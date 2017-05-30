Беженцы или санкции: пойдет ли Варшава на масштабный конфликт с ЕС

Евгений Приходько, для Европейской правды _ Вторник, 30 мая 2017, 12:36

Фото: fakt.pl

Польша снова в центре внимания Брюсселя. Если в прошлом году консерваторы из PiS запомнились Европе скандалом вокруг полномочий Конституционного суда и дальнейшей его дискредитацией, изменениями в государственных медиа и законе о прокуратуре, то в 2017 у страны есть все шансы стать одним из главных опозиционеров внутри ЕС.

Очередным камнем преткновения между Брюсселем и Варшавой стала политика переселения беженцев в Евросоюзе.

В 2015 году страны ЕС обязались солидарно распределить беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, находящихся в Италии и Греции. Более того, затраты на перемещение и интеграцию беженцев полностью бы покрыл Европейский Союз.

Несмотря на это, польское правительство сегодня категорически отказывается принимать 6,1 тыс. беженцев. Спор вышел на такой уровень, что в Еврокомиссии всерьез заявили о санкциях против Польши.

В свою очередь, правящий лагерь Ярослава Качинського отреагировал угрозами о блокировании евробюджета, судом и решительными комментариями в адрес европейских политиков.





Между "за" и "против"

Пик кризиса беженцев пришелся на время завоевания партией "Право и справедливость" главных кресел в государстве. Весной 2015 года Анджей Дуда становится президентом Польши, а его партия, во главе с Ярославом Качиньским, выигрывает осенью парламентские выборы и формирует правительство.

Во время избирательной кампании представили PiS старательно избегали категорического ответа в вопросе принятия беженцев. Даже Ярослав Качиньский, который сегодня называет беженцев "вирусом", всего лишь предлагал снять ответственность с правительства, намекая, что только путем референдума можно принимать решения такого характера.

На этом фоне доживавшее свои последние месяцы правительство Евы Копач декларировало готовность принять 2 тыс. беженцев. "Гражданская платформа" считала своим долгом и тестом на порядочность принятие беженцев. Во всяком случае, такие заявления звучали от представителей "Платформы".

Было бы странно слышать другую позицию от партии, выходцем из которой является президент Европейского Союза Дональд Туск.

PiS ответил заявлениями о "волне беженцев" из Украины.

Именно во время предвыборного противостояния начал зарождаться миф об украинских беженцах, с помощью которого польские политики уже не один год пытаются откреститься от кризиса в Европе.

"Если говорить о принятии беженцев, то я скажу так: Польша также сталкивается с волной беженцев. Ещё не на таком уровне, как это происходит в Германии, но факт, что в условиях войны в Украине тысячи украинских граждан пересекли нашу границу и стараются получить вид на жительство в Польше", - заявил в сентябре 2015 года президент Анджей Дуда.

Стоит отметить, что тогда опрос Gazety Wyborczej демонстрировал тонкую грань между сторонниками и противниками европейской миграционной политики в пользу первых. За принятие беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки – 53%, соответственно, 47% против.

Спустя два года ситуация изменилась – 22% за, а 74% против принятия беженцев.

Здесь не только была поднята проблема национальной безопасности – речь идет об участившихся в 2016 году террористических атаках и их ассоциации с кризисом беженцев, – загвоздка еще и в неопределенности польских политиков.

Весь год правительство Беаты Шидло не могло окончательно определиться, примет ли Польша беженцев или нет. Назывались разные цифры, от 100 до 400 человек, хотя уже тогда было известно, что согласно планам программы переселения каждый квартал в Польшу должны были прибывать беженцы, находящиеся в Италии и Греции.

Более того, в начале 2016 года Анджей Дуда в комментарии немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, заявил, что Польша примет беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, ведь правительство PiS не отказывалось от ранее достигнутых договоренностей.





Категорическое "нет"

"Польша открыта для тех, кто хочет приехать сюда, и для тех, кто будет нуждаться в помощи Польши. Страна была и будет открыта. Но я не могу себе представить ситуацию, чтобы кто-то был привезен силой и удерживался в Польше", - уже в 2017 году сказал Анджей Дуда, комментируя политику переселения.

Такая позиция Польши привела к тому, что она продолжает идти по стопам Венгрии. Наряду с Австрией это единственные страны Евросоюза, которые не приняли в рамках программы переселения ни одного беженца. Впрочем, Австрия уже отреагировала и приступит к выполнению своих обязательств.

Еврокомиссия называет это юридическим нарушением, а также несоблюдением принципа справедливого распределения ответственности.

Казалось бы, принятая недавно Европейским парламентом резолюция, призывающая ЕС ввести санкции против Будапешта, должна была стать сигналом для непослушной Варшавы. Однако правительство Беаты Шидло не только не пытается исправить ситуацию, а открыто идет на конфронтацию с брюссельскими политиками.

Выступая в парламенте, премьер-министр Польши назвала предупреждения Еврокомиссии шантажом, а политику в отношении беженцев - безумием европейских элит.

"Я имею смелость задать вопрос политическим элитам: куда ты идешь, Европа? Встань с колен, в противном случае будешь оплакивать своих детей каждый день", - заявила в парламенте Шидло, имея в виду недавний террористический акт в Манчестере.

Глава правительства практически связала террористические атаки с сегодняшней миграционной политикой, культивируя мифы об угрозе со стороны беженцев. При такой позиции первых лиц государства не стоит удивляться, почему у большинства поляков не только беженцы, но и мусульмане ассоциируются с террористами.

Также не стоит забывать и о том, что в Польше продолжают говорить о "миллионе украинских беженцев". После Дуды, выступая в Европарламенте, заявила об этом премьер Беата Шидло. Далее это словосочетание не раз употреблялось министрами и чиновниками из правящего лагеря.

Власть с помощью подобных манипуляций не только создает ксенофобный климат в обществе, но и вредит национальным меньшинствам в Польше.

Новый этап конфликта наступил, когда в Брюсселе заговорили о возможности сокращения фондов ЕС для Польши из-за отказа принять беженцев.

Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, в будущем возможна зависимость распределения фондов ЕС от уважения странами основных европейских ценностей.

На это в Варшаве отреагировали достаточно решительно. Хотя для Польши, наибольшего получателя средств в Евросоюзе, ограничение еврофондов может обернуться катастрофой в экономике.

Польский министр по вопросам ЕС Конрад Шиманский заявил, что слова Юровой - "европейский популизм". Более того, политик пригрозил Евросоюзу блокированием бюджета.

"Какими бы ни были обстоятельства в Союзе, Польша будет защищать свое суверенное право на принятие решений касательно политики предоставления убежища. В случае необходимости - даже перед судами ЕС", - считает Шиманский.

Европейская солидарность? Нет, не слышали

Уже сейчас не осталось сомнений, что Польша не станет принимать участия в помощи не только беженцам.

"Право и справедливость", развивая тему об угрозах со стороны беженцев на внутреннеполитической арене, успешно перенесла дискурс в международную политику. Заигрывание с правым и консервативным электоратом не оставили выбора для партии, кроме полного отказа от принятия беженцев.

До нового витка конфликта остается все меньше времени. А соответственно, все меньше времени для поиска какого-либо компромисса.

При этом и Варшава, и Брюссель все меньше и меньше готовы к такому компромиссу.

Как результат, Еврокомиссия дала польским властям возможность начать переселение беженцев до начала июня. В противном случае, напоминают в Брюсселе, Варшаве грозят санкции.

Реализация этих угроз, а заодно и встречных со стороны Варшавы, станет серьезным испытанием ЕС на прочность. А также не меньшим испытанием для польского общества.

Автор: Евгений Приходько,

журналист, Польша