Нидерланды сказали "да" ассоциации. Какой стала цена решения для Украины?

Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 30 мая 2017, 17:50

В предпоследний день весны Сенат Нидерландов двумя третями голосов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Но на самом деле итог этого голосования были определен в другие дни. Поэтому стоит вспомнить, за счет чего удалось "сломать" результаты провального референдума, состоявшегося в Нидерландах в апреле прошлого года.

Главной датой является 15 декабря. Именно в этот день фактически была решена судьба Соглашения об ассоциации. Украинский вопрос был ключевым на саммите ЕС. Лидеры стран-членов ЕС должны были найти компромисс, который позволил бы правительству Голландии не разрушить соглашение, но в то же время – "сохранить лицо". К тому же – накануне парламентских выборов в стране, которая на референдуме сказала "нет" соглашению с Украиной.

Дипломаты, причастные к процессу, признают, что главная задача нидерландского правительства в то время была такой:

оно должно было доказать собственному избирателю, что ЕС пошел на уступки.

Показательный момент – во время этих исторических дебатов член нидерландской делегации убеждал корреспондента ЕвроПравды, что решение вполне может быть отложено. Дипломат ушел из журналистской зоны, но потом вернулся и добавил: "Я вижу, что не убедил вас. Но я хочу, чтобы вы мне поверили – все действительно очень сложно".

На тот момент уже было известно, каким станет компромисс – "Европейская правда" опубликовала его параметры еще до общения с этим чиновником. К вечеру Европейский совет обнародовал решение, которое полностью совпало с прогнозным.

Но надо признать: угроза срыва действительно оставалась.





На пути к катастрофе

Голосование в Сенате 30 мая было последним политическим шагом для начала работы ассоциации. Впереди – ряд технических шагов; о них – ниже.

Но сначала – о препятствиях и компромиссах.

Прошлогодний референдум в Нидерландах стал холодным душем – против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной проголосовали 61,1% голландцев, пришедших на референдум.

Этот результат стал катастрофой не только для Украины, но и в не меньшей степени – для ЕС.

Ведь впервые одно из государств-членов подвергло сомнению полномочия ЕС заключать международные соглашения.

Нидерландский референдум едва не вызвал "эффект домино". Уже через несколько месяцев парламент бельгийского региона Валлония заблокировал ратификацию Соглашения о свободной торговле ЕС и Канады.

Без права заключать международные соглашения от Евросоюза останется лишь пустая оболочка. Так что от ответа на этот кризис зависело будущее Евросоюза на долгие годы. А точнее – будет ли у ЕС это будущее.

На валлонский вызов ответ был дан быстрый и жесткий: региональных депутатов фактически заставили изменить свое мнение и переголосовать канадское соглашение.

А вот с Украиной все оказалось гораздо сложнее. Ведь свое слово на референдуме сказали не политики, а простые граждане. Пусть даже это решение было принято явным меньшинством голосов – явка на референдуме составила 32,2%.

Поэтому для решения проблемы требовалось объявить об уступках со стороны ЕС и Украины.

Юридически эти уступки были оформлены в решении глав государств и правительств стран ЕС, принятом 15 декабря.





Так в чем же заключается компромисс?

В прошлом году "Европейская правда" публиковала подробный "разбор полетов" (см. статью "Что пообещали Нидерландам за ассоциации? Анализ рисков и содержания соглашения"), но стоит напомнить ее основные тезисы.

Украина не подписывала этот документ. Он не вносил никаких изменений в соглашение. Однако другие государства-члены Европейского союза гарантировали своему избирателю, что ассоциация с Украиной:

1) не связана с членством Украины в ЕС;

2) не содержит положений о свободе передвижения людей (то есть не предусматривает права на трудоустройство и проживание);

3) не содержит положений о совместной обороне Украины и ЕС;

4) не предоставляет Украине доступ к структурным фондам ЕС;

5) одним из важнейших элементов сотрудничества с Украиной является борьба с коррупцией.

Этого оказалось достаточно, чтобы убедить нидерландского избирателя, что его мнение не проигнорировали. Но несмотря на строгость этих формулировок, у нас есть все основания утверждать:

разблокировав ассоциацию, Евросоюз не поступился интересами Украины.

Дело в том, что Соглашение и без того отвечает всем без исключения перечисленным пунктам. То есть ничего нового брюссельская договоренность не прибавила. Но самое главное: документ, подписанный в Брюсселе 15 декабря, не ограничивает дальнейшее сближение Украины и ЕС.

К примеру, он говорит, что ассоциация не дает гарантий членства – но нигде и не сказано, что такое членство невозможно. То же с отсутствием гарантий безопасности, автоматического права на трудоустройство в ЕС и т.п. Лидеры ЕС только выступили в качестве коллективного "Капитана Очевидность", задекларировав отсутствие того, чего и так не было в Соглашении.

Стоит признать – пойдя на такой "компромисс", премьер Нидерландов Марк Рютте сильно рисковал. Уже позже, во время дебатов в нидерландском парламенте, его оппоненты жестко критиковали за "соглашение", которое ничего не изменило.

Пойти против воли избирателей накануне парламентских выборов – большой риск для любого политика в демократической стране.





Почему победили?

Но в конце концов нидерландский компромисс завершился совместной победой ЕС, Украины и Нидерландов. А "зеленый свет" для ассоциации не помог нидерландским популистам победить на парламентских выборах.

Важную роль здесь сыграл... российский след в прошлогоднем референдуме.

В феврале СМИ выяснили, что в кампании против ассоциации с Украиной, которая активно велась в 2015-2016 годах, торчат "российские уши". (Подробнее об этом – в расследовании "Как фальшивые украинцы повлияли на референдум в Нидерландах").

Это расследование обнародовали 16 февраля, и этот день можно считать поворотным в судьбе украинского соглашения.

Информация о том, что россияне вмешались во внутренние дела Нидерландов, не удивила украинцев (к слову, ЕвроПравда приводила данные о вмешательстве россиян еще во время кампании, см. статью "Украина нам до лампочки" – репортаж о последних днях агитации в Нидерландах").

Но в Нидерландах многие восприняли это как пощечину.

А ровно через неделю после публикации расследования, 23 февраля, нижняя палата нидерландского парламента сказала "да" ассоциации. Голоса за нее отдали 89 депутатов, против – 55.

Конечно, остается вопрос – не будет ли скрытых негативных последствий от брюссельского заявления, датированного 15 декабря?

Да, положения соглашения не изменились ни на йоту, но не все будут вдаваться в детали. Зато у критиков теперь есть основания говорить, что Украина "получила ненастоящую ассоциацию". У нас нет больших сомнений, что российская пропаганда будет говорить именно об этом.





Что дальше?

Кстати, юридически ратификация нашего соглашения еще не завершена. Теперь правительство Нидерландов должно направить соглашение на подпись королю, а дальше – передать в Совет ЕС ратификационные грамоты.

Но главное то, что политических решений в Нидерландах уже не будет, остались только формальности. Да, придется подождать, но угрозы срыва нет.

Сейчас Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС находится в статусе временного исполнения; после завершения всех процедур оно вступит в силу. Это не изменит параметры Зоны свободной торговли (хотя откроет для Киева некоторые возможности). Прежде всего, новый статус ассоциации повлияет на секторальное сотрудничество между Украиной и ЕС. Подробнее об изменениях, которые нас ждут – в материале, который будет опубликован на днях на "Европейской правде".

Сможет ли Украина впоследствии претендовать на членство в ЕС?

Ответ на этот вопрос зависит прежде всего от нас самих. От реформ в стране. В том числе – от успехов страны в реализации Соглашения об ассоциации.

Того самого соглашения, которое год назад кое-кто уже собирался хоронить.

Из-за Нидерландов мы потеряли полтора года, но продолжаем двигаться в правильном направлении.