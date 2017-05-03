Вертикаль "мечты". Как изменит Грузию конституционная реформа

Карен Мадоян, для Европейской правды _ Среда, 03 мая 2017, 09:00

Фото foreignaffairs.com

Переход к парламентской форме правления становится трендом для государств Южного Кавказа. Вслед за Арменией реализацию идеи парламентской республики начали активно продвигать власти Грузии.

22 апреля Государственная конституционная комиссия во главе со спикером Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе большинством проголосовала за новый проект Основного закона страны. Новый проект был принят 43 голосами "за" и восемью "против".

О намерении поменять Конституцию страны, которая должна отображать существующую политическую реальность, руководство правящей партии "Грузинская мечта" заявляло еще до прошлогодних парламентских выборов. Конституционная комиссия начала работу уже в декабре 2016 года.

Предложенный вариант Конституции предусматривает изменение внутриполитической конфигурации и закрепление курса Грузии на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.





Новый главнокомандующий

Говоря о существующей политической реальности, в рамках новой Конституции предлагается существенно изменить порядок избрания главы государства, полномочия которого были урезаны еще в 2012 года по инициативе команды бывшего президента Михеила Саакашвили.

Согласно новым поправкам, президент Грузии будет избираться не путем народного волеизъявления, а через голосование в парламенте. Один из вариантов предусматривает создание выборной коллегии, которая будет состоять из парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

Однако правящая партия не ограничивается лишь этим нововведением. В рамках предлагаемого проекта глава государства не будет считаться главнокомандующим. Совет безопасности при президенте будет распущен.

Вместо него будет создан совет национальной обороны, подчиненный непосредственно министру обороны и премьер-министру. При этом президент может принимать участие в его работе только на случай чрезвычайного положения.

Помимо указанных ограничений, предлагается лишить главу государства таких весомых рычагов, как назначение референдумов и наложение вето на законодательные инициативы.

Предложенный вариант ограничения президентских полномочий фактически лишает главу государства легитимации и делает невозможным его участие в политической жизни страны в качестве альтернативного центра власти.

Впрочем, в случае утверждения парламентом, данные изменения не коснутся предстоящих президентских выборов в 2018 году, а вступят в силу с 2023 года.





Ликвидация "мажоритарки"

Помимо упразднения прямых выборов президента страны, проект Основного закона содержит пункт, согласно которому депутаты парламента Грузии будут избираться только по пропорциональной системе с сохранением пятипроцентного барьера для прохождения в законодательный орган страны.

Также предлагается увеличить возрастной барьер для кандидатов в депутаты с 21 до 25 лет.

Важный момент - нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" имеет конституционное большинство в парламенте именно благодаря "мажоритарке".

В октябре прошлого года депутатов избирали по смешанному принципу – по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам выборов "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство –115 депутатов (конституционное большинство - 113 мандатов), большинство представителей правящей партии (71 мандат) были избраны по "мажоритарке". По партийному списку в парламент удалось провести лишь 44 "мечтателя".

Впрочем, такие результаты играют скорее против правящей партии. Получить простое большинство "Грузинской мечте" удалось бы и при голосовании исключительно по партийным спискам.

В то же время успех депутатов-мажоритарщиков (на фоне того, что оппозиции не удалось провести по мажоритарке ни одного депутата) выглядит скорее аргументом против нынешней власти.

Тем более, что исследование общественного мнения, регулярно проводимое в Грузии Национально-демократическим институтом (NDI), выявило интересные результаты. В январе 2017 года на вопрос: "Кто является вашим мажоритарным депутатом в парламенте?" треть проголосовавших избирателей ответили, что не знают.

При этом 65% считают, что "мажоритарщики" не являются самостоятельными и будут делать то, что им скажет руководство партии.





Противники изменений

Представленные в парламенте Грузии оппозиционные партии и ряд ведущих неправительственных организаций раскритиковали проект новой Конституции. Они видят проблему в попытке правящей команды узурпировать власть и приспособить Конституцию под свои партийные интересы.

Оппозиция упрекнула "Грузинскую мечту" в нежелании идти на компромиссы по фундаментальным вопросам, среди которых - способ избрания президента страны и правила проведения парламентских выборов.

Начиная с 10 апреля, Конституционную комиссию в знак протеста покинули представители всех оппозиционных партий, включая "Единое национальное движение", "Альянс патриотов", "Свободные демократы" и "Европейская Грузия". Оппозиционеры планируют обратиться в Венецианскую комиссию и не исключают мобилизации своих сторонников для протестов, если власти не проведут всенародный референдум в связи с поправками в Конституцию.

Представители НПО выступили с заявлением в связи с попытками закрепить на уровне Конституции определение брака как союза между мужчиной и женщиной. По их мнению, подобная формулировка содержит гомофобную коннотацию и будет содействовать усилению в обществе негативных настроений в отношении ЛГБТ-сообщества, что в свою очередь негативно повлияет на состояние прав человека в стране.

К лагерю критиков примкнул президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Глава государства отказался поддерживать инициативу парламентского большинства и также призвал к проведению плебисцита. В марте этого года глава государства инициировал кампанию "Конституция для всех", в рамках которой он проводит встречи с представителями гражданского общества во всех регионах Грузии с целью публичного обсуждения изменения политической модели страны.

Представители правящей команды восприняли президентскую инициативу негативно. Вице-премьер Каха Каладзе назвал кампанию "дешевым пиаром", а спикер парламента Ираклий Кобахидзе призвал главу государства включиться в работу государственной комиссии.

Надо отметить, что по результатам опроса, проведенного в марте 2017 года Международным республиканским институтом (IRI), президент Грузии лидирует в рейтинге политических деятелей. Его поддерживают 67% избирателей.





Что скажет ЕС?

Принятый конституционной комиссией документ будет направлен Венецианской комиссии и представлен гражданам Грузии для всенародного обсуждения. В завершение проект изменений в Конституцию должен утвердить парламент.

Сторонники конституционных изменений ссылаются на то, что новая конфигурация будет способствовать более эффективному управлению государством и препятствовать узурпации власти.

С другой стороны, поспешность, с которой "Грузинская мечта" пытается реализовать эту инициативу, говорит о желании правящей партии в долгосрочной перспективе закрепить свою доминирующую позицию.

Не менее важно, что наряду с поправками к Конституции в исполнительной власти заговорили о реформе системы. Речь идет о лишении семи городов статуса единиц местного самоуправления.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 12 городов с подобным статусом, что позволяет им самостоятельно распоряжаться доходами в муниципальные бюджеты и определять приоритетные направления для развития. Однако в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии говорят о некомпетентности местных властей и настаивают на том, что подобный шаг позволит вдвое сократить административные траты.

Интересно, что появление единиц местного самоуправления стало возможным в 2014 году уже во время правления "Грузинской мечты". Тогда этот шаг обосновывали необходимостью отойти от практики чрезмерной централизации времен правления Михеила Саакашвили. Таким образом,

"Грузинская мечта" сегодня находится в шаге от полной перезагрузки политической системы страны в свою пользу.

С учетом большинства в парламенте и фактически полного контроля над исполнительной властью правящая партия может беспрепятственно провести намеченные изменения в Конституцию.

Если учесть, что негласным лидером, стоящим за "мечтателями", считается самый богатый человек страны Бидзина Иванишвили, то обновленная Конституция позволит закрепить не только доминирование одной партии, но и систему неформального управления страной.

Единственным препятствием на пути к реализации подобного сценария могут стать только представители гражданского общества при поддержке западных партнеров. Для последних Грузия все еще воспринимается как история успеха, особенно на фоне последних шагов по визовой либерализации со странами ЕС.

Чтобы избежать такого сценария, спикер парламента Георгий Кобахидзе уже анонсировал внесение в Конституцию переходного положения, которое закрепляет проевропейский курс внешней политики страны.

Вопрос в том, подтолкнет ли это предложение Брюссель к тому, чтобы закрыть глаза на возможную попытку монополизации власти в Тбилиси.

Автор: Карен Мадоян,

журналист, эксперт по Южному Кавказу