"Выборы с оккупантами": почему появилось заявление посла Германии и как должна реагировать Украина

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 08 февраля 2017, 12:37

Фото AP

Вторник 7 февраля превратился в "день ужаса" для посольства Германии.

В тот день дипмиссия должна была спокойно готовиться к торжественному событию – празднованию 25-летия работы дипмиссии в Киеве. Но дипломатам весь день пришлось тушить пожар в двусторонних отношениях, который разгорелся из-за интервью посла Эрнста Райхеля.

Отмена пресс-конференции посла, объявленный политиками бойкот, торжественный прием без многих приглашенных... Наконец, публичный вызов посла в МИД с требованием объяснить его слова.

Это – лишь часть видимых последствий.

Но несмотря на весь резонанс, посол, по нашим данным, так и не понял, в чем состояла его ошибка.

Сейчас есть все основания сделать вывод, который точно не понравится посольству: события, произошедшие во вторник, могли произойти даже раньше, ведь заявления такого рода звучат от посла не впервые. Существуют красные линии, и посол их пересек, а значит, Украина должна была дать ответ.

Но, как ни странно, в то же время есть и противоположный вывод.

Заявления посла, конечно, важны, ведь его слова совпадают с позицией части немецких политиков. Части – но далеко не всех. Поэтому реагируя на действия дипломата, важно мимоходом не испортить отношения с Германией в целом. И во вторник Украина сама опасно приблизилась к этой черте – хотя и не перешла ее.

Итак, "Европейская правда" выяснила детали скандала и причины заявления немецкого посла.





Линия Райхеля

Посол Германии Эрнст Райхель – достаточно новый игрок в дипломатическом корпусе Украины. Дипломат начал работу в Киеве в августе прошлого года и, как принято, некоторое время воздерживался от публичных заявлений.

Однако уже первые его выступления вызвали недоумение в экспертном и дипломатическом сообществе.

Самым заметным (но среди экспертов, а не среди журналистов) стало выступление посла в декабре, на презентации исследования "Аудит внешней политики". Тогда зал был возмущен его словами о том, что Украина не должна искать финансовой поддержки у западных партнеров, а вместо этого должна выходить на коммерческий рынок заимствований.

На этой встрече от посла также прозвучали мысли о выборах на Донбассе, но они остались в тени заявлений о "плане Маршалла". Видимо, именно поэтому дипломат даже не задумался, что его позиция по поводу выборов способна вызвать такой резонанс – ведь он ее уже высказывал (просто другими словами и для другой аудитории) и "ничего не произошло".

И именно поэтому в посольстве, как свидетельствуют источники, не ожидали такого резонанса от интервью Райхеля для "РБК-Украина".

Более того, посол остался убежденным, что он стал объектом атаки украинских СМИ.

Такую информацию ЕП подтвердили сразу несколько информированных источников.

Сложно сказать, что и в каких выражениях Эрнсту Райхелю объясняли на встрече в МИД и смогли ли украинские коллеги убедить представителя Германии. Официальное сообщение с Михайловской площади о проведенной встрече – достаточно сухое, как и положено для заявлений дипломатов.

На утро к спору подключился также немецкий МИД, но его объяснения добавили не слишком много – в Берлине избежали комментария по существу конфликта. Поэтому не будет лишним еще раз акцентировать (как минимум, для немецкого посольства) на том, что именно стало проблемой.





Линия Украины

ЕвроПравда пообщалась со всеми участниками процесса, включая редакцию "РБК-Украина" и политиков, которые активно комментировали конфликт, и у нас есть основания утверждать: медиаатаки на посла не было и близко, была естественная реакция на заявления.

Да, жесткую и порой излишне эмоциональную реакцию украинского сообщества действительно можно называть естественной. Ведь посол в своих заявлениях явно пересек "красные линии", которые Украина уже не раз демонстрировала. А еще – не учел события последних лет.

У Украины уже есть опыт псевдореферендума в Крыму, который прошел под дулами российских автоматов, а также фейковых "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", и мы благодарны миру за то, что их результаты никем не были признаны. По крайней мере, в этом вопросе мир без колебаний встал на нашу сторону.

Поэтому предложения с Запада о новых выборах такого рода – даже на частично оккупированных территориях, даже при "неполном выводе российских войск", о котором упомянул посол в своем интервью, – не могли быть восприняты в Киеве нейтрально.

Слова имеют вес. Особенно – слова дипломата. Тем более – посла. Другой реакции на них просто не могло быть.

И поэтому вчерашний скандал может пойти на пользу отношениям Украины и мира, ведь именно сейчас украинский МИД, политики и СМИ четко обозначили, что

пересекать "красные линии" недопустимо. Ни при каких обстоятельствах, никому.

Украина только начала движение к субъектности в международных отношениях. Мы лишь отрабатываем правила действий в случаях, когда просьбы и даже настоятельные просьбы международных партнеров Киева противоречат интересам государства.

Нет никаких сомнений, что в процессе этого поиска будут и ошибки, и перегибы, к тому же в обе стороны.

Да, международная политика требует компромиссов, но есть вопросы, в которых предел такого компромисса уже достигнут. Это должны понимать и мы сами, и международные партнеры.

Одна деталь: есть разница между отстаиванием позиций и сжиганием мостов.





Посольство – не место для бойкота

Заявление посла Германии, безусловно, заслуживало адекватной реакции. И слово "адекватной" здесь ключевое.

Например, указывая на ошибку дипломата, ни в коем случае нельзя переходить к оскорблениям (а ряд политиков на этот раз перешли эту грань). Такими же сомнительными являются призывы к бойкоту, прозвучавшие во вторник в Верховной раде.

Сторонники этого подхода проводили аналогию между заявлением Эрнста Райхеля и печально известной статьей олигарха Виктора Пинчука. Последняя, как известно, стала поводом для бойкота одного из событий, организованных его фондом, а именно – украинского завтрака в Давосе.

Однако между послом и олигархом есть существенное отличие. Пинчук представляет только себя. Как максимум – фонд своего имени. А Райхель является представителем государства. Дружественного государства.

Нам могут не нравиться определенные действия или идеи Берлина. Наше право – не принимать их. Но Германия все же является одним из самых преданных партнеров Украины в противодействии агрессору.

Не учитывать этот факт и объявлять посла Райхеля "другом Кремля" – неразумно и нелогично.

"Европейская правда" вчера пыталась понять, в какой мере заявления посла отражают позицию официального Берлина, и мы не нашли никаких доказательств того, что политика Германии в отношении Украины изменилась.

Да, в Берлине, в частности в МИД, есть "путинферштейеры", до сих пор склонные к идее умиротворения агрессора. Но есть и те, кто понимает опасность договоренностей с Кремлем. И в окружении канцлера Меркель вторых больше.

Да, послу Райхелю, похоже, порой не хватает понимания украинских реалий и ощущения "красных линий" для украинского общества.

Но наилучшая политика – объяснять и доказывать.

Надеемся, события вторника станут для него уроком. А мы впоследствии получим еще одного друга в лице посла Германии.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"