Третий газовый кризис при молчании ЕС: хроника новой войны "Газпрома" против Украины

Михаил Гончар, Сергей Жук, Андрей Чубик _ Вторник, 07 февраля 2017, 10:15

Январь 2006-го и январь 2009 годов стали знаковыми месяцами в отношениях Украины и России. Начало этих двух лет ознаменовалось газовыми кризисами.

Теперь мы можем добавить, что речь шла о применении Россией невоенного инструментария в войнах нового поколения, подготовка к которым начинается незаметно для внешнего мира.

Оба газовых кризиса, спровоцированные и управляемые Кремлем, имели целью увеличить уровень энергетической, а следовательно – экономической и политической зависимости Украины от РФ, а также продемонстрировать Европе необходимость реализации проектов газопроводов в обход украинской территории. Мол, Украина является ненадежным транзитным звеном.

Теперь, в 2017 году, Кремль вплотную подошел к запуску третьего газового конфликта.





Первые признаки нового конфликта

В 2014 году Россия в значительной степени делала ставку на энергетическое поражение Украины из-за газовой блокады, создание дефицита антрацитового угля и электроэнергии.

В середине июня 2014-го на фоне интенсификации проекта "Новороссия" началась газовая блокада Украины. "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Украину, а когда в декабре в конце концов восстановил его под давлением Еврокомиссии, то сразу, с I квартала 2015 года, ограничил до минимальных объемы экспорта газа в ЕС для предотвращения реверса газа в Украину.

Основной транзитный маршрут Уренгой – Помары – Ужгород также стал объектом диверсионных действий. Предполагалось, что все это в комплексе приведет Киев сначала к энергетической, а затем и к военно-политической капитуляции.

Радикальное сокращение потребления газа и успех реверсных поставок на фоне падения мировых цен на углеводороды, импорт антрацитового угля из нероссийских источников, увеличение объемов поставок ядерного топлива от альтернативного поставщика снизили возможности использования энергетического компонента гибридной агрессии РФ против Украины.

Но на острие атаки оказалась Объединенная энергетическая система Украины.

Первая масштабная попытка ввести ОЭС Украины в блэкаут кибератаками произошла 23 декабря 2015 года. Через год, 17 декабря 2016 года, была повторная попытка.

К счастью, они оказались неудачными, хотя и нанесли некоторый ущерб.

Даже после обнуления Украиной импорта российского газа РФ не оставляет попыток прибегнуть к использованию энергетического компонента гибридной войны.





Новый сценарий "Газпрома"

Начиная с конца лета 2016 года можно наблюдать подготовку к провоцированию третьего газового кризиса.

Подобные намерения подтверждаются пульсациями рабочего давления в магистральных газопроводах на входе в Украину, по которым осуществляется транзит газа из РФ в ЕС. Очевидно, что расчет российской стороны состоял в том, что "Укртрансгаз" будет с такими же пульсациями давления передавать газ европейским потребителям на границе Украина – ЕС.

Конечно, это вызвало бы недовольство компаний из ЕС и, как следствие, настаивания "Газпрома" на необходимости "Северного потока–2" вследствие "изношенности и аварийности ГТС Украины" получили бы свое обоснование и достигли бы цели.

Еще одно объяснение – "Газпром" провел учения к "зимним боевым действиям".

Максимизировав поставки газа в ЕС, прежде всего транзитом через Украину в IV квартале 2016 года, "Газпром" может минимизировать их на каком-то этапе в течение I квартала 2017 года, подобно тому, как он это делал в I квартале 2015-го.

Цель состоит в том, что в случае дополнительного отбора "Укртрансгазом" топливного газа из транзитного потока для обеспечения соответствующего техническим условиям рабочего давления в газопроводах "Газпром" обвинит Украину в воровстве транзитного газа, предназначенного для потребителей в ЕС.

Закладывается следующий пропагандистский алгоритм: Украина ворует газ, потому что не запасла его достаточно в подземных хранилищах (ПХГ) и отказалась закупать дополнительные объемы у "Газпрома". Таким образом, Россия не может далее осуществлять транзит через Украину, потому что Украина проводит отбор газа из транзитного потока, и "Газпром" прекращает транзит через Украину.

Так может быть спровоцирован третий газовый кризис, где все мощности российской пропаганды будут выставлять Украину виновником кризиса, а "Газпром" – спасителем Европы.

Для этого Еврокомиссии необходимо будет быстро согласовать проект "Северный поток–2", поскольку, мол, хочет того ЕС или нет, но новый газопровод придется строить из-за ненадежности Украины как транзитного звена.





Запасы в ПХГ – пропаганда и реальность

Медиаиллюстрациями пропагандистской подготовки в РФ к провоцированию газового кризиса стали заявления о низком уровне заполнения украинских подземных хранилищ газа, вследствие чего Киев якобы неизбежно начнет несанкционированный отбор российского газа.

Сначала такие тезисы озвучивались профильными чиновниками, но с 14 декабря к пропагандистской кампании присоединился и российский президент. "Путин выразил обеспокоенность попытками украинской стороны уклониться от согласования договоренностей по закупкам газа в нынешнем зимнем сезоне. Отмечается, что это создает угрозу для транзита газа в Европу", – говорилось в сообщении Кремля после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

А уже 19 декабря лично руководитель "Газпрома" Алексей Миллер откровенно заявил: "Газпром" видит определенные риски для транзита газа через Украину в Европу и в случае несанкционированного отбора газа Украиной может прекратить поставки в ЕС".

Таким образом, приведенные примеры массированной политико-пропагандистской активности свидетельствуют о

подготовке Россией третьего кризисного сценария как раз после принятия ЕК неоднозначного решения по газопроводу OPAL.

Прежде всего, соответствуют ли такие заявления действительности?

В текущем сезоне ПХГ были заполнены на основании оценочных показателей потребления в Украине, объемов транзита и возможностей импорта газа. Это означает, что даже в случае аномально низких температур Украина может пройти отопительный сезон, хоть и с минимальным уровнем комфортности в конце него.

Медийные возмущения по поводу якобы недостаточных запасов в ПХГ обусловлены тем, что:

отопительный сезон начался несколько раньше, чем в прошлые годы, и может быть более интенсивным, несмотря на прогнозы более суровой зимы 2016/17. В 2016-м закачка газа в ПХГ Украины была полностью прекращена с 16 октября, при этом общий уровень запасов топлива составляет 14,7 млрд кубометров;

объемы газа в ПХГ в предыдущие годы были выше, чем в 2016 году. В 2015 году закачка была завершена 31 октября на уровне 17,05 млрд кубометров. В 2014 году Украина полностью прекратила закачивать газ 21 октября при уровне накопленных запасов 16,73 млрд кубометров;

НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году закачал лишь 6,4 млрд кубометров, что кажется беспрецедентно низким объемом в абсолютном выражении.

Все это действительно так, однако при этом почему-то не упоминается, что сейчас Украина имеет беспрецедентно низкий уровень потребления газа, а также объемы транзита на уровне 55% от имеющихся мощностей. Также не принимается во внимание, что в ПХГ осталось 3,3 млрд кубометров неиспользованного газа после окончания отопительного сезона 2015/16 годов.

Несмотря на это, ответы представителям РФ звучали только с украинской стороны.

Реакция со стороны Европейской комиссии на российские заявления отсутствует, а это и нужно РФ.





Зимние риски и позиция ЕС

Главным фактором риска является возможность увеличения "Газпромом" транзита газа через систему Nord Stream – OPAL. Разрешение на это 29 октября было получено от Еврокомиссии, впрочем, со временем действие решение ЕК было приостановлено.

Что будет, если "Газпром" сможет увеличить транзит через Nord Stream? Украинская ГТС объективно технологически может оказаться в режиме нестабильного функционирования.

Такая ситуация будет похожа на ту, что сложилась прошлым летом, когда "Газпром" не обеспечивал надлежащего давления, а "Укртрансгаз" был вынужден компенсировать низкое давление на выходе из российских труб своим газом.

В случае реализации этого сценария

украинская сторона должна полностью снять с себя ответственность за транзит и переложить ее на Европейскую комиссию.

Тем более, что "Нафтогаз" не является третьей стороной в двусторонних контрактах между "Газпромом" и его европейскими клиентами.

Своим решением по OPAL Еврокомиссия, по сути, создает для "Газпрома" легальную предпосылку для манипулирования направлениями и объемами поставок газа в Европу, что может повлечь дополнительные турбулентности на газовом рынке ЕС.

Впрочем, способен ли ЕС оперативно ответить на провокации "Газпрома"?

Как показывают события 2009 года, Европейская комиссия не способна оперативно определить инициатора злонамеренных действий. Собственно, неспособность или скорее нежелание Брюсселя официально "вынести вердикт" о том, что произошло в январе 2009-го – Украина прервала транзит или же Россия прекратила поставки, – и подталкивает российскую сторону к повторению кризисного сценария.

А он ей необходим как последний аргумент, чтобы убедить ЕК в необходимости дать согласие на "Северный поток–2". Украина, мол, ненадежное транзитное звено.

Кроме того, решение Еврокомиссии, а также игнорирование немецкой стороной вердикта Европейского суда от 23 декабря о его приостановлении подрывает реформу нефтегазового сектора Украины, в частности, в части анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Решение от 28 октября 2016 года снижает транзит через украинскую ГТС, а если в этом контексте ЕК еще и согласует или "умоет руки" в вопросе Nord Stream–2, то не столько "Газпром", сколько Еврокомиссия оставит ГТС Украины без транзита.

То есть ГТС, которая выделяется в отдельное предприятие из состава НАК "Нафтогаз Украины", будет убыточна априори.

В этих обстоятельствах украинская сторона должна рассмотреть опцию о приостановлении (не прекращении!) такого рода анбандлинга, который прогнозируемо приведет к дополнительным убыткам для Украины. Нужны срочные консультации с ЕК.

В итоге, если ЕК примет решение о компенсации Украине потерь от предоставленного "Газпрому" разрешения на максимизацию использования OPAL, можно будет говорить о дальнейших шагах по реорганизации "Нафтогаза".





Некоторые выводы и рекомендации

С учетом всего вышеупомянутого можно сделать следующие выводы.

Украинские ГТС и ПХГ были и остаются важным элементом в обеспечении поставок газа в Европу. Вопреки многолетним систематическим обвинениям со стороны РФ в краже или исчезновении газа на территории Украины нет ни одного юридически подтвержденного факта, несмотря на многочисленные попытки "Газпрома" подать это как свершившийся факт.

Каждый отопительный сезон на протяжении последних десяти лет использовался для дискредитации Украины путем целенаправленной пропагандистской кампании, которая подкреплялась провокационными техническими манипуляциями "Газпрома" и медийными спекуляциями России в ЕС.

Такая пропаганда была одним из факторов, который поспособствовал реализации "Северного потока–1" и сейчас используется для продвижения его второй очереди и нивелирования усилий Украины по реформированию национального газового рынка.

Самым очевидным доказательством надежности Украины как транзитного звена в ЕС является сохранение бесперебойной транспортировки газа даже в условиях вооруженного конфликта с Россией и беспрецедентных экономического и политического кризисов 2014 года.

Украина способна остаться важным партнером в газовом секторе, однако для этого необходима дальнейшая финансовая и политическая поддержка ЕС.

В этом контексте негативное влияние имеет решение Европейской комиссии по расширению доступа российской стороны к газопроводу OPAL, что вполне уместно расценивать как нарушение двусторонних обязательств в рамках Соглашения об ассоциации, в частности статьи 274.

При этом Россия продолжает использовать весь доступный инструментарий политических, экономических и информационных мер, чтобы нанести вред Украине, а именно технологическому режиму функционирования ГТС через сокращение объемов и технических параметров транспортировки газа; экономическому потенциалу через сокращение доходов от транзита; политическому диалогу с ЕС через распространение негативного восприятия действий и/или бездействия Брюсселя.

Учитывая утрату поддержки ЕС в противостоянии российским обходным газопроводам и угрозу существенного сокращения или прекращения транзита через территорию Украины нужно:

нарастить собственную добычу газа с целью минимизации вплоть до обнуления импорта газа как такового;

максимально способствовать построению украинско-польского газового интерконнектора для создания диверсифицированных возможностей импорта природного газа;

сделать приоритетным финансирование и реализацию мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению.

Необходимо усовершенствовать и обеспечить особое внимание киберзащите критически важной энергетической инфраструктуры и линий технологической связи.

Украина должна активизировать внешнеполитическую и информационную работу, чтобы уменьшить риски разбалансирования ГТС вследствие сокращения транзита и обеспечить ее дальнейшее стабильное функционирование. Для этого необходимо:

консолидировать усилия с заинтересованными партнерами по сохранению и использованию транзитных маршрутов по территории Украины;

с целью координации усилий министерств и ведомств Украины ввести должность уполномоченного правительства Украины по вопросам энергетической безопасности с соответствующими полномочиями;

противостоять во взаимодействии с заинтересованными сторонами реализации проектов Nord Stream II и "Турецкий поток";

активизировать усилия по созданию Восточноевропейского газового хаба на базе отдельных ПХГ Украины;

мобилизовать международное давление на РФ по обеспечению свободного доступа к российской ГТС независимым газодобывающим компаниям и транзита газа из стран Центральной Азии в Европу.

Авторы: Михаил Гончар, Сергей Жук, Андрей Чубик,

эксперты центра глобалистики "Стратегия XXI"

Статья подготовлена в рамках проекта "Аудит внешней политики Украины. Индекс отношений", который выполняют Институт мировой политики и Truman Agency