"А французы против": в Европарламенте рассказали, кто не поддержал безвиз для украинцев

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 04 апреля 2017, 11:00

На этой неделе в Страсбурге депутаты Европейского парламента будут голосовать за отмену визовых требований для украинцев. Это решение станет еще одним – и очень важным – шагом на пути Украины к безвизу.

Собственно, большой интриги здесь нет – голоса точно будут. Евродепутаты много раз заявляли, что у них есть четкое большинство голосов. Более того, в прошлые годы ЕП одобрил несколько резолюций, призывающих другие органы ЕС отменить визы для украинцев как можно скорее.

Но даже здесь есть те, кто готов ставить палки в колеса украинцам.

Например: меньше месяца назад в профильном комитете ЕП уже рассматривали украинский визовый вопрос. Это – обязательный этап перед вынесением проекта в пленарный зал.

Тогда Киев одержал убедительную победу: 40 проголосовали за, 4 – против, 1 воздержался (сначала сообщалось о 39 голосах "за", впоследствии ЕП скорректировал эти данные).

Но нашлось пять человек, которые пришли на заседание комитета LIBE... чтобы не поддержать украинское решение! Кто именно выступил против Украины?

Ответ на этот вопрос долгое время оставался закрытой информацией.

На сайте парламента протокол комитетского голосования не публиковался (комитет LIBE довольно редко публикует свои протоколы). Даже запрос "Европейской правды" в Европарламента не помог найти эту информацию: пресс-служба комитета пообещала отыскать данные, но обещание так и осталось на бумаге.

Но все тайное когда-нибудь становится публичным.

Для рассмотрения в пленарном зале комитет LIBE был обязан передать коллегам данные о своем голосовании – и сделал это. В конце прошлой недели на сайте Европарламента появился проект решения об украинском безвизе, а в нем – данные о голосовании на комитете.

Украинский вопрос четко разделил ЕП на группы. Представители шести фракций отдали голос за нас. Две наименьшие фракции – против. Здесь удивляться практически нечему: украинский безвиз пытались заблокировать праворадикальные депутаты из группы "Европа наций и свободы" и "Европа за свободу и прямую демократию".

Обе группы не скрывают лояльности к Кремлю, поэтому их голосование против Украины – довольно естественное.

Еще более интересным и очень показательным стало распределение голосов по странам.

В голосовании приняли участие представители 22 стран – действительно очень хороший результат. Представители почти всех государств-членов ЕС хотели подтвердить, что им небезразличен украинский вопрос. Пять из шести оставшихся стран не имеют своего депутата среди членов комитета или представлены лишь одним. Шестая страна – Греция, ни один из двух ее членов комитета не пришел на заседание.

Но самым популярным это заседание стало для... шведов и французов. От первой страны пришли шесть депутатов, от второй – пятеро. Третья – Германия, от которой присутствовали четверо.

Причем французы приложили особые усилия, чтобы прийти на заседание.

Трое из присутствующих французских депутатов не являются ни членами, ни заместителями членов в комитете LIBE, поэтому они использовали особую процедурную норму: договорились с другими депутатами, чтобы те выписали для них персональное поручение и предоставили право отдать свой голос.

Причем – голос против Украины.

Таким образом, все трое "гостей комитета" проголосовали за сохранение визового режима для граждан Украины, сделав Францию единственной страной, где количество депутатов-противников "безвиза" стало больше, чем число сторонников.

Четвертый голос "против" отдал представитель Италии.

Но вернемся к партийности оппонентов Украины.

Итальянец Лоренцо Фонтана – член открыто пророссийской партии Lega Nord, которая борется за отделение северных регионов Италии. Другого голоса от него и не стоило ждать.

Двое из французов (Сильви Гуддин и Милен Трощински) являются однопартийцами Марин Ле Пен, и их желание любой ценой попасть в комитет и отдать голоса против Украины также не вызывает удивления.

Но еще одним их соотечественником, проникшим в комитет только для голосования "против", стал... республиканец Арно Деньян, бывший французский дипломат и представитель группы Европейской народной партии, которую обычно считают другом Украины в Европе.

Эта история наглядно иллюстрирует тезис о том, что единство французских (кстати, как и итальянских) "народников" со всей Европой иногда заканчивается, как только на пути возникают интересы России – финансовые, деловые или политические.

И здесь речь идет не только о членах команды открытого друга Путина, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Наоборот, Деньян ныне принадлежит к внутрипартийной оппозиции Фийону. Да и на праймериз он агитировал за другого кандидата, Алена Жюппе, которого считают "самым проукраинским" среди республиканцев. Как видим, поддержка Украины тут очень условная.

На этом фоне особенно ценно то, что две французские депутатки – представительницы "зеленых" и либерал-демократов – все же пришли на заседание и поддержали наш безвиз, разбавив своими голосами антиукраинскую позицию соотечественников из других фракций.

Отдельно подчеркнем: одно голосование, конечно же, не является основанием для далеко идущих выводов.

Но так сложилось, что в большинстве новостей по украинской визовой либерализации "отрицательными героями" оказываются именно французы. И это – несмотря на то, что собственно для Франции украинцы не несут хоть сколько-нибудь заметной миграционной угрозы, что подтверждает французская статистика.

Вряд ли это совпадение - случайное.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"