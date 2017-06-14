"Доказать право быть европейцами": аудит отношений Украины и Швеции

Дарья Гайдай, Леонид Литра, Институт мировой политики _ Среда, 14 июня 2017, 09:40

Фото: sverigesradio.se

В официальных заявлениях Швецию непременно называют не только союзником, но и одним из ближайших друзей Украины в ЕС.

Между основными партиями страны нет разногласий по поводу Украины, а большинство граждан Швеции не сомневаются в ответственности России за вооруженное противостояние на Донбассе. Швеция является также одним из основных доноров украинских реформ.

За счет шведских налогоплательщиков в Украине реализуется ряд проектов в области государственного управления, в судебной, финансовой и энергетической сферах, а также программы по поддержке гражданского общества, децентрализации, проведению антикоррупционных реформ, внедрению энергосберегающих технологий.

Шведы успели обжечься и разочароваться после Оранжевой революции 2004 года. Тогда Швеция в несколько раз увеличила помощь Украине, крупнейшие шведские компании и банки планировали расширение своего бизнеса на украинский рынок.

Но даже ряд неудач, откат в реформах и усиление авторитарных тенденций в Украине в 2010-2014 годах не заставили Швецию отказаться от поддержки Украины и ее европейского будущего.

Еще при Януковиче Стокгольм сконцентрировался на поддержании гражданского общества. Наверное, это единственная шведская инвестиция, которая себя полностью оправдала: именно гражданское общество стало основным агентом изменений в конце 2013 года. После Революции достоинства шведско-украинское сотрудничество получило второе дыхание.





Обоюдный интерес

Кроме того, любое обсуждение украинского-шведских отношений не обходится без упоминаний об исторических связях между двумя нациями в Средневековье и раннее новое время.

Но какие интересы объединяют наши государства сейчас?

Политический уровень нынешних контактов между Швецией и Украиной несколько ниже по сравнению с периодом, когда шведский МИД возглавлял Карл Бильдт.

В то же время и Киев основные усилия направляет на другие направления, не забывая, впрочем, и о своем стратегическом друге на Севере.

Интересы Швеции в Украине:

восстановление мира и безопасности в регионе, что невозможно без сильной и благополучной Украины;

успешная трансформация Украины, способная привести к изменениям в других странах Восточного партнерства;

повышение стандартов в сфере прав человека и меньшинств в качестве основы евроинтеграции Украины и примера для других стран региона;

развитие торгово-экономического сотрудничества и увеличение шведских инвестиций.

Интересы Украины в Швеции:

поддержка усилий Украины по противодействию российской агрессии и в вопросе сохранения санкций против России;

поддержка Швецией евроинтеграции и политики открытых дверей в ЕС;

долгосрочная поддержка реформ и программ для преодоления последствий вооруженной агрессии;

увеличение шведских инвестиций и украинского экспорта;

жесткая позиция по энергетическим проектам России в обход Украины.





Ценности Швеции

Швеция принадлежит к той немногочисленной группе стран, которые строят свою внешнюю политику на основе прав человека и демократии. Апеллирование к ценностям в заявлениях руководства Швеции – не риторические фигуры, а прямое определение сути и задач шведской политики.

Швеция остается мировым лидером в политике развития. По планам шведского правительства, помощь в развитии должна достигать 1% шведского ВВП. Более $742 млн ежегодной гуманитарной помощи ставят Швецию на седьмое место среди крупнейших мировых доноров.

Российскую агрессию против Украины в Стокгольме рассматривают как самый большой вызов европейской безопасности со времен Второй мировой войны. К тому же Швеция уже столкнулась с рядом угроз, среди которых увеличение российских сил в Балтийском регионе, вторжение российских истребителей в шведское воздушное пространство, а также имитация ядерной атаки РФ против Швеции.

Впервые за 20 лет правительство существенно увеличивает финансирование шведских вооруженных сил – на 11%.

Агрессивные действия России привели к резкому увеличению числа сторонников вступления Швеции в НАТО – с 29% в конце 2013 года до 41% в 2015-м. Отдельные шведские политики считают, что в новых условиях Швеции следует задуматься над возможностью присоединения к Альянсу. Однако подобный шаг требует широкого консенсуса как в шведском обществе, так и среди политических сил, который сейчас отсутствует.

Правительство при этом продвигает идею расширения сотрудничества с НАТО. Показательно, что большинство шведов готовы поддержать участие Швеции в военных операциях НАТО (54%), особенно если их поддерживает ООН (60%).

Россия, между тем, использует закулисные методы, в частности распространение дезинформации и кибератаки, что интерпретируется шведскими политиками как "психологическая война". Целью россиян считают влияние на шведскую общественность и политиков, в частности для предотвращения членства страны в НАТО.

Ключевые политические силы Швецию единодушны в помощи Украине и поддержке ее на международном уровне.

Эта позиция уже привела к дипломатической конфронтации Стокгольма с Москвой.

Швеция выступает за сохранение санкций ЕС в отношении России, "пока не будут решены проблемы, которые привели к их введению". В то же время шведская сторона убеждена, что единство позиции ЕС в отношении Украины будет зависеть от успешности наших реформ.

Важный для Украины вопрос – строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, который позволит "Газпрому" увеличить транспортировку газа в ЕС в обход Украины.

Однако правительство Швеции, выражая недовольство этим проектом, подчеркивает, что не располагает большими возможностями повлиять на строительство. Газопровод не зайдет в территориальные воды Швеции, а пройдет через исключительную экономическую зону, где юрисдикция государства ограничена.

Правда, "Газпром" рассчитывал на шведскую инфраструктуру: остров Готланд и город Карлсхамн получили предложение сдать в аренду их порты. Поскольку обе гавани расположены в стратегически важных районах, военные и спецслужбы, а также правоцентристская оппозиция в парламенте выступили против. После нескольких месяцев переговоров Готланд отказал "Газпрому", однако Карлсхамн согласился.

Руководство Швеции тем временем присоединилось к голосам ярых противников "Северного потока-2" на уровне ЕС.





Донор украинских реформ

Швеция – шестой по объему донор гуманитарной помощи Украине.

С 2005 года объемы шведской помощи Украине постоянно росли, достигнув своего пика в 2009 (36,3 млн долларов) и в 2011 (41,7 млн долларов). Но отсутствие у руководства Украины политической воли осуществлять реформы после 2010 года похоронило ряд амбициозных украинско-шведских проектов и инициатив.

Сейчас важное место в деятельности Швеции занимает поддержка правозащитных организаций в Украине. Швеция выделяет значительные ресурсы на поддержку проектов по усилению потенциала и устойчивости неправительственных организаций.

Еще одно приоритетное направление шведской помощи – децентрализация.

Третьим приоритетом Швеции в Украине является улучшение ситуации в сфере охраны окружающей среды, что предусматривает более эффективное использование природных ресурсов. Швеция активно участвует в улучшении качества коммунальных услуг в жилых зданиях.

Также через поддержку инициатив Всемирного банка и ЕБРР Швеция вносит свой вклад в реализацию экономических и институциональных реформ.

В культурной и образовательных сферах ряд проектов реализуется при поддержке Шведского института. В Украине Институт финансирует отдельные проекты (в частности, усиление независимости региональных медиа), а также поддерживает студенческие и научные обмены между украинскими и шведскими университетами.





Дружба отдельно, бизнес отдельно:

судьба шведских инвесторов

Украинские чиновники часто вспоминают, что Швеция является крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины в Северной Европе, а шведские компании были одними из первых инвесторов в Украине. Однако это лишь потому, что объемы экономического сотрудничества с другими странами региона вообще мизерные.

Учитывая уровень контактов и потенциал двух стран, такие положительные оценки кажутся неоправданными.

Доля Украины в шведском экспорте составляет лишь 0,3%, а в импорте – 0,1%. Швеция же занимает 20-е место, или 1,1%, от общего объема двусторонней торговли между Украиной и странами ЕС.

Кроме того, между странами существует значительный торговый дисбаланс: наш импорт из Швеции в пять раз превышает экспорт в Швецию.

В 2016 году импорт из Швеции достиг около 385 млн долларов (+ 60% по сравнению с 2015 годом). Его основу составляют машины и механизмы (70% импорта), химия, бумага, а также транспортное оборудование. Украинский экспорт в Швецию в 2016 году вырос на 21%. И хотя его объемы остаются незначительными (74 млн долларов), это самый высокий показатель с 2008 года. Украина экспортирует в Швецию двигатели и моторы (24% экспорта), изделия из дерева (17%), печатную продукцию (15%), мебель и транспортное оборудование.

Шведские инвесторы уходят из Украины: объем инвестиций неуклонно снижается с 2010 года.

Наиболее резкое падение произошло в 2013-2014 годах – тогда объем упал с $1,08 млрд до $439 млн. По состоянию на IV квартал 2016 года шведские инвестиции в украинскую экономику составляли лишь $329,4 млн.

Шведские компании, которые высоко ценят свою репутацию, с подозрением относятся к инвестициям в страну, о которой регулярно упоминают в связи с коррупционными и политическими скандалами.

Украинскому правительству пока не удалось переломить тенденцию и сделать Украину более привлекательной для шведских инвесторов, которые уже успели разочароваться в возможности ведения здесь прозрачного и честного бизнеса.





Символ IKEA

Шведская компания IKEA, имеющая одну из крупнейших сетей мебельных торговых центров в мире, занимает особое место в истории украинско-шведских отношений.

В течение нескольких лет шведский мебельный гигант вел переговоры по выходу на рынок Украины. Несмотря на обещания высших должностных лиц Украины содействовать их планам, компания столкнулась с непреодолимым препятствием в виде необходимости заплатить взятку местным чиновникам.

В 2010 году в одном из интервью глава российского отделения IKEA Леннарт Дальгрен заявил: "У IKEA нет денег, чтобы давать взятки. Почему земля в Украине стоит в три раза дороже, чем в Москве или Лондоне?" По его словам, в сфере коррупции даже Россия "белее снега" по сравнению с Украиной. В конце концов, разочарованные шведские инвесторы отложили выход в Украину на неопределенное будущее.

Опыт IKEA стал тревожным звоночком не только для шведского бизнеса, но и для всех иностранных инвесторов.

После Революции достоинства представители нового реформистского правительства пытаются убедить руководство IKEA, что ситуация изменилась.

Еще одно важное направление – управление отходами.

Как мировой лидер в экологической переработке отходов, Швеция может многое предложить Украине: от простых сортировочных линий до технологии производства энергии из отходов. Сейчас Швеция перерабатывает более 99% от общего объема отходов, и лишь менее 1% попадает на свалку. Страна даже импортирует отходы от соседей для переработки.

Между тем Украина страдает от переполненных мусорных свалок.

Другие потенциальные направления сотрудничества включают телекоммуникации, модернизацию инфраструктуры и сельское хозяйство, деревообработку, текстиль, пищевую промышленность и производство комплектующих для машин.

В последние годы возрастает внимание к IT-сектору Украины. В апреле 2016 года состоялся первый Шведско-украинский форум IT-Connection, целью которого было объединить шведские и украинские IT-компании.





Общественные настроения по отношению к Украине в Швеции

Шведы демонстрируют самую сильную поддержку Украины среди европейских наций.

В 2014 году более 70% шведов заявили о необходимости предоставить Украине экономическую и политическую поддержку, даже рискуя спровоцировать конфликт с Россией. Более половины шведов высказалась за то, чтобы ЕС в ответ на российскую агрессию предоставил Украине перспективу членства (56%), увеличил экономическую помощь (72%) и ужесточил санкции в отношении России (68%).

В то же время 54% высказались против предоставления Украине военных материалов и оборудования.

Похожие тенденции продемонстрировал опрос, проведенный в Швеции 2015 году по заказу Института мировой политики.

Но есть и особенность.

Среди аргументов, почему Украина должна быть в ЕС, шведы чаще всего выбирали: "Украина – это часть Европы" и "Это способ защитить Украину от российской агрессии" (33% поддержки в обоих случаях).

Третий по популярности аргумент – преданность украинский европейскими ценностям (18%), при этом почти треть (31%) опрошенных заявили, что Украина еще должна доказать такую ​​преданность.

Среди всех опрошенных стран шведы оказались наиболее скептичными по поводу преданности украинцев европейским ценностям.

Из других аргументов против присоединения Украины к ЕС шведы чаще всего выбирали коррупцию (42% опрошенных), влияние олигархов и бедность (по 18%).

В целом Украина до сих пор остается малоизвестной страной для шведов. Шведы симпатизируют и сочувствуют украинцам, оказавшимся в сложной ситуации с безопасностью и политическом кризисе. Шведские СМИ вспоминают об Украине прежде всего в контексте войны и коррупции, и лишь немногие побывали в Украине.

"Евро-2012" и Евровидение несколько улучшили осведомленность в Швеции об Украине, однако этого недостаточно для кардинального изменения восприятия нашей страны.

Авторы: Дарья Гайдай, Леонид Литра

Публикация подготовлена ​​в рамках проекта Института мировой политики "Аудит внешней политики Украины".

Этот проект выполняется при поддержке "Инициативы по развитию аналитических центров Украины", которую выполняет Международный фонд "Відродження" (МФВ) в партнерстве с Фондом развития аналитических центров (TTF) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.