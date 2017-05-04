От пайков до технологий. Как международная помощь усилила обороноспособность Украины

Институт мировой политики _ Четверг, 04 мая 2017, 10:00

Фото president.gov.ua

Начало агрессии РФ против Украины в 2014 году и неудовлетворительный уровень боевой готовности и оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставили первоочередной задачей перед официальным Киевом получение максимально возможной военной помощи от международных партнеров, и прежде всего – от США.

При таких условиях логичным шагом было инициирование Украиной процесса привлечения международной помощи.

В марте 2014 года по приглашению официального Киева бывший командующий сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк и американский военный теоретик Филипп Кербер прибыли в Украину для оценки потребностей страны в помощи США. В докладе, который был представлена в начале апреля 2014 года, отмечалось, что Украине для максимально быстрого усиления обороноспособности была необходима нелетальная помощь (в первую очередь бронежилеты, приборы ночного видения и защищенные системы связи).

Со своей стороны правительство США на конец марта 2014 года ограничилось поставкой 330 тысяч сухих пайков, готовых к употреблению, стоимостью $3 млн. Подобная разовая поставка готовых к употреблению сухих пайков ($77 тысяч) была осуществлена также Норвегией 29 июня 2014 года.





Границы прежде всего

Однако очень скоро произошли изменения в видении необходимой помощи на фоне эскалации украинско-российского противостояния в форме "гибридной войны" на востоке Украины.

Как следствие, 17 апреля 2014 года тогдашний министр обороны США Чак Хейгел на пресс-конференции заявил, что президент США Барак Обама утвердил предоставление пакета нелетальной военной помощи Украине. Речь шла, в частности, об аптечках первой медицинской помощи, шлемах, спальных мешках и системах очистки воды для ВСУ.

Также Чак Хейгел заявил, что США продолжают осуществлять оценку помощи, которую могут предоставить Украине для усиления обороноспособности. 21 апреля 2014 года появилось официальное сообщение о предоставлении США помощи официальному Киеву на $8 млн. Для нужд ВСУ речь шла о средствах разминирования и системах связи.

Хотя фактически США основной упор сделали на помощь Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), которая должна была получить инженерное оборудование, средства связи и машины. Такое распределение объясняется тем, что

главную угрозу на то время американская сторона видела в недостаточной защищенности госграницы Украины, что грозило инфильтрацией российских агентов и сил в пограничные области.

Как следствие, именно на противодействие этой угрозе и была направлена основная американская помощь.

4 июня 2014 года, выступая в Варшаве, президент США Барак Обама заявил о предоставлении ВСУ бронежилетов, устройств ночного видения и дополнительных средств связи на сумму $5 млн. Таким образом, на июнь 2014 года США в целом предоставили помощь на $23 млн. Фактически же американское правительство пошло на выделение минимально необходимого оборудования для усиления обороноспособности Украины только через два месяца после соответствующих рекомендаций от американских экспертов.

Таким образом, уже на ранних стадиях проявлялось ключевое отличие в ожиданиях украинской стороны и видении международных партнеров.

США и их союзники делали упор именно на институциональном развитии, которое в средне- и долгосрочной перспективе рассматривалось как ключевой элемент успеха Украины в конфликте с РФ. При этом материально-технической помощи отводилась второстепенная роль. В то время как официальный Киев именно в увеличении масштабов и расширении номенклатуры материально-технической помощи видел основу для эффективного противодействия РФ на востоке.

В начале июля 2014 года, что совпало с возобновлением активной фазы АТО, Украина начала получать заявленную Бараком Обамой в Варшаве помощь. От США было получено 1 тысячу спальных ковриков и 3,6 тысяч камуфляжных жакетов, а также 2 тысячи бронежилетов Interceptor, которые разрабатывались на основании опыта ведения войн в Ираке и Афганистане и имели соответствующий уровень защиты. Также в это время Украина получила 1 тысячу бронежилетов из Франции, которые официальный Париж пообещал передать еще в апреле 2014 года.

Всего за период июнь-сентябрь 2014 года Украина в рамках утвержденной помощи от США получила 2 тысячи аптечек первой помощи типа IFAK, 175 систем связи Harris Multiband Handheld Radios, 7 роботов для разминирования, 4,5 тысяч комплектов летней и зимней формы, 1 тысячу шлемов и 150 приборов ночного видения.

С другой стороны, оценка тогдашних перечней вооружения, которое Украина хотела получить прежде всего от США, дают возможность лучше понять реальные ожидания официального Киева и хорошо фиксируют разницу в его видении необходимых условий эффективного противодействия агрессии РФ по сравнению с международными партнерами.

Украина обращалась к США и их союзникам с просьбой предоставить такие виды вооружения: снайперские винтовки и патроны к ним для сил специальных операций, минометы калибра 60 мм, 80 мм и 120 мм, а также боезаряды, ручные гранатометы MGL-140, пусковые устройства и ракеты для ПТРК Javelin или TOW-II, ПЗРК Stinger, бронетранспортеры типа MRAP и бронеавтомобили типа HMMWV для четырех бригад (1312 единиц), радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов (AN/TPQ-49, AN/TPQ-37, AN/TPQ-36), БПЛА для разведки и обеспечения огневого поражения радиусом от 2 до 100 км, радиостанции, медицинское оборудование (в том числе и 52 тысячи аптечек IFAK), очки ночного видения, тепловизионные бинокуляры и прицелы.

Тем самым речь шла о получении как летального вооружения, так и больших масштабов нелетальной военной помощи, что расходилось с видением США и их союзников.

Именно в таком ключе Петр Порошенко выступил перед обеими палатами Конгресса США 19 сентября 2014 года. В своей речи президент Украины официально попросил предоставить Украине летальное оборонное вооружение и статус основного союзника вне НАТО.

Фактически о том же шла речь во время переговоров с Бараком Обамой за закрытыми дверями. Однако Белый дом решил ограничиться очередным пакетом военной помощи Украине, который не включал летального вооружения.

Увеличение масштабов американской помощи Украине со стороны США в течение лета 2014 года стало "зеленым светом" для американских союзников, чтобы по возможности помогать официальному Киеву.

Однако наполнение этой помощи не выходило за неформальные рамки, которые были установлены в Вашингтоне, что четко демонстрируют приведенные ниже примеры помощи других стран для усиления обороноспособности Украины. Так, правительство Канады 7 августа 2014 года предоставило Украине 7 тысяч касок, 30 тысяч баллистических очков, 2,3 тыс. бронежилетов, 300 аптечек, 100 тентов и 735 спальных мешков.

Также 14 августа 2014 года Украина и Польша подписали договор о предоставлении гуманитарной помощи. Это позволило одной из частей на Львовщине получить 320 тонн гуманитарки (продукты питания и постель). По подобной схеме в декабре 2014 года Польша предоставила на 3,5 млн долларов помощи (255 тонн) для одной из частей ВСУ, в частности это касалось питания и элементов снаряжения. Помощь Украине выделили также Австралия, Великобритания, Словакия и Испания.

Эти примеры четко подтверждают тенденцию, сложившуюся с предоставлением международной помощи Украине – часто именно США выступали триггером такой помощи, а также, по сути, определяли границы и природу соответствующей помощи.

Отдельно следует упомянуть о том, что 30 января 2015 года США передали Украине пять надувных лодок производства компании Willard Sea Force 730 и Sea Force 11M. Потребности ВМС Украины исчисляются десятками этих лодок. При этом их передача не решает более насущной проблемы по наращиванию количества надводных кораблей после потери большей части кораблей ВМС в процессе оккупации Крыма.





Споры вокруг летального вооружения

На фоне эскалации противостояния в январе-феврале 2015 года проблема получения внешней помощи проходит очередную эволюцию.

Прежде всего в боях за Дебальцево ВСУ активно применяли полученные от США контрминометные РЛС AN/TPQ-48A. Это показывает острую потребность ВСУ в современной технике, поскольку от поставки до начала использования прошло менее двух месяцев. Два таких радара использовались бригадной артгруппой 128-й горно-пехотной бригады.

Один радар был выведен из строя, но его части были захвачены российскими боевиками на складе. Так что ВСУ не потеряли полностью функционирующий радар, хотя российская пропаганда пыталась доказать обратное. При этом

возможность захвата Россией современной американской техники была и остается одним из аргументов против предоставления Украине летального оборонного вооружения.

По оценкам украинских экспертов, эффективность применения РЛС AN/TPQ-48A была высокой. Однако контрминометные радары неэффективны против реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии крупного калибра, применение которых приводило к наибольшим жертвам. Украине необходимы были радары AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 Firefinder для противодействия РСЗО и крупнокалиберной артиллерии.

Наконец, значительное давление со стороны части американского экспертного сообщества и Конгресса о необходимости усилить обороноспособность Украины, а также постоянные обращения со стороны Киева дали положительный результат в получении нового пакета помощи со стороны США.

11 марта 2015 года было обнародовано заявление о том, что США дополнительно предоставят Украине помощь на $75 млн в сфере обороны, которая будет финансироваться в рамках European Reassurance Initiative. Новый пакет помощи включал новые контрбатарейные радары, БПЛА, радиостанции, аптечки первой медицинской помощи и кареты скорой помощи. Также шла речь о передаче Украине 30 бронированных Humvee и 200 небронированных.

Отдельно 18 марта 2015 года состоялся телефонный разговор Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Во время переговоров, в частности, обсуждалось начало многонациональных тренировок Национальной гвардии Украины с участием представителей Нацгвардии США.

Договоренность о начале тренировок бойцов Национальной гвардии между США и Украиной также стала возможностью еще для ряда стран расширить масштабы своей помощи. Тем самым вновь повторялась тенденция предыдущего года, когда именно расширение масштабов и природы американской помощи было стимулом для союзников США увеличивать собственную помощь Украине.

Так, в феврале 2015 года стало известно о планах Великобритании начать тренировки украинских бойцов. В них должны быть задействованы 75 британских военных, а в ноябре 2015 года количество тренеров было решено увеличить до 100 военнослужащих.

25 марта 2015 года Украина получила первые 10 бронированных автомобилей типа HMMWV, которые были переданы 95-й аэромобильной бригаде и Службе безопасности Украины. Всего же до конца марта 2015 года была передана вся партия из 30 бронированных HMMWV.

Такие быстрые поставки Украине бронеавтомобилей резко контрастировали с тем, что от решения до поставки техники и оборудования проходило обычно несколько месяцев.

С другой стороны, общее количество полученных бронеавтомобилей HMMWV составило 130 единиц, тогда как Украина просила 1312 единиц. Кроме того, как стало известно в декабре 2015 года, иногда машины, которые передавали США, не имели соответствующего бронирования или у них были проблемы с шинами из-за того, что HMMWV долго хранились на складах.

В течение лета 2015 года основные дебаты в США развернулись вокруг того, какие именно РЛС для борьбы с российскими РСЗО и дальнобойной артиллерией США могут передать Украине. В июле стало известно, что рассматривается возможность передачи систем AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Именно возможность поставки в Украину систем AN/TPQ-37 рассматривалась российскими экспертами как угроза для эффективной работы РСЗО типа "Град",

поскольку эта американская РЛС имеет радиус действия до 50 км, который полностью покрывает радиус действия РСЗО "Град". Однако к концу лета администрация Барака Обамы так и не приняла окончательного решения, какие именно системы передавать Украине.

Наконец 29 сентября 2015 года президент США Барак Обама подписал указ о поставках Украине контрбатарейных радаров AN/TPQ-36. Дальность обнаружения пуска РСЗО – 24 км, а артиллерии – 18 км. С этой целью было выделено дополнительно 20 млн долларов на военную помощь.

Однако, как стало известно позже, даже те системы, которые США решили передать Украине, по сообщениям WSJ, были модифицированы таким образом, что украинская сторона не могла своим использованием этих систем привести к эскалации конфликта с РФ. Тем самым США и дальше продолжали придерживаться линии максимального предупреждения возможной эскалации на линии соприкосновения.

В марте 2016 года Украина и Турция подписали межправительственное соглашение на поставку обмундирования, в том числе и штурмовых бронежилетов, для Украины на 809,7 тысяч долларов. Отдельно Турцией был передан палаточный госпиталь. В декабре 2016 года было подписано соглашение между Украиной и Турцией о предоставлении в течение 5 лет ежегодно по 3 млн долларов на закупку турецкой военной продукции. Этот тип договора в практике взаимодействия Украины с иностранными партнерами уникален и может служить моделью для взаимодействия.

2 июля 2016 года Украина получила от США 14 контрбатарейных систем. Из них 10 – это АN/TPQ-48 и 4 – AN/TPQ-36. Партия этих систем была сразу направлена в зону АТО. После этого 27 июля 2016 года Украина получила разведывательные БПЛА RQ-11B Raven от США. Всего было передано 24 авиационные системы с 72 БПЛА.

В сообщении Минобороны Украины было отмечено, что полученные американские БПЛА – сверхсовременны. Интересно то, что для противодействия этим американским БПЛА РФ сразу развернула системы РЭБ "Шиповник-Аэро". Однако, как стало известно в декабре 2016 года, этот тип БПЛА не подходит для ведения боевых действий в ситуации активного использования систем РЭБ противником.

Несмотря на это, на протяжении 2016 года США почти полностью выполнили свои обязательства по предоставлению технической помощи, которые были даны в 2014-2015 годах.





Новый этап

На фоне избрания президентом США Дональда Трампа главным приоритетом стало сохранение нынешнего уровня поддержки как таковой. При этом во взаимодействии с США акценты начинают смещаться американской стороной все больше в сторону помощи Украине в реформировании сектора безопасности как такого и уменьшения акцента на передачу оборудования.

Именно реформы ВПК и развитие общего потенциала украинских военных формирований рассматриваются США как основа для успешного противодействия российской агрессии.

Заместитель министра обороны США Роберт Ворк акцентировал именно на таком видении перспектив взаимодействия с Украиной во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным 15 февраля 2017 года.

В то же время такие крупные доноры, как Канада или Великобритания, как показал 2016 год, начинают делать основной упор в помощи Украине на тренировки и уменьшают масштабы помощи техникой и оборудованием, как это было в 2014-2015 годах.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что предоставление материально-технической помощи определялось как приоритет в краткосрочной перспективе, пока промышленность Украины сможет начать удовлетворять потребности как в нелетальном, так и в летальном вооружении.

США также настаивают на том факте, что Украина имеет собственный ВПК, который может удовлетворить нужды армии, в том числе и в современных ПТРК.

Что делать Украине в сложившейся ситуации?

На фоне постепенного смещения фокуса международных партнеров с оказания значительной материально-технической помощи на реформы в оборонно-промышленном комплексе

приоритетом должно стать снятие неформальных ограничений на экспорт иностранных технологий, которые необходимы для создания новых образцов вооружения.

В то же время Украине необходимо провести полную оценку эффективности использования предоставленной международной помощи. Это даст возможность усилить доверие со стороны международных партнеров, что увеличивает шансы на дальнейшую необходимую поддержку.

В вопросах материально-технической помощи стоит сделать упор на дальнейшем получении систем нелетального характера, которые бы дали возможность усилить эффект сдерживания на линии соприкосновения (разведывательные беспилотные летательные аппараты, РЛС контрбатарейной борьбы против реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, системы РЭБ).

И наконец, отдельное внимание стоит сосредоточить на продвижении плана, который был предложен Филиппом Кербером в феврале 2015 года, о возможности получения Украиной запасов советского оружия и материалов из государств Центрально-Восточной Европы в обмен на поставки соответствующего американского вооружения в эти страны.