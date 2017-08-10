Два друга Путина в Германии: скандалы, способные изменить предвыборные расклады

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Четверг, 10 августа 2017, 12:00

Обычно, когда в Германии в разгаре сезон отпусков, в политической жизни царит практически полная тишина.

Минувшая неделя, однако, выбивается из этой тенденции. Ленивое "отпускное" настроение немецкого политикума было нарушено целым рядом событий.

Во-первых, на фоне тлеющего в СМИ недовольства поставками турбин производства Siemens в оккупированный Россией Крым и расширения "крымского пакета" санкций ЕС прозвучало неоднозначное заявление председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу аннексированного полуострова.

Во-вторых, стало известно, что председатель наблюдательного совета обоих "Северных потоков" и экс-канцлер (1998-2004) от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шредер получил приглашение войти в наблюдательный совет российской госкорпорации "Роснефть".

И наконец, коалиция "эсдеков" и "Союза90/Зеленых" попала в неприятную ситуацию в "вотчине" главы МИД Зигмара Габриэля Нижней Саксонии, где, наконец, были объявлены досрочные выборы.





Очередной удар по рейтингам СДПГ?

В начале прошлой недели стало известно, что российский государственный концерн "Роснефть" планирует предложить экс-канцлеру Герхарду Шредеру место "независимого члена" в наблюдательном совете.

Экспертное сообщество сразу принялось размышлять о том, каким образом такое предложение может повлиять на рейтинги социал-демократов.

Ведь Шредер – пока последний в истории Германии канцлер от СДПГ. Однако и о его личных симпатиях к России, ее президенту и связях с российскими экономическими и энергетическими кругами известно немало.

В 2005 году за несколько дней до ухода с поста канцлера Шредер предоставил государственные гарантии объемом 850 млн евро на строительство газопровода "Северный поток". А через несколько дней после отставки он стал председателем наблюдательного совета компании Nord Stream, которая строила указанный газопровод.

Вполне понятно, что как решение о государственных гарантиях (несмотря на то, что ими так и не воспользовались), так и слухи о высокой зарплате Шредера на новом посту породили ряд подозрений в конфликте интересов.

Поэтому экс-канцлер кажется скорее одним из "токсичных активов" СДПГ. Тем не менее,

годами после отставки Шредеру удавалось сохранять влияние на партию.

Прежде всего, потому, что на ключевых должностях находились лица, которые много лет работали с ним: нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер и нынешний глава МИД Зигмар Габриэль.

До конца 2016 года позиции "людей Шредера" в партии оставались прочными. Надежда на перемены пришла с двух сторон.

Во-первых, в связи с выдвижением и избранием на пост президента от партийной политики в феврале-марте 2017 года отошел Штайнмайер.

Во-вторых, на политической арене СДПГ в конце 2016 года вновь появился Мартин Шульц, потеснив в верхушке партии Габриэля.

Казалось бы, основания для "дешредеризации" и "перезагрузки" политической силы были заложены. Первые слова Шульца об этих шагах вызвали не только рост рейтингов, но и значительный приток новых членов в партию из числа молодежи.

Однако уже в середине марта становится известно, что кампанию социал-демократов на выборах будет консультировать один из политтехнологов Герхарда Шредера Франк Штаусс. К тому же политический вес сохранил и Габриэль, который на посту главы МИД олицетворяет не перезагрузку партии, а скорее преданность "большой коалиции".

Герхард Шредер и Мартин Шульц

В конце концов, в начале июля съезд "эсдеков", на котором планировалось представить предвыборную программу, открывал именно экс-канцлер. При этом его речь предшествовала выступлению Шульца.

Отсутствие "перезагрузки" СДПГ усиливает удар по партии от действий Шредера. А потому не исключено, что "дешредеризация" все же состоится – если эсдеки не хотят и дальше наступать на те же грабли.





Саксонский казус

Дополнительным неожиданным неудобством для рейтинга СДПГ могут стать перевыборы в Нижней Саксонии.

В этом регионе Германии, где руководителями местных правительств почти без перерыва были "столпы" социал-демократов Герхард Шредер и Зигмар Габриэль, с 2013 года существовала "красно-зеленая" коалиция с перевесом всего в один голос. Однако проблема возникла менее чем за полгода до очередных выборов.

На прошлой неделе депутат от "Союза90/Зеленых" Эльке Твестен заявила о переходе во фракцию христианских демократов. В своей речи она отметила, что больше не видит перспектив в связке с социал-демократами.

Теперь большинство в нижнесаксонском ландтаге имеют Христианско-демократический союз (ХДС) и свободные демократы. Правительство Штеффена Вайля оказалось перед непростым выбором – работать как "кабинет меньшинства" до января или все же назначать досрочные выборы.

После нескольких дней колебаний "эсдеки" и "зеленые" решили сложить мандаты и назначить перевыборы на 15 октября.

Последнее хоть и "выбило из-под ног" ХДС требования об отставке регионального правительства, но не уменьшило "токсичности" события для СДПГ.

Во-первых, руководству партии теперь придется вести две кампании вместо одной.

Во-вторых, несмотря на хорошие шансы "эсдеков" в Нижней Саксонии и высокие рейтинги одобрения регионального премьера Вайля, кампания имеет все шансы почувствовать влияние как результатов общегерманской гонки, так и последующих коалиционных переговоров. А самое главное,

региональная кампания может раскрыть скандальные факты, связанные с топовыми функционерами СДПГ.

Последнее, кажется, уже произошло в виде "призрака "фольксвагена". В октябре 2015 года Das Auto обвинили в сокрытии реальных показателей выбросов вредных газов, которые производят автомобили этой марки.

Под удар попало и нижнесаксонское правительство, ведь его председатель является членом наблюдательного совета концерна, а 20% акций VW находятся в собственности региона.

Поэтому на фоне того, что нижнесаксонский ХДС обещает избирателям эффективный контроль в вопросах расходов концерна и мониторинг дела с выбросами, ситуация для СДПГ в регионе и на федеральном уровне становится все более сложной.





Цена заявлений свободного демократа

В конце недели политические круги как Украины, так и Германии всколыхнуло неоднозначное заявление руководителя Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

Последний заявил, что в случае, если российская власть допустит существенный прогресс в прекращении агрессии на Востоке Украины, целесообразно было бы перейти к постепенному снятию санкций.

В то же время решение проблематики вокруг российской аннексии Крыма может быть отложено на более поздний срок, отметил Линднер, очертив "крымский вопрос" как случай, "когда история учит тому, что конфликты надо заморозить, чтобы иметь возможность перейти к их более позднему постепенному решению".

Это заявление вызвало резонанс как в украинской, так и в немецкой прессе, поскольку прозвучало, очевидно, достаточно вовремя – скандал вокруг нелегальной поставки немецких турбин производства компании Siemens еще не успел утихнуть.

Реагируя на заявление Линднера по Крыму, ведущие немецкие медиа почти единогласно обвинили шефа свободных демократов в ангажированности в пользу России. Заметим, что

Линднер в своем "крымском" заявлении противоречит и программе собственной партии.

Свободные демократы в основном своем предвыборном документе выражают четкую поддержку территориальной целостности Украины. К тому же СвДП требует от России немедленно прекратить оккупацию Крыма и войну на Востоке Украины.

Более того, свободные демократы допускают ужесточение санкций в случае эскалации военных действий.

Кристиан Линднер

Слова Линднера во время пресс-конференции поддержал и уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией, Украиной и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (представитель СДПГ).

Поддержали руководителя СвДП и экономические круги. Последнее, в целом, не удивительно, учитывая историческую близость свободных демократов к крупным промышленникам и корпорациям.

Неожиданную поддержку позиция лидера свободных демократов получила из кардинально противоположного лагеря – кандидат в канцлеры от немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт заявила, что разделяет подход Линднера к "российскому вопросу".

В то же время во время пресс-конференции в понедельник пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер подтвердила приверженность немецкого правительства территориальной целостности Украины. Она, в частности, указала, что официальный Берлин по-прежнему считает, что аннексия Крыма является грубым нарушением международного права, а действия России поставили под сомнение всю систему безопасности в Европе, сложившуюся после Второй мировой войны.

Также четкое несогласие с высказываниями Линднера выразили представители "Союза90/Зеленых". Кандидат в канцлеры от "зеленых" Сэм Оздемир, в частности, указал, что этими словами Линднер "резервирует себе место в клубе друзей диктаторов".

Негативную оценку словам Линднера дал и спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт. Он, в частности, отметил, что "ни о каких соглашения, которые легализовали бы присутствие России в Крыму в любой форме, не может быть и речи".

Такое "расхождение" в оценках внешнеполитического курса может негативно повлиять на перспективы "коалиционного строительства" с участием СвДП.

Сейчас, при условии сохранения статус-кво, математически возможными являются существующая "большая коалиция" с СДПГ или трехстороннее соглашение между ХДС/ХСС, СвДП и "Союзом90/Зелеными".

Впрочем, рост рейтингов ХДС/ХСС позволял предположить и другой сценарий, в первую очередь, возможность двустороннего соглашения со свободными демократами. В таком формате коалиции второе правительство Меркель удачно проработало в 2009-2013 годах.

Противоречивые внешнеполитические заявления Линднера увеличивают шансы союза ХДС с "зелеными". Тем более, что у "Союза90/Зеленых" уровень поддержки сейчас близок к свободным демократам.

А самое главное – в партии постепенно отходят от левой риторики, убрав из партийной программы пункты, которые могут стать препятствием для такой коалиции.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко