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100 дней президентства Трампа: что уже изменилось в отношениях Украины и США

Алена Гетьманчук, Институт мировой политики _ Среда, 26 апреля 2017, 15:16
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Фото flipboard.com

America first, или "сначала Америка" – это не только лозунг, с которым пришел в Белый дом Дональд Трамп. Это также принцип, которым руководствовалась на протяжении последних месяцев внешняя политика Украины. На налаживание мостов с новой администрацией, до сих пор неукомплектованной на украинском направлении, были брошены все усилия.

Главная задача – сохранить США в качестве если не ключевого союзника, то по крайней мере активного партнера в сдерживании агрессии России.

Но американские чиновники пока характеризуют усилия Украины как неоднозначные (mixed).

Да, Киев установил контакты, которым позавидовали бы немало других государств. Но все без исключения американские собеседники утверждают: есть проблема с тем, кто и каким образом представляет Украину в Вашингтоне.

Американцам сложно понять, какой ключевой месседж государство Украина стремится донести до нового президента США и его окружения.

Судя по ряду признаков, стратегия Украины на американском направлении де-факто заключается в том, чтобы не только сохранить достигнутое за время президентства Обамы, но и попытаться обрести еще больше при президентстве Трампа.

Однако, повышая планку ожиданий, не стоит путать две вещи: более скептическая по отношению к России политика новой администрации не делает эту администрацию автоматически проукраинской.

Задача-максимум для украинской внешней политики – сделать Украину интересной для новой администрации независимо от динамики отношений США с Россией – продолжает быть труднодостижимой.

"Кто первый встретится с Трампом"

В январе, уже после избрания Трампа, Украину с визитом посетил вице-президент Джо Байден.

В Киеве были вопросы по поводу уместности такого визита, но не принять такого важного и эмоционально привязанного к Украине гостя не могли. Байден приехал, чтобы еще раз подчеркнуть, как важно сфокусироваться на борьбе с коррупцией и рассказать, насколько критичными для Украины в этом контексте будут следующие полгода.

Хотя в мыслях и планах украинская власть уже была с новой администрацией.

Ценность Байдена на тот момент заключалась прежде всего в том, насколько он, передавая дела своему преемнику Майку Пенсу, смог бы объяснить ему важность украинского досье.

Но что появилось в активе Украины с тех пор?

На самом деле немало: два телефонных разговора президентов, телефонный разговор и встреча Порошенко и вице-президента США, ряд телефонных бесед президента и госсекретаря (в том числе перед визитом Рекса Тиллерсона в Москву), встреча Тиллерсона с главой МИД Павлом Климкиным.

Показательно, что Белый дом в своем релизе о телефонной беседе Трампа и Порошенко назвал ее "очень хорошей". А эпитеты при президенте Трампе приобрели особую важность даже в официальных релизах. В Киеве тоже были довольны обоими телефонными переговорами. Прежде всего потому, что Трамп четко квалифицировал в них агрессию России как агрессию, а аннексию Крыма как аннексию.

Между тем часть контактов с новой администрацией были направлены на то, чтобы обеспечить встречу на высшем уровне Порошенко и Трампа. При этом – обеспечить ее до встречи Трампа с Путиным. В Киеве даже называли предварительную дату визита в Вашингтон – 21 февраля.

Очевидно, расчет был на то, что публично объявленная дата в определенной степени обяжет американскую сторону серьезнее рассмотреть запрос из Киева. Но эти ожидания не оправдались.

Сейчас шансы на встречу Порошенко–Трамп до аналогичной встречи с Путиным остаются невысокими.

Во-первых, по мнению некоторых американских десижнмейкеров, сам факт встречи Порошенко и Трампа до встречи Трампа с Путиным мог бы создать неправильный фон для будущих переговоров американского президента с российским. Хотя учитывая давление, которое оказывалось на новую администрацию, ее предыдущие контакты с РФ, а потом еще и события в Сирии, встреча американского президента с украинским могла быть выгодна и Дональду Трампу.

Во-вторых, встреча должна быть хорошо подготовленной с обеих сторон.

И, по мнению автора этих строк,

главный вопрос – не когда состоится встреча, а насколько хорошо она будет подготовлена.

К тому же переговоры с Трампом после Путина тоже имеют плюсы: Порошенко сможет аргументированно опровергнуть кремлевскую версию событий на Востоке Украины и объяснить, почему "большая сделка" с Москвой не отвечает интересам не только Киева, но и Вашингтона.

Трампу стоит предложить несколько вариантов урегулирования ситуации вокруг Украины, из которых он выберет один, на его взгляд, оптимальный. Задача, стоящая перед украинской дипломатией сейчас, действительно сложна: с одной стороны, важно отстоять свои интересы, с другой – надо предложить президенту США решение, которое, как модно говорить сейчас в Вашингтоне, принесло бы "tweetable results" для нынешней администрации.

То есть достаточно простое, понятное и в положительном смысле резонансное.

Готовность к встрече президентов должна быть и с американской стороны. Пока у новой администрации явно не хватает видения, как она будет двигаться дальше в украинском вопросе. Тиллерсон, по нашей информации, характеризует ситуацию с конфликтом вокруг Украины как "патовую" (stalemate).

Фон для диалога с Трампом сегодня более благоприятен, чем несколько месяцев назад. Однако не секрет, что до сих пор звучит вопрос: почему поддержка Украины – в интересах не только Украины, но и самих Соединенных Штатов.

К слову: те, у кого была возможность пообщаться с окружением Трампа, говорят, что здесь работает старый и проверенный аргумент в стиле Бжезинского: поддержка Украины нужна для того, чтобы Россия снова не стала империей, обновленным СССР.

"Нуланд–Сурков" upgraded?

Расследование влияния России на команду нового американского президента сделало одну важную услугу для Украины: теперь "перезапуск" отношений США с Россией практически невозможен без действий Москвы по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Минские договоренности и Нормандский формат остаются тактической площадкой для новой администрации США – несмотря на то, что Трамп лично и члены его администрации демонстрировали, что отдают предпочтение двусторонним договоренностям перед многосторонними.

Хорошая новость заключается в том, что без прогресса со стороны России по "Минску" будет сложно аргументировать ослабление или снятие санкций. Плохая – что Украине нужно постоянно демонстрировать проактивность в направлении выполнения "Минска", а это делать все сложнее.

От американских партнеров Порошенко уже поступал совет активнее выходить с инициативами в дополнение к Минским договоренностям. Скажем, предложить своеобразный стабилизационный план – конкретный перечень шагов, каким образом можно было бы обеспечить более устойчивое перемирие. Но – не выходя за рамки "Минска".

Украинская сторона в свою очередь активно проверяла почву по поводу привлечения Соединенных Штатов к Нормандскому формату. Впечатления о том, насколько в Белом доме сами готовы к этому, довольно противоречивы.

А вот реакция Берлина и Парижа однозначна – они против.

По данным из разных источников, Франция и Германия считают, что эффективнее будет, если США и в дальнейшем будут подключаться к переговорному процессу через параллельный трек. И это – несмотря на то, что на предыдущую такую попытку – переговоры Нуланд и Суркова – реакция в немецкой и французской столицах была достаточно скептической.

Но сейчас вполне возможно, что новый трек будет действительно запущен.

Вопрос лишь в том, кто именно станет американским переговорщиком номер один по Украине. Не исключено, что это будет преемник Нуланд в Государственном департаменте (один из кандидатов, который обсуждался на эту должность – Курт Волкер, бывший посол США при НАТО, исполнительный директор Института МакКейна). Хотя продолжаются дискуссии, должен ли это вообще быть классический бюрократ, или все же политическая фигура.

К этому стоит добавить, что Украина готова обсуждать перезагрузку Нормандского формата на платформе G7.

Большая договоренность под большим вопросом

Хотя "большую сделку" с Россией в Вашингтоне не спешат окончательно списывать со счетов, возможная договоренность по распределению "сфер влияния" становится все сомнительнее.

К "токсичности" темы России для новой администрации добавились и другие факторы. Это и размещение РФ крылатых ракет наземного базирования (вопреки соответствующему российско-американскому договору), и непонятная для Трампа политика Кремля на иранском направлении, и химическая атака в Сирии (включая реакцию России на нее).

Показательно, что Украина, которая не часто декларирует позицию относительно конфликтов в других регионах мира, оперативно поддержала ракетный удар США по Сирии в ответ на химическую атаку. (В новой администрации это оценили: говорят, что именно с благодарности Украине за такую позицию начался недавний телефонный разговор вице-президента Пенса с президентом Порошенко.)

Важным сдерживающим фактором для потенциальной "большой сделки" стали отдельные представители новой администрации. Преимущественно с военным или разведчицким бэкграундом.

Поворотной точкой стала отставка советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна и назначение на эту должность генерала Герберта МакМастера.

В последние годы он много исследовал гибридную войну РФ против Украины. Поддерживать на должном уровне градус трезвости новой администрации в вопросе сближения с Россией удается благодаря и другому генералу, министру обороны США Джеймсу Мэттису. Мэттис и возглавляемый им Пентагон оказались значительно активнее и заметнее в формировании политик новой администрации, чем Госдепартамент с Тиллерсоном (несмотря на то, что по количеству встреч с Трампом Тиллерсон опережает других членов администрации).

Это тоже играет на руку Украине, учитывая консенсус в вопросе квалификации и последствий действий России.

В то же время постепенно становится очевидным, что Тиллерсон-дипломат под давлением различных факторов вытесняет Тиллерсона-бизнесмена.

Не до конца ясно, насколько заметную и последовательную в отношении Украины роль будет играть в Белом доме Фиона Хилл, известный эксперт из аналитического центра Brookings Institution, а ныне – советник по вопросам России и Евразии. Однако сам факт назначения на эту должность одной из лучших исследовательниц России и соавтора книги о "Путине – оперативнике в Кремле" – это тоже  определенный знак. Даже несмотря на то, что некоторые ее позиции по вопросам предоставления Украине летального вооружения или целесообразности членства Киева в НАТО вызывают определенную обеспокоенность.

Сейчас Украине важно воспользоваться наличием в администрации этих людей, ведь неизвестно, насколько длительным и влиятельным будет пребывание некоторых из них в Белом доме. Хотя нужно признать, что по состоянию на сегодня более неустойчивой стала позиция одиозного советника Трампа Стива Беннона, чем МакМастера или Мэттиса.

"За Украину" продолжают по инерции активно работать и некоторые посольства США в мире.

В Европе едва ли не самой активной в этом контексте является миссия США при ОБСЕ, несмотря на то, что посол Дэниел Бауэр, как и все политически назначенные главы диппредставительств, завершил работу. А посол США в ООН Никки Хейли по уровню критической к действиям России риторики превзошла свою предшественницу Саманту Пауэр.

Однако, несмотря на ряд сдерживающих факторов, главный вопрос остается: верит ли лично Трамп в такую "большую сделку", которая будет отвечать интересам Америки больше, чем интересам России?

После Сирии он, как и немало американских чиновников, убедился, что лучше говорить с Москвой не о широкой договоренности, а о своеобразном соглашении относительно управления рисками, которая бы минимизировала угрозу военного столкновения России и США?

Конгресс на страже санкций

Так же под вопросом оказалась идея ослабления санкций в отношении РФ. Один из ряда факторов – демонстративное сопротивление Конгресса США, даже с готовностью кодифицировать санкции (сделать их законодательно обязывающими).

Обе палаты Конгресса закрепляют репутацию органа, наиболее преданного делу сдерживания России и ее надлежащего наказания за агрессию.

Только с начала этого года депутаты предложили по меньшей мере пять законопроектов на эту тему. В Палате представителей повторно предложили законопроект "STAND for Ukraine Act" ("Акт в поддержку стабильности и демократии в Украине").

8 февраля трое республиканцев и трое демократов внесли отдельный законопроект по пересмотру российских санкций (Russia Sanctions Review Act). Через неделю аналогичный законопроект появился в Палате представителей. Одновременно

для сохранения санкций позиция Европы стала более важной, чем позиция Вашингтона, ведь ЕС, в отличие от США, должен принять решение о судьбе санкций уже летом этого года.

Сейчас между Вашингтоном и Брюсселем происходит что-то вроде игры "кто первый моргнет" – Белый дом ждет, продлит ли ЕС санкции летом, а в Евросоюзе пристально отслеживают сигналы из Вашингтона.

Сейчас эти сигналы – в пользу продления санкций, если ситуация с выполнением "Минска" кардинально не изменится.

Летальное оружие и соглашение по безопасности

"Для меня США – это безопасность", – сказал когда-то в дружеском кругу еще министр иностранных дел Петр Порошенко. После начала российской агрессии это определение обрело новое звучание и стало актуальным для всей политики Украины относительно США.

Уже в течение первых месяцев работы новой администрации стало понятно, что официальный Киев настроен предложить Вашингтону те же идеи в сфере безопасности, которые не были восприняты предыдущей администрацией, чтобы не только сохранить достигнутое за время президентства Обамы, но и попытаться обрести еще больше при Трампе.

Это прежде всего касается подписания двустороннего соглашения по безопасности вроде тех, которые США заключили с некоторыми странами Юго-Восточной Азии.

Стоит отметить, что Украина с завидной периодичностью поднимает этот вопрос как минимум с 2008 года, после отказа в Плане действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на Бухарестском саммите.

Соглашение с США является лишь одним, хотя и самым важным, компонентом стратегии Киева в отсутствие реалистичных шансов интегрироваться в структуры НАТО в обозримой перспективе.

К слову, аналогичное соглашение Украина предлагает заключить и Польше.

Реанимировалась – правда, больше на уровне Верховной рады, – и идея получения статуса главного союзника США за пределами НАТО, с запросом на который Киев активно обращался к администрации Обамы.

Отношение американцев к этому статусу один высокопоставленный американский дипломат, с которым пришлось общаться по этому поводу, выразил двумя словами: "stupid idea". Действительно, практический аспект этого статуса – под вопросом.

Уровень помощи со стороны США Украине уже сейчас больше, чем для ряда стран со статусом особого союзника, Киев вышел на шестое место в мире по объему американской военной помощи.

Однако иногда складывается впечатление, что Украину интересует далеко не только практическое, а символическое измерение сотрудничества.

Заметно реанимировалась и тема предоставления Украине американского летального вооружения. Де-факто этот вопрос в Конгрессе снова превращается в самый отчетливый символ поддержки Украины со стороны США. Что-то из разряда: "Скажи мне, ты за летальное оружие для Украины, и я скажу, насколько ты поддерживаешь Украину".

Украинская сторона будет убеждать американскую, что готова взять на себя все риски в случае эскалации ситуации со стороны РФ.

Тем более, что никто наверняка не может дать ответ, усилят ли поставки летального вооружения эскалацию, или наоборот – усмирят Путина. Пока что представители новой администрации считают, что такой шаг спровоцирует Путина на еще большую агрессию.

С большей вероятностью можно говорить о продолжении военных программ и программ по безопасности для Украины. Их идея заключается в том, чтобы Украина, укрепляя свою армию, была способна самостоятельно повышать цену агрессии для России, не апеллируя постоянно к западным партнерам.

Поэтому на самом деле двусторонние программы в сфере безопасности, которые включают тренировки украинских военных и совместные военные учения, сегодня важнее, чем аморфный статус союзника вне НАТО.

Антикоррупция: приоритет Америки или/и посольства?

Как мы и предполагали, после избрания Дональда Трампа президентом США тема реформ и антикоррупции звучит от представителей новой администрации значительно реже, чем при Обаме. И дело здесь не только в новом президенте.

Даже некоторые "старые" представители Госдепа в неформальных разговорах признают, что избранная вице-президентом Байденом стратегия по Украине с четким фокусом на борьбу с коррупцией не сработала. В Вашингтоне рассчитывали, что в Украине после Революции достоинства образовалось окно возможностей, чтобы сдвинуть с места антикоррупционную глыбу за короткий промежуток времени.

Соответственно, администрация Обамы в целом, и вице-президент Байден в частности, могли бы позиционировать борьбу с коррупцией как историю успеха "новой Украины" еще до своего прощания с Белым домом.

Именно поэтому было вложено немало сил, нервов и ресурсов в создание независимых антикоррупционных органов. И остается открытым вопрос, чего удалось достичь больше – реальных антикоррупционных реформ или усиления образа Украины как "насквозь коррумпированной страны".

Пока что наиболее преданным в плане борьбы с коррупцией остается посольство США в Украине, которое, пользуясь институциональным вакуумом в Вашингтоне и временным отсутствием четких инструкций, получило широкий карт-бланш.

Однако это понимают и в Киеве, поэтому

каждое заявление/рекомендация посольства вызывает у Киева размышления – это требование Вашингтона или только американского посольства в Украине?

И будет неверным недооценивать эту проблему. Ассоциация Украины с коррупцией настолько укоренилась на берегах Потомака, что даже те члены новой администрации США, которые хотели бы отодвинуть вопрос коррупции далеко на задний план (по крайней мере, пока идет война с Россией), так или иначе будут вынуждены обращать на него внимание. И хотя Трамп не обсуждал вопрос коррупции в телефонных разговорах с Порошенко, в тезисах для вице-президента Пенса в Мюнхене он уже фигурировал.

Кроме того, неэффективная борьба с коррупцией была, есть и будет оставаться лучшим поводом для всех тех десижнмейкеров в США (как и на Западе в целом), которые склонны говорить "нет" Украине.

Самые серьезные краткосрочные риски для украинско-американских отношений касаются именно антикоррупции. Это и вопрос, связанный с выбором аудитора для НАБУ, и недавние изменения в закон о e-декларировании.

Что касается первого, то Соединенные Штаты четко дали понять: не для того они инвестировали столько времени, энергии и ресурсов в антикоррупционную борьбу, чтобы закрывать глаза на попытки назначать карманного аудитора. А по второму ключевым для Вашингтона будет ответ на вопрос: этот закон усложнит или облегчит работу общественных организаций? Пока что похоже на то, что явно не облегчит.

И не сомневайтесь, если в ближайшее время не будет найдено решение этих двух проблем, очень скоро найдутся те, кто убедит Трампа и других международных лидеров: нет серьезной борьбы с коррупцией – не может быть и серьезной поддержки Украины.

  

 

Автор: Алена Гетьманчук,

директор Института мировой политики

Статья является фрагментом ежеквартального публичного отчета, подготовленного в рамках проекта "Аудит внешней политики. Индекс отношений", который реализуется в партнерстве Института мировой политики и Truman Agency

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