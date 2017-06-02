Страсбург готовится наказывать Россию за Донбасс: обнародованы новые решения ЕСПЧ

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 02 июня 2017, 13:35

Фото radiosvoboda.org

За главной юридической победой Украины на этой неделе – решением Стокгольмского арбитража по делу о контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" о поставках газа – остались незамеченными три других решения.

Они были приняты в Страсбурге, Европейским судом по правам человека.

И хотя лишь в одном из них косвенно упоминается Украина, на самом деле они очень четко связаны с будущими вердиктами ЕСПЧ в отношении оккупированных россиянами украинских территорий.

Итак, у нас есть две новости – хорошая и похуже.

Хорошая новость заключается в том, что отныне у нас есть намного больше оснований утверждать: в ближайшие годы ЕСПЧ признает Россию виновной в нарушении прав человека не только в Крыму, но и на Донбассе.

Страсбургский суд решил, что отсутствие юридически оформленного управления Кремля в самопровозглашенных "республиках" не отменяет того факта, что Россия является их реальным руководителем или по крайней мере куратором.

А не очень хорошая новость – то, что украинцам не стоит слишком рассчитывать на финансовую компенсацию от России по решению ЕСПЧ. Россияне выбрали тактику игнорирования таких исков, накапливая проблемы в своей работе в Совете Европы и постепенно двигаясь к выходу или исключению из организации.





Заключенные из Приднестровья

Три дела, по которым Европейский суд по правам человека вынес решение в среду, 31 мая, касаются судьбы трех осужденных, которые, как утверждается, совершили преступления на территории Приднестровского региона Молдовы.

Как известно, Приднестровье еще в начале 1990-х годов объявило о своей "независимости" от Молдовы. Судьба региона в известной степени похожа на создание "ЛДНР". Там тоже шла речь об индустриальных регионах страны, имевших значительную долю русскоязычного населения. Им так же помогала российская армия, сначала неофициально, потом – не слишком это скрывая.

Ни одно государство мира, включая саму Россию, до сих пор не признало независимость Приднестровья, но де-факто эта "независимость" держится исключительно на российской помощи. Для иллюстрации: в Приднестровье стабильно поставляется газ из РФ, но этот газ приднестровцы получают... бесплатно! К тому же "Газпром" требует, чтобы за него платил официальный Кишинев.

Но вернемся к сути страсбургских решений.

ЕСПЧ обнародовал вердикты по трем жалобам: "Варданян против Молдовы и РФ", "Апцов против Молдовы и РФ", а также "Сойма против Молдовы, РФ и Украины". Эти фамилии читателю неизвестны. Речь идет не о политиках или селебритиз, а об обычных гражданах.

Первый оказался за решеткой из-за того, что работал журналистом, а в Приднестровье это приравняли к "шпионажу"; второй вообще не имел отношения к политике и был задержан по обвинению в краже; третий оказался за решеткой по обвинению в убийстве, а впоследствии умер в заключении; дело выиграла его мать. Украина оказалась в последнем деле случайно – из-за того, что Сергей Сойма был гражданином нашей страны; его жалобы к Украине были признаны судом неприемлемыми и не изучались.

Эти три дела, на первый взгляд, очень разные. Но решения и аргументы ЕСПЧ в них – идентичны.

Страсбург считает, что Россия ответственна за любые судебные решения, принятые марионеточным Приднестровьем.

Решения, обнародованные в среду, продемонстрировали: у ЕСПЧ теперь алгоритм, как обосновывать, что Россия ответственна за все нарушения прав человека в Приднестровье. Для этого Суд ссылается на два своих "пилотных" решения, принятые в 2004 и 2012 годах ( "Иляшку против Молдовы и РФ" и "Катан и другие против Молдовы и РФ"), приводит короткую аргументацию, что без российской поддержки не было бы самопровозглашенного Приднестровья, и на базе этого делает вывод: дело можно рассматривать, даже если Россия против.

Причем не важно, о чем идет речь в деле. Европейский суд по правам человека не стал разбираться в деталях ни одного из процессов: то ли человека посадили в Тирасполе по политическим мотивам, то ли, возможно, он действительно совершил там убийство.

В Страсбурге считают, что приднестровские "суды" созданы незаконно, они не являются органами правосудия и не соблюдают минимальных стандартов ведения процесса. Следовательно, сам факт того, что человека лишили свободы по решению такого "суда", для ЕСПЧ служит достаточным доказательством, что имело место внесудебное, незаконное наказание, за которое Россия должна заплатить заключенному немалый штраф.

По трем объявленным решениями ЕСПЧ Россия должна заплатить 41 тыс. евро, 43 тыс. евро и 21 тыс. евро соответственно.





Заплатить за Донбасс

По состоянию на начало года в ЕС было более 3500 жалоб на Украину (и большая часть из них подана одновременно против Украины и против России) по событиям, связанным с российско-украинским конфликтом.

Никаких сомнений, что со временем их число будет только расти.

Речь идет и о незаконном задержании и заключении людей органами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", и об обстрелах, и о конфискации имущества сепаратистами.

И многие украинцы вполне резонно захотят получить от РФ компенсацию ущерба, нанесенного ее марионетками в "республиках".

Теперь можно быть уверенным:

если Страсбург получит доказательства того, что ущерб нанесли "власти" самопровозглашенных "республик", суд обяжет Россию компенсировать эти потери.

В ЕСПЧ действует принцип прецедентного права. В случае, когда дела становятся "типичными", то есть появляется стандартное решение для жалоб такого типа, каждое последующее решение по такому делу будет дублировать предыдущее, за исключением сумм и уникальных деталей дела. Сейчас речь идет именно о переходе дел в разряд "типичных".

Мы не зря начали текст с упоминания о параллели между ситуациями, в которых были созданы сепаратистские образования – Приднестровье и "ЛДНР". Те аргументы, которыми руководствовался суд в решениях по приднестровским жалобам, в украинском случае даже более ярко выражены и подтверждены международными органами – а значит, России не избежать решений ЕСПЧ не в ее пользу.

Но на этом хорошие новости заканчиваются.

Во-первых, рассмотрение займет определенное время. ЕСПЧ сейчас перегружен, поэтому быстрее, чем через 6-7 лет, решения выносятся только по приоритетным делам. В случае Приднестровья решение по жалобе журналиста было вынесено спустя 7 лет, по двум другим – 10 лет после подачи жалобы.

Но самое главное другое.

Да, выиграть у России реально, но получить компенсацию – нет.

По приднестровским жалобам РФ заняла однозначную позицию: не участвовать в коммуникации с судом (кроме первого сообщения о том, что РФ не считает себя причастной) и не платить по счетам, выставленным из Страсбурга.

Поэтому в пилотном деле "Катан и другие против Молдовы и РФ" решение ЕСПЧ остается невыполненным с 2012 года, сообщили "Европейской правде" в Совете Европы. С большой вероятностью Конституционный суд РФ вскоре вынесет решение о том, чтобы правительство РФ просто игнорировало его – так же, как и первые "серийные" приднестровские решения.

Нет никаких сомнений, что точно такая же тактика игнорирования будет избрана и по жалобам об ответственности России за события на Донбассе.

Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"