Украинские интересы в Вашингтоне: кто и зачем обращается к американским лоббистам

Оксана Бедратенко, Украинская служба "Голоса Америки" _ Четверг, 31 августа 2017, 13:20

Как влиятельные украинцы лоббируют интересы Украины и собственного бизнеса в Вашингтоне? Какие задачи они решают, обращаясь к американским консалтинговым компаниям?

Украинская служба "Голоса Америки" продолжает анализировать участие лоббистов в принятии принципиальных изменений в США. Первый текст описывал борьбу лоббистов в законодательном закреплении санкций.

Статья опубликована в рамках партнерства с Украинской службой "Голоса Америки".

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Влияние на политические решения, лоббизм в США – это многомиллиардный бизнес. И это отнюдь не преувеличение.

В частности, в 2016 году на лоббизм было потрачено $ 3,14 млрд, а количество зарегистрированных лоббистов составило 10 400 человек, или по 19 на каждого конгрессмена, сообщает Центр ответственной политики США, профессионально отслеживающий "деньги в политике".

Больше всего потратили на лоббизм в США фармацевты (более $248 млн), страховые компании ($152 млн), производители электроники, нефтегазовый сектор, электроэнергия и недвижимость – с расходами, которые превысили $100 млн.

За первые 100 дней администрации президента США Трампа расходы на лоббизм еще больше возросли,

сообщает Центр ответственной политики. К политике Трампа, который объявил о начале масштабных преобразований в здравоохранении, налогообложении и других сферах, присматриваются американские и международные компании, объединения потребителей и торговые ассоциации.

Нанимая лоббистов, корпорации стремятся найти возможности сотрудничества с правительством и склонить Конгресс к проведению политики, соответствующей их интересам.

"Вместе с тем лоббизм – это дорога с двусторонним движением, – отметил представитель американской неправительственной организации в США в комментарии "Голосу Америки". – Ведь если конгрессмен работает над законопроектом, он, скорее всего, обратится к лоббистской организации, представляющей интересы бизнеса в этой сфере, за их экспертным мнением, помощью в разработке законопроекта. Такое сотрудничество происходит, даже если бизнес выступает против законопроекта".

Часто лоббистами становятся бывшие конгрессмены и чиновники, имеющие непосредственный опыт работы в парламенте и правительстве США.

Влиятельные украинцы также часто прибегают к услугам лоббистов в США. Целесообразно напомнить, что в Штатах информация о профессиональных лоббистах есть в открытом доступе, ведь они должны регистрироваться по закону FARA, если клиентом является иностранное государство или политическая организация. Регистрация для коммерческих лоббистов производится по более простой системе в рамках Закона о раскрытии лоббизма LDA.

"Обычно заказы украинских бизнесменов не касаются принятия решений в Конгрессе. В основном заказываются услуги, касающиеся правительственных отношений или консалтинга", – сказал неназванный американский юрист Украинской службе "Голоса Америки". "Для них

работа с американскими лоббистами – это способ продвижения своих компаний в США, а также своеобразная защита от давления внутри Украины", – отметил он.

Столкнувшись с трудностями в Украине, Игорь Коломойский в июле нанял лоббиста – бывшего конгрессмена Джона Суини – для лоббирования "бизнес-вопросов, связанных с инвестированием в США", согласно регистрационной форме на сайте Министерства юстиции США, по сообщению юридического издания Legistorm.

Джон Суини был в переходной команде президента США Дональда Трампа и является одним из основателей SMW Partners, сообщает Legistorm.

Продвигая свои бизнес-интересы в США, наняла лоббиста и Оксана Бродовская, владелица финансовой компании "Абсолют Финанс", осуществляющей деятельность одной из крупнейших небанковских сетей обмена валют в Украине. Бродовская платит $30 тыс. в квартал за лоббизм "вопросов, связанных с посещением и ведением бизнеса в Соединенных Штатах", лоббисту Адриану Плеша, говорится в регистрационных документах.

Плеш имеет неоднозначную репутацию в США, отмечает издание Legistorm. В его биографии, в частности, есть признание вины в незаконном ношении оружия.

Для того чтобы лучше сотрудничать с новой администрацией Трампа, даже те влиятельные украинцы, которые давно работают над продвижением своих интересов в Вашингтоне, сейчас налаживают связи с лоббистами, близкими к команде Трампа.

Так, в марте Виктор Пинчук нанял Монику Кроули, которую американская пресса называет приближенной к окружению Трампа, ведь ее кандидатура также рассматривалась на главную должность в Совете национальной безопасности США. Целью работы, как указано в заявке, является приглашение американских должностных лиц для участия в различных событиях, включая Мюнхенскую конференцию.

Стоит отдельно отметить: Виктор Пинчук, пожалуй, наиболее настойчив среди влиятельных украинцев в формировании своего имиджа в США. С 2011 года Пинчук работает с Дагом Шоеном над продвижением филантропических проектов и персонального бизнеса, указывают документы Министерства юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в избирательной кампании президента Клинтона в 1996 году.

Пинчук также имеет опыт сотрудничества с Фондом Трампа. Согласно отчету, который подал в Налоговое управление США (IRS) Фонд Трампа, в 2015 году Виктор Пинчук обеспечил до 20% поступлений этого фонда, сообщают американские СМИ. Пинчук также поддерживает деятельность некоторых аналитических центров в США.

Порой вашингтонские лоббисты влиятельных украинцев действуют друг против друга.

Так, бывший конгрессмен, который избирался на эту должность семь раз, Джим Слэттери зарегистрирован лоббистом для компаний Trident и Aveiro, которые связывают с Юлией Тимошенко. Перед революцией достоинства Слэттери активно работал в Вашингтоне, чтобы поддержать освобождение Тимошенко из тюрьмы в Украине. "У меня было ощущение, что кто-то работал с другой стороны, – сказал он в интервью АР в 2016 году, – однако они действовали достаточно скрытно".

Он оказался прав. К тому времени Пол Манафорт уже проводил лоббистскую деятельность в пользу "Партии регионов".

Лоббистская группа Podesta Group признала, что работала в пользу "Европейского центра за современную Украину", и один из ее юристов признал, что представлял другую точку зрения на освобождение Тимошенко, сообщает АР. Сейчас деятельность Пола Манафорта является предметом расследования в США.

Кроме деятельности Манафорта, лоббизм влиятельных украинцев в Вашингтоне отметился рядом других скандалов.

Так, бывший парламентарий Андрей Артеменко платил $30 тыс. в месяц евангельскому пастору Дейлу Армстронгу, который недавно подал заявление на регистрацию в качестве иностранного агента. Сам Артеменко фигурировал в скандале, когда он, как заявляют, пытался добиться от американской стороны снятия санкций с России.

Украинцы стали обращаться к американским лоббистам лишь несколько лет назад. Но за это время такая деятельность перестала быть "необычной фишкой" для украинских политиков или крупных предпринимателей. А соответственно, количество таких обращений будет только расти.

Автор: Оксана Бедратенко,

Украинская служба "Голоса Америки"

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