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Майдан указом не распустишь: антикоррупционная революция в Румынии празднует первую победу

Юрий Панченко, Европейская правда, Бухарест _ Понедельник, 06 февраля 2017, 11:00
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Фото click.ro

Самолет "Афины-Бухарест" в воскресенье совершал плановую посадку в аэропорту румынской столицы. Пилот привычно сообщил пассажирам, что в Бухаресте температура воздуха +5, но неожиданно закончил: "А на площади Виктории теплее, так что встретимся там!".

Площадь Победы или площадь Виктории (на румынском – Piața Victoriei) – самый центр Бухареста, где находится дом правительства. Именно там уже вторую неделю продолжаются многотысячные антиправительственные митинги.

Протесты в Румынии стали первыми в ЕС, которые можно назвать "антикоррупционной революцией".

А история про пилота стала в воскресенье одной из самых обсуждаемых среди их сторонников. Конечно, после главной темы – первой победы митингующих с начала протестов.

5 февраля румынское правительство провело внеочередное заседание, на котором отменило скандальное постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров.

Амнистия для будущего премьера

Постановлением вводилась масштабная амнистия, которая касалась, среди других, осужденных за коррупцию. Но самое важное – постановление декриминализовало коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если ущерб не превысил 200 тысяч леев (около 45 тысяч евро).

Для Румынии такая новация означает быстрое возвращение коррупционеров к власти.

В частности, Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии, выигравшей парламентские выборы в конце 2016 года, не смог претендовать на премьерский пост из-за того, что ранее был осужден на два года условно за подтасовки на предыдущих выборах. И вдобавок против него открыто еще одно дело, теперь – за превышения полномочий. Известно о нескольких вызовах его к антикоррупционным следователям.

Таким образом, правительственные новации не только закрывали новое дело против лидера правящей партии, но и позволяли главному эсдеку претендовать на высшие должности в государстве, несмотря на имеющуюся судимость.

Это постановление стало катализатором крупнейших протестов в Румынии со времен свержения режима Чаушеску.

Накануне, в субботу, на площадь Виктории вышли 150 тысяч протестующих, а по всей стране – 300 тысяч.

Масла в огонь подлило то, как именно принималось это решение. Правительство, во главе которого находится однопартиец Драгни Сорин Гриндяну, одобрило амнистию на своем внеочередном заседании в ночь на 1 февраля, несмотря на протесты под правительственным зданием.

Лазерная надпись на здании: "Ночью, как воры".
Здесь и далее – фото ЕвроПравды

Такой шаг не только добавил численности протестам, но и изменил требования митингующих. Теперь, кроме отмены коррупционного постановления, протест в Бухаресте требует перевыборов.

В конце концов, многочисленные митинги привели к первым результатам. 5 февраля на новом внеочередном заседании правительство выполнило первоначальное требование протеста – отменило решение об амнистии.

Однако то, что "Европейская правда" услышала и увидела в Бухаресте в воскресенье – начиная от знаменитого объявления пилота и до настроений на улице, – доказывает, что уступки правительства отнюдь не ставят точку в истории протестов.

Революция не по расписанию

Одержав первую победу, люди не намерены расходиться.

Последний митинг побил очередной рекорд.

Румынский портал портал Digi 24 подсчитал, что 5 февраля на площадь Виктории вышло 300 тысяч человек, а в целом по стране митинговало 600 тысяч.

Официально начало митинга было объявлено на 14:00, однако еще в 18:00 на площади было менее 50 тысяч протестующих. Подавляющее большинство начало подходить ближе к ночи – уже через час число митингующих выросло вдвое.

Те, с кем удалось поговорить, настаивают, что требование перевыборов – не поле для компромисса. "В судах людей осуждают не только за совершенное преступление, но и за попытку. Действия правительства (по амнистии коррупционеров) – это преступление, пусть даже оно не удалось", – объясняет ЕП молодой парень лет 25-ти

 

Он вместе с девушкой держит плакат с портретом корейского диктатора Ким Чен Ына и надписью: "Драгня, ты крейзанутее меня".

Время от времени они, вместе со всей площадью, начинают скандировать "Перевыборы!".

Новых выборов требуют все участники протеста; молчит разве что фигура Влада Дракулы на импровизированном постаменте.

Мужчина в костюме графа Дракулы – еще одно проявление креатива на митинге. В его руках плакат с надписью "Соскучились по мне?" В Румынии каждый знает Дракулу как одного из самых принципиальных борцов с преступностью – осужденных даже за малейшую кражу ждала смертная казнь, их сажали на кол или сжигали на костре.

Намек в адрес румынских чиновников – более чем понятен.

Вообще румынские протесты и похожи, и не похожи на украинский Майдан.

О Киеве напоминают креативные надписи и лозунги, волонтеры, бесплатно раздающие еду на площади. В конце концов, на площади Виктории люди, чтобы согреться, прыгают на месте под революционные кричалки:)

Но есть и много отличий.

На площади нет сцены и даже намеков на политическую символику. Протестующие стоят лицом к дому правительства, в адрес которого и направлены их лозунги и транспаранты.

"Мы все же выступаем не за кого-то из политиков, а за принципы", – объясняют протестующие.

Революция молодых

Еще одна разница – членство в ЕС гарантирует отсутствие силового давления на протест.

Поэтому количество детей на митинге просто фантастическое.

Здесь даже создана детская зона, где дети не только играют, но и могут порисовать, сделав себе или родителям креативный транспарант.

 

"Правительство очень нас разозлило, и что теперь, это им должно сойти с рук? – говорит пожилой мужчина, приехавший из города Яссы, что на восточной границе страны. – Теперь мы просто уже не имеем права расходиться".

Это понимают и в правительстве – а потому готовятся к дальнейшему противостоянию.

По крайней мере, именно так можно понять митинг в поддержку правительства – в воскресенье, когда правящая партия уже пошла на уступки, начался местный "антимайдан".

Самый известный сторонник протестов среди румынских политиков – президент страны Клаус Йоханнис, который не только активно критиковал идею амнистии для коррупционеров, но и сам выходил на площадь Виктории.

Поэтому сторонники правительства устроили свой митинг перед администрацией президента.

Румынские "антимайдановцы", к слову, лишь немного похожи на киевских образца 2014 года. Проправительственных митингующих, в основном старшего возраста, организованно свезли в столицу со всей страны.

Стоит добавить: даже если протесты на площади Виктории завершатся победой митингующих, остается открытым вопрос – что именно дадут перевыборы.

Ведь очередные выборы прошли лишь в декабре 2016 года. На них социал-демократы, которых поддерживают жители небольших городов и пенсионеры, получили впечатляющее преимущество – 45,5% голосов избирателей. Их основной конкурент, пропрезидентская национал-либеральная партия, получила 20,4% голосов.

Изменилось ли общественное мнение за два месяца до такой степени, чтобы результаты выборов оказались принципиально иными?

На этот вопрос площадь Виктории не знает ответа.

Протесты 5 февраля. Фото Дена Михая Баланеску

В общении с ЕвроПравдой люди говорили, что проценты – не главное, что теперь эсдеки замараны уголовным скандалом (впрочем, в прошлом году был пик коррупционных скандалов вокруг верхушки партии, но это не помешало им выиграть выборы), что к нынешней власти нет доверия в ЕС...

Главная надежда – на то, что протесты "разбудили" молодежь, обычно пассивную по отношению к политике. Но хватит ли голосов для смены власти?

Впрочем, на площади Виктории напоминают: еще несколько дней назад никто не верил, что правительство так быстро пойдет на уступки в вопросе амнистии: "Тогда казалось, что надежды еще меньше. Но мы не отступили и выиграли. Так почему бы нам не сделать это снова?"

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

из Бухареста

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