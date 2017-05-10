Офшор на русский манер: похоронят ли санкции идею налогового рая в Крыму

Дмитрий Шемелин, юридическая фирма "Астерс" _ Среда, 10 мая 2017, 09:11

Российское издание "Коммерсант" сообщило о внесенном в Госдуму РФ законопроекте Алексея Чепы, которым предлагается создать на территории Крыма некое подобие офшорной зоны с упрощенными условиями ведения бизнеса для иностранных инвесторов.

На самом деле в 2014 году в Крыму уже была создана специальная экономическая зона, резиденты которой имели налоговые льготы при условии инвестирования в местный бизнес. Отчеты неоднозначны, но в любом случае сейчас участники российской СЭЗ – в основном российские инвесторы.

По мнению авторов законопроекта, иностранные инвесторы тоже готовы были бы вложиться в крымскую экономику, если бы им предоставили возможность сделать это в обход санкций. Поэтому основным элементом новой офшорной зоны, помимо льготного налогообложения, будут анонимные трасты, через которые иностранцы смогут инвестировать без раскрытия происхождения средств. Также иностранным банкам и финансовым компаниям предлагается возможность вести бизнес в Крыму без местной регистрации и с минимальным валютным контролем.

Каковы шансы офшорного Крыма и стоит ли Украине беспокоиться по этому поводу?

Для современного офшора низкая или даже нулевая ставка налогообложения – это только один из факторов привлекательности. Другие факторы – простое и понятное законодательство, гарантии прав собственности, разумная закрытость, а также высокая интегрированность в мировую финансовую систему.

По всем этим параметрам у Крыма, даже в случае принятия нового законопроекта, останутся существенные проблемы.

Возьмем хотя бы секретность, которую должны обеспечить анонимные трасты. Возможно, это сработает для иностранных следственных органов, особенно если РФ будет намеренно закрывать информацию по Крыму. Но вряд ли стоит серьезно ожидать, что реальные владельцы трастового имущества останутся секретом для спецслужб внутри РФ.

Любой инвестор в "секретный" траст осознает: с самого начала он будет "под колпаком", и люди в погонах будут в любой момент вольны выдать информацию о нем. Со всеми последствиями, если в итоге, пусть даже не напрямую, она попадет к правоохранительным органам на Западе.

Может ли инвестор быть уверенным, что его права в Крыму будут защищены?

Россия в целом имеет не слишком хорошую репутацию в отношении защиты прав иностранных инвесторов. Эта проблема может решаться передачей споров с инвесторами в международные судебные органы.

Но в данном случае ситуация прямо противоположная: инвестор не сможет обратиться ни к каким средствам защиты за пределами России – ведь формально он в Крым не инвестировал; более того, во многих случаях просто не имел права этого делать.

Наконец, последнее – предложение вести финансовые операции в Крыму в обход санкций.

В этой связи хочется вспомнить известный случай с Науру.

В 1980-е годы карликовое государство Науру (площадью с парк Дружбы народов в Киеве) было одним из самых богатых на душу населения в мире благодаря огромным залежам фосфатов. Но потом фосфаты закончились, и в 1990-х жители Науру решили переключиться на офшорные услуги.

Среди прочего, иностранцам разрешили за символическую плату открывать в Науру банки, которые потом могли установить корреспондентские отношения с банками всего остального мира. Фокус был в том, что банки Науру не были обязаны поддерживать обычный банковский документооборот, так что любая сумма денег, прошедшая через банк Науру, становилась в принципе неотслеживаемой.

Иностранцы открыли в Науру более 400 банков.

Понятно, что Науру тут же стало Меккой для отмывания денег. Только российские бизнесмены, как выяснилось в рамках известного дела "Эдвардс и Берлин", провели через банки Науру миллиарды долларов.

Но прожил офшор недолго.

Уже в 2003 году под давлением FATF Науру ввело законы о противодействии отмыванию средств, а к 2006 году на острове закрылся последний банк. В итоге с 2006 по 2015 годы в Науру вообще не было банковской системы, все расчеты проходили наличными.

Действительно, можно представить, что российское правительство попытается обеспечить прикрытие финансовым операциям в Крыму, проигнорировав свои обязательства по противодействию отмыванию денег. Но результатом вполне может быть дальнейшее ужесточение режима санкций до такого уровня, что это вряд ли оправдает потенциальные инвестиции в несколько крымских гостиниц и виноградников.

Таким образом, даже в случае принятия нового законопроекта, режим инвестирования в Крыму для "среднего" международного инвестора значительным образом не улучшится.

Крымские активы останутся доступными, вероятно, только в режиме строгой секретности и под персональные гарантии российского правительства.

Каждого инвестора нужно будет с большими сложностями заводить в Крым буквально "за руку", что, в общем-то, технически можно делать и сейчас. Это, в свою очередь, означает, что законопроект будет практически бесполезен – никакого массового иностранного инвестирования в Крым, пока действуют санкции, не предвидится.

Автор: Дмитрий Шемелин,

советник юридической фирмы "Астерс",

для "Европейской правды"