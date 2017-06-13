Квоты гибнут за металл: между Киевом и Брюсселем назревает громкий скандал

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 13 июня 2017, 13:24

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В ближайшее время в отношениях между Украиной и ЕС могут произойти серьезный кризис.

Его причина – в принятом на прошлой неделе законопроекте №6382. Этот документ предусматривает коррекцию заключительных положений закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

А если проще, то

260 депутатов проголосовали за продление на два года действия повышенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.

Депутатов не остановило заявление представительства ЕС в Украине, прозвучавшее накануне голосования. В представительстве отметили, что такой шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин, а также выразили надежду, что депутаты Верховной рады будут уважать те международные обязательства, которые публично взяла на себя Украина, "и еще одного двустороннего торгового спора с ЕС удастся избежать".

Как охарактеризовал эту инициативу один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, повышение пошлин приведет к увеличению бюджетных поступлений на сумму около 1 млрд грн в год, чтобы "украинская армия была с вооружением, украинские металлурги – с сырьем, украинцы – с работой и зарплатой, а страна – с налогами и валютными поступлениями".

Характерно, что при обсуждении законопроекта позиция Кабинета министров по этому вопросу не была озвучена – представители Минэкономразвития не были делегированы на это обсуждение. Более того, если год назад в министерстве характеризовали повышение пошлин на металлолом как грубое нарушение Соглашения об ассоциации с ЕС, то теперь в министерстве решили просто "не заметить" этого.

Единственным человеком, вспомнившим о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС и норм ВТО, была член парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. По ее оценке, "принятие данного законопроекта на этом этапе без проведения таких консультаций связано с рисками возникновения новых торговых раздражителей и споров в отношениях с Европейским Союзом и членами ВТО".

В конце концов, при обсуждении депутаты пошли на определенную манипуляцию. Суть ее заключалась в том, что выполнение Украиной международных обязательств рассматривался только в контексте соблюдения норм ВТО. По этому поводу Виктор Галасюк доказывал, что повышение пошлин соответствует принципам мировой торговли, в частности, подпадает под действие статьи ХХ Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО "Исключения по соображениям безопасности".

Как стало известно ЕвроПравде, соответствующий анализ по заказу авторов законопроекта действительно делала адвокатская компания из Брюсселя Van Bael & Bellis. Согласно ее выводам, применение ст. ХХ ГАТТ имеет очень мало прецедентов, а потому говорить о наличии нарушения однозначно нельзя.

Но в дискуссии было полностью проигнорировано нарушение норм Соглашения об ассоциации с ЕС!

И это при том, что увеличение пошлин противоречит базовому принципу этого договора: стороны должны проводить только либерализацию условий своей двусторонней торговли.

Но почему ЕС отреагировал так остро?

Дело в том, что вопрос пошлин на металлолом не первый раз становится проблемой между Украиной и ЕС. В апреле 2016 года Рада впервые повысила пошлины на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну сроком на три года. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. В конце концов, закон был ветирован президентом Петром Порошенко. Он предложил изложить законопроект в другой редакции, согласованной с ЕС.

Президентом были внесены правки в этот закон, которые стали компромиссом с ЕС. Компромисс этот заключался в том, что при сохранении предложенной ставки увеличения пошлин их действие было сокращено до одного года.

Год назад источники в Еврокомиссии уверяли ЕвроПравду: они получали четкие гарантии, что пошлины не будут продлены – непосредственно от Порошенко. Именно поэтому вопрос пошлин на металлолом больше не поднимался в качестве условий возобновления макрофинансовой поддержки ЕС.

"Мы согласились на введение временных пошлин, чтобы дать украинской металлургии возможность лучше адаптироваться к новым условиям. Однако была четкая договоренность – повышенные пошлины действуют только один год", – рассказывает уже сейчас другой еврочиновник. По его словам,

скорее всего, Еврокомиссия обратится к Порошенко с просьбой ветировать этот закон.

Но что если он не будет ветирован и вступит в силу?

Не исключено, что в таком случае ЕС пойдет на публичный конфликт с Украиной. "Это уже не первое грубое нарушение Украиной своих обязательств. Когда впервые возникла проблема с ломом, мы пошли навстречу. Мы стараемся не акцентировать внимание на проблеме сохранения моратория на экспорт древесины. Но появляются все новые нарушения", – рассказывает еврочиновник.

Что может сделать ЕС в такой ситуации?

Прежде всего, обжаловать эти пошлины. При этом это обжалование может происходить как в ВТО, так и через механизмы разрешения споров в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Второй вариант – гораздо опаснее для Украины. Ведь рассмотрение конфликтов в рамках ВТО занимает 1,5-2 года. Не исключено, что в таком случае решение будет принято уже после завершения действия увеличенных пошлин. Комитет Украина-ЕС должен действовать гораздо быстрее – собственно, в возможности оперативно обжаловать действия друг друга также состоит суть упрощения условий торговли.

В конце концов, у ЕС есть немало дополнительных инструментов влияния.

В частности, как предполагают собеседники ЕвроПравды, может быть заморожено предоставление Украине новых автономных преференций. Речь идет о дополнительных экспортных квотах, принятие которых находится на финальном этапе. Утверждение этих преференций, по подсчетам Минагрополитики, даст возможность украинским агропроизводителям экономить по 180 млн долларов в год.

Но главное – Украина в очередной раз оказывается ненадежным партнером, нарушающим свои обязательства. При этом ожидая постоянных уступок от ЕС.

Здесь стоит напомнить о втором проблемном моменте в отношениях с ЕС – моратории на экспорт необработанной древесины (кстати, при обсуждении повышения пошлин этот мораторий упоминали как пример защиты национальных интересов). Украина ввела его ради поддержки отечественного производителя, но в ЕС постоянно оправдывала его экологическими соображениями.

В конце концов, положительный эффект от моратория оказался меньше ожидаемого. Повезло в другом – несмотря на предыдущие заявления, ЕС согласился выдать Украине второй транш макрофинансовой помощи без отмены моратория.

Однако возможность снова "обмануть ЕС" может сыграть злую шутку с Украиной. То, что удалось сделать один раз, может не сработать во второй. По крайней мере, все собеседники ЕвроПравды, как с брюссельской стороны, так и с киевской, уверены – ЕС учтет свою ошибку с древесиной и займет более жесткую позицию.

В таком случае убытки Украины могут оказаться больше, чем обещанные дополнительные поступления от повышенных пошлин.

И наконец – о поддержке отечественной промышленности, в данном случае – металлургии. Действительно, проблема вывоза металлолома за границу – больная тема для отечественной металлургии. Без использования металлолома себестоимость украинского металла существенно возрастает. А соответственно – падает его конкурентоспособность.

Это реальная проблема. Но что делалось ради ее преодоления? В частности, в течение последних 12 месяцев?

Ведь украинская власть договаривалась о годичном переходном периоде в качестве компромисса, чтобы иметь время на решение этой проблемы. Если этого периода не хватило, то где гарантии, что проблема будет решена в течение следующих двух лет?

А главное – если проблема оказалась более острой и поэтому существует потребность в увеличении этого переходного периода, то почему правительство не пошло на консультации с ЕС? Возможно, потому что никакой работы не проводилось?

Еще один важный вопрос: сохраняется ли такая же потребность отечественной отрасли в металлоломе после потери оперативного управления предприятиями, находящимися на оккупированной части Донбасса?

В конце концов, почему важная для отрасли инициатива принимается без участия представителя Кабмина? Правительство считает необходимым делать вид, что это его не касается?

Именно такая политика разрушает нашу репутацию в ЕС. Получая небольшое преимущество от многочисленных "хитростей", мы теряем гораздо больше.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"