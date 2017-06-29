Украина и Россия нашли общую черту: как ЕСПЧ стал "точкой излома" Совета Европы

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Четверг, 29 июня 2017, 18:27

Фото srf.ch

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг обсуждала тему, которая должна была стать убийственной для России и довольно болезненной для Украины и еще нескольких европейских государств.

Речь идет о проблеме невыполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россия с прошлого года предоставила себе право не выполнять решения ЕСПЧ, хотя такой шаг противоречит условиям членства в Совете Европы. А значит, по логике, рано или поздно это должно привести к выходу государства Российская Федерация из состава СЕ. Пусть даже Москва считает, что имеет право действовать, как заблагорассудится.

Но и Украина является нарушителем. Хотя она признает свои обязательства и масштабные проблемы, но тоже мало что делает для их решения.

Однако нынешний доклад в ПАСЕ не стал "сеансом бичевания" стран-нарушителей. И на российские, и на украинском грехи, по сути, закрыли глаза.





Российское измерение

Что такое Совет Европы? Это союз 47 государств, которые взяли обязательства выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и, по сути, отдали часть своего суверенитета Европейскому суду по правам человека – органу, расположенному в Страсбурге. ЕСПЧ проверяет, соблюдают ли государства требования конвенции, рассматривает жалобы на них со стороны граждан, организаций и других государств.

Эти требования обязательны по законодательству 46 государств – то есть всех членов Совета Европы, кроме России. В прошлом году российские власти начали применять особую процедуру, по которой сами определяют, соответствует ли то или иное решение Страсбургского суда национальному законодательству РФ. Этот подход, казалось бы, нелогичен, ведь вердикты ЕСПЧ ставят целью найти, где национальное законодательство противоречит европейскому.

Депутаты один за другим возмущались действиями России.

"Это вызов нам и нашему суду, который бьет по авторитету суда", – заявил британец-консерватор Дональд Андерсон.

А самая большая группа ПАСЕ, группа Европейской народной партии, поручила выступить от своего имени украинскому депутату Владиславу Голубу именно для того, чтобы он сконцентрировался на российской проблеме.

"Невыполнение решений ЕСПЧ стало частью национальной политики РФ... Это создает опасность, что другие государства пойдут тем же путем", – заявил он.

"У политики России есть четкая цель: подорвать юридическую структуру, построенную в Европе", – подчеркнул депутат.

Думаете, с такой критикой в ​​зале ПАСЕ приняла жесткий доклад, непримиримо критикующий Россию?

Да где там!

В документе, поддержанном почти единогласно, вы не найдете ни одной фразы о новых российских правилах, о нарушениях Москвы, и тем более – о последствиях для нее.

Украинские депутаты говорят, что автор доклада, французский депутат Пьер-Ив Ле Борн, не слишком благосклонен к Украине в нашем конфликте с РФ, и поэтому от него не стоит ждать слишком активной критики в адрес России.

"Мандат докладчика завершается, он не был избран в новый парламент Франции. Мы рассчитываем, что в следующем году будет резолюция с новым докладчиком, и планируем адресно поднять в ней российский вопрос", – пояснил ЕП вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский, который является членом профильного юридического комитета ассамблеи.

Стоит добавить, что украинцы (как и другие депутаты) имели право подавать поправки к документу, но ни одного предложения со словом "Россия" не последовало.

Поэтому можно предположить, что проблема несколько в ином.

Дело в том, что в этом случае в документе отдельным пунктом появилась бы жесткая критика не только в адрес России, но и Украины.

Ведь наше государство тоже является злостным нарушителем.





Украинское измерение

В отличие от Москвы, Киев признает свои проблемы. Вот только мало что делает для их решения. Наше государство уже много лет является одним из лидеров по невыполнению решений. А в последние годы мы удерживаем статус несомненного антилидера.

"22% невыполненных решений касаются Украины, и это меня очень огорчает", – заявил Жорди Шукла, лидер фракции либералов в ПАСЕ.

Ключевая проблема Украины, которая оспаривается в Страсбурге – невыполнение решений национальных судов. Преимущественно речь идет о финансовых вопросах.

Украинцы, которые судятся с государством, даже в случае победы часто не получают причитающиеся деньги.

Речь идет о тяжбах с государственными институтами, предприятиями, а также с коммунальными предприятиями или теми, в которых государство владеет хотя бы 25%. Все эти долги, в соответствии с пилотными решениями ЕСПЧ, должны быть гарантированы государством, но на практике выплат нет.

Львиную долю в этом массиве занимают дела о льготах: Верховная рада много созывов подряд принимает популистские законы о льготных выплатах для массы категорий граждан; впоследствии эти льготы по-тихому отменяют, потому что они неподъемны для бюджета. После этого льготники идут в суд, гарантированно выигрывают дело, ссылаясь на конституционную норму, которая запрещает сужение привилегий. А дальше – подают жалобу в ЕСПЧ.

В Страсбурге уже приняты тысячи решений, где Украина проиграла именно по такой схеме, и еще больше тех, которые до сих пор находятся на рассмотрении.

Общую сумму, которую Украина может потерять, если осуществит все выплаты "потерпевшим", оценивают в несколько сотен миллиардов гривен.

Сумма – наперед неприемлемая.

Выхода из замкнутого круга на горизонте нет: Киев вроде бы и согласовал с Советом Европы механизм постепенной ликвидации долга, но все понимают, что он не сработает.

А значит, наша проблема в отношениях с Советом Европы с каждым месяцем только нарастает.

Георгий Логвинский говорит, что попытки решить проблему на законодательном уровне не имеют успеха.

"Когда в Украине начинаешь говорить о Конвенции, коллеги-депутаты обычно думают, что у тебя закончились аргументы. Мало кто вообще задумывается над тем, что у нас есть обязательства, и их нарушение рано или поздно вылезет боком", – признает депутат.

Так что на этом фоне Украине на самом деле не слишком выгодно поднимать вопрос о наказании тех стран, которые нарушают Конвенцию, игнорируя решения Страсбургского суда.





На пути к кризису

Конечно, перечень нарушителей не исчерпывается Украиной и Россией, хотя наши случаи – наиболее показательны.

В последние годы резко "набрала вес" Венгрия, в адрес которой в ЕС давно звучат обвинения в нарушении прав человека. В ближайшие годы ожидается лавина жалоб на Турцию, где после неудачной попытки переворота Эрдоган закрутил гайки и ввел невиданные для Совета Европы ограничения демократических свобод. Есть давняя проблема с Британией, которая игнорирует отдельные решения в отношении беженцев и пожизненно осужденных. Наконец, не забывайте об Азербайджане, где есть международно признанные случаи политического преследования.

Но украинские проблемы не ограничиваются финансовой. Ежегодно в Страсбург поступают сотни жалоб на наше государство от заключенных и подозреваемых, ожидающих суда за решеткой.

Комитет Совета Европы по противодействию пыткам недавно признал: в нескольких украинских СИЗО условия такие, что достаточно просто попасть туда, чтобы иметь основания для жалобы в ЕСПЧ о бесчеловечном отношении. Даже если задержание было проведено по всем правилам, а человек действительно совершил уголовное преступление.

Итак, есть проблема. Совет Европы постепенно заходит в тупик в исполнении своей ключевой задачи – обеспечения работы ЕСПЧ.

Кроме того, эта ситуация дает козырь россиянам.

Возможно ли наказывать РФ за невыполнение решений суда, если это характерно сразу для многих государств, а не только для России?

Как решить эту проблему, не развалив при этом организацию?

Похоже, в Страсбурге пока не знают четкого ответа на этот вопрос.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Страсбурга