциями, не имеющими никакой связи с реальностью".

Хотя днем ранее заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев заявил, что за этим стоит именно Франция

Должны констатировать, что правда в этом вопросе – на стороне Елисеева. Хотя Дюмон искренне утверждает, что Франция не блокирует, а поддерживает безвиз для Украины. Это так, теперь уже не блокирует. Но у истоков нашей задержки стоит именно Париж.

Подробно о том, как французское диппредставительство в Брюсселе пыталось остановить решение о безвизе, мы писали в репортаже с саммита Украина-ЕС.

С тех пор кое-что изменилось. В декабре крупнейшие государства Евросоюза дали добро нашему продвижению вперед, но при одном условии, выдвинутом Парижем: украинцы не должны попасть в ЕС без виз, пока не пройдут президентские выборы во Франции.

Идея заключается в том, чтобы наш безвиз не повлиял на президентскую кампанию.

Есть еще один, важный для нас элемент договоренности:

никакие другие выборы, в том числе сентябрьские в Германии, не должны быть причиной дальнейшей отсрочки решения по Украине.

Как свидетельствуют источники, эта договоренность является "джентльменской", она не зафиксирована в официальных документах. Однако в ЕС принято придерживаться таких внутренних соглашений. Тем более, что эта договоренность была утверждена на высоком политическом уровне, после переговоров Юнкера с Меркель и Олландом и после жарких споров между институтами ЕС.

К большому сожалению, во время этих дискуссий сторонники Украины в Брюсселе не добились пересмотра формулы, которую перед тем пролоббировала группа стран во главе с Францией – о том, что формальные переговоры по украинскому безвизу должны начаться только после утверждения механизма приостановления.

А значит, сейчас нам приходится ждать. И радоваться за Грузию, не скованную такими ограничениями.





Так когда же наконец?

Отвечать на этот вопрос одним предложением – неправильно. Последние месяцы доказали, что в ЕС есть мощные оппоненты отмене виз для Украины, а следовательно, всегда стоит рассматривать и реалистичный, и пессимистичный сценарии.

А также – учитывать, насколько высоки шансы на негативное развитие событий.

Сначала о данных источников. Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что

украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом.

Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз.

Это, к слову, примерно столько же, как и за стандартными процедурами. Разве что немного дольше.

Напомним, для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки", о котором мы уже упоминали. Сейчас идет его перевод, затем переведенный документ еще раз вынесут на согласование в Европарламенте, после этого его должны дважды рассмотреть страны-члены ЕС на уровне послов и на уровне министров. Политических препятствий тут не будет, ведь де-факто решение принято, его лишь нужно юридически оформить. По оценкам инсайдеров в Брюсселе, суммарно эта процедура займет примерно месяц – до конца февраля. От себя должны добавить: может занять немного дольше.

В марте можно рассчитывать на начало триалога по Украине (в случае Грузии он занял только один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС. А значит – выходим на июнь как дату начала работы безвиза.

А теперь – о рисках.

Теоретически этот процесс можно затормозить в любой точке, но есть рискованные этапы, о которых пришлось слышать в Брюсселе.

Один из них – триалог, во время которого представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии встречаются и договариваются о том, каким будет окончательный текст украинского решения. Интересно, что содержательная часть решения очень проста. На украинском языке она звучит примерно так: "1) Удалить Украину из перечня визовых государств. 2) Включить Украину в перечень безвизовых". Казалось бы, здесь не о чем спорить; именно поэтому грузинский триалог превратился лишь в формальность.

Но зацепкой может стать согласование даты, с которой начнет действовать украинский безвиз, а также преамбула решения, где говорится, в частности, о механизме приостановления и о реформах в Украине.

Отдельное внимание – к последнему, политическому этапу – согласованию в Совете ЕС, когда в игру снова вступит Франция.

Утверждение безвиза Советом ЕС состоится уже после французских выборов. По крайней мере, после их первого тура. Не остановит ли новый хозяин Елисейского дворца отмену виз для Украины?

По нашему убеждению – нет.

Во-первых, формально новый президент не будет влиять на этот процесс. Одобрение безвиза должно состояться на уровне министров внутренних дел. Избрание нового президента не означает смены руководителя МВД.

Во-вторых, вероятнее всего, что утверждение безвиза состоится еще до инаугурации нового лидера Франции.

Конечно, в нынешних условиях ничего нельзя говорить наверняка, но очень похоже, что на этот раз мы действительно на финишной прямой.

И напоследок – о новом и в определенной степени неожиданном друге Украины на этом пути. От нескольких не зависимых друг от друга источников "Европейская правда" получила сообщение о том, что Мальта, которая председательствует в Совете ЕС с начала года, оказалась искренним адвокатом украинского безвиза и сейчас действительно делает много для того, чтобы продвигать наш вопрос вперед в повестке дня.

Именно Мальта формирует повестку дня Совета ЕС, и поэтому ее помощь сложно переоценить.

И здесь нельзя не вспомнить о событиях трехлетней давности.

В начале декабря 2013 года, то есть сразу после начала Евромайдана, тогдашний украинский президент Янукович планировал посетить Мальту, но за пару дней до визита вынужден был отменить поездку. Тогда мальтийский премьер Джозеф Мускат предупредил через СМИ украинского гостя, что донесет до него жесткую позицию ЕС. Руководитель мальтийской оппозиции Саймон Бусуттил был еще более категоричен. "Я встречусь с Януковичем, чтобы лично выразить обеспокоенность. Но я откажусь от совместного участия в государственном обеде и концерте", – написал он.

Тогда этот неожиданный жест мальтийцев вызвал восхищение украинцев, имеющих отношение к внешней политике. В этом году у нас будет повод снова сказать спасибо самой маленькой стране в ЕС.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"