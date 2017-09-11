От "авторитаризма" до "врага Порошенко": как мир отреагировал на события с Саакашвили

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 11 сентября 2017, 15:25

фото France24/AFP

В воскресенье украинское информационное пространство захлестнул поток новостей с украинско-польской границы. От того дня, на который Михеил Саакашвили назначил свою попытку вернуться в Украину, ждали неожиданностей, но то, что происходило в выходные – начиная от развертывания "отрядов титушек" и фортификаций на Краковце и заканчивая прорывом границы в Шегинях, – превзошло все ожидания.

Неудивительно, что эти события заметили и за рубежом.

Но и здесь реакция оказалась сильнее, чем ожидалось. За последний год была только одна новость, связанная с Украиной, когда медиа-резонанс можно сравнить с нынешним – это отмена виз для наших сограждан. Но и тогда ни одно иностранное СМИ не вело, например, онлайн-трансляции с границы – а сейчас таких было предостаточно.

И самое главное отличие: если тогда речь шла о победе страны, то сейчас – об однозначном ее проигрыше.





"Как варвары"

В международном информационном поле Киеву нанесено несомненное, чистое поражение.

На польско-украинской границе присутствовали ключевые мировые информагентства, а также фото- и ТВ-агентства – Reuters, AP, AFP и т.д.

Некоторые СМИ с мировым именем даже открыли онлайн-трансляцию событий на украинско-польской границе – как, например, The Washington Post.

Украина получила настоящий "информационный прорыв": новости с границы попали в онлайн-СМИ большинстве стран мира.

Вот только этот прорыв совершенно не совпал с позицией власти.

"Почему Порошенко боится меня? А я не боюсь. Я требую дать мне попасть в Украину", – цитирует Саакашвили Al Jazeera. Вьетнамский Infonet приводит его фразу из ленты Reuters о том, что он "несет угрозу для Порошенко". Даже в таких экзотических для нас странах, как Ямайка, Нигерия или Венесуэла (и, по сути, почти во всех других странах мира), в лентах новостей появились сообщения о том, как Саакашвили смог попасть в Украину после того, как его " главный политический оппонент ", то есть действующий президент, лишил его гражданства.

Подавляющее большинство новостей в далеких от нас странах – это лишь сообщения информагентств, но и в них хватало эмоций.

"Украинские власти ведут себя как варвары", – цитирует Саакашвили ведущее деловое информагентство мира Bloomberg, приводя после этого краткий пересказ конфликта между экс-президентом Грузии и действующим президентом Украины.

Но некоторые СМИ не ограничились информированием, решив, что пришло время заявить о своей позиции относительно событий в Украине – либо скрыто, либо напрямую.





"...он как Янукович"

При мониторинге мировых СМИ не удалось найти ни одного, которое симпатизировало бы позиции Киева. При этом некоторые не скрывали симпатий к позиции Саакашвили и критиковали власти Украины за усиление авторитаризма.

Большинство медиа подавали только факты, но и этого было достаточно, чтобы читатель сделал тот же вывод об усилении авторитаризма, ведь действия официального Киева в воскресенье (вроде задержки поезда), а также решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства вполне укладывались в эту логику.

Активное общение Саакашвили со СМИ во время "пограничной саги" довершило формирование негативного имиджа Киева.

Если Петру Порошенко приносят реальный, а не смягченный мониторинг СМИ, то публикации воскресенья должны занимать в нем видное место.

Давно уже президент не слышал на Западе таких эпитетов, как те, что прозвучали сегодня. Самой острой стала, пожалуй, статья во влиятельной New York Times.

Стоит подчеркнуть – речь идет не о колонке (opinion), мнение которой редакция может не разделять, а об обычной статье, написанной штатным журналистом. У New York Times не было своего корреспондента на границе, поэтому хронология дня представлена в статье не безупречно. Но эти ошибки не помешали одному из самых авторитетных американских СМИ сделать вывод, который Порошенко гарантированно не понравится. Далее – перевод фрагмента этой статьи.

"Саакашвили оказался в ситуации, очень непривычной для бывших глав государств. Сейчас у него нет гражданства, а воскресенье он провел, пытаясь попасть в страну, которая не хочет его присутствия – сначала на поезде, затем – на автобусе, и наконец – пешком, в толпе соратников, которые вынудили (государство) открыть для него границу в Украину.

...Его возвращение в Украину способно резко обострить политическую температуру в то время, когда президент борется с пророссийскими боевиками в восточной части страны, но одновременно – становится мишенью для критики от политических оппонентов, которые отмечают, что он, как и отстраненный предшественник Виктор Янукович, терпит буйную коррупцию в стране и извлекает выгоду из нее", – пишет New York Times.





Граница – дело Украины

Другие издания, которые взялись писать о "дне Саакашвили", воздержались от таких громких сравнений, но за счет цитирования Саакашвили, а также описания его отношений с Порошенко тональность текстов тоже не особенно приятна для Киева.

Так, Deutsche Welle начинает статью с утверждения о том, что Саакашвили является "главным политическим врагом Порошенко" и смеется над "обороной" украинско-польской границы от Саакашвили.

"Украина как будто ожидала вторжения, на этот раз – с Запада; такое впечатление, что была поставлена ​​задача отразить нападение врага", – говорится в публикации "Немецкой волны". Издание также констатирует, что решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства вызывает вопросы: "Даже оппоненты Саакашвили считают объяснения власти по этому поводу сомнительными".

Западные СМИ удивляются и тому, что атака Порошенко на Саакашвили произошла несмотря на то, что последний не несет электоральной угрозы для президента.

"Даже перейдя в оппозицию, Саакашвили не смог получить значительной поддержки избирателей (по опросам), хотя поддержка Порошенко в то же самое время упала", – пишет Deutsche Welle. "За партию Саакашвили в Украине намерены проголосовать лишь 2% избирателей. Но украинская власть решила вмешаться в ситуацию с помощью манипуляций и лжи, и поэтому потерпела поражение", – пишет французский вещатель RFI.

Примечательно, что действия команды Саакашвили, которые возмутили многих в Украине, не встретили похожей реакции на Западе.

Так, финальный инцидент с прорывом границы, вызвавший действительно противоречивую реакцию в Украине, для иностранных читателей не стал поворотным моментом – упоминания о незаконности таких действий встречаются только в цитировании украинских чиновников.

И это совсем не удивляет.

Во-первых, речь идет о границе нашего государства, и чувства от этого тоже сильнее.

Во-вторых, заявления Юрия Луценко, Арсена Авакова и других должностных лиц о "беспрецедентности" прорыва границы командой Саакашвили неправдивы. ЕС еще два года назад, на пике миграционного кризиса, страдал от регулярного повторения таких инцидентов, когда толпа беженцев шла через пограничные пункты без всякого контроля, порой сметая пограничников на своем пути.

Уголовное наказание за это ввела только Венгрия, да и та из-за этого попала под критику ЕС.

Та же проблема есть и в США на границе с Мексикой, и на границах испанских анклавов, и на британско-французской границе из-за "Евротуннеля", и во многих других местах.

А значит, реакция иностранных СМИ демонстрирует: не стоит ждать понимания Запада в случае, если нарушителей границы накажут слишком строго.





Политическая реакция

Если западные СМИ активно комментировали события на украинско-польской границе, то с западными политиками сложилась противоположная ситуация.

Заявления прозвучали только из Польши, но и там МИД ограничился фразой о том, что эти события являются "внутренним делом Украины", а потому комментировать тут нечего.

Содержательный комментарий прозвучал разве что от евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, приближенного к действующей власти страны. Он стал на сторону Саакашвили и пообещал поднять вопрос о его поддержке в Европарламенте.

Источники свидетельствуют: в ЕС недовольны действиями Киева, но не хотят становиться на защиту Саакашвили.

"У Саакашвили нет фан-клуба среди европейской политической элиты, там прекрасно знают, что стоит соблюдать осторожность. А вот в США определенный фан-клуб есть", – поделился один из собеседников ЕП, приближенный к дипломатическим кругам.

Другой собеседник – действующий дипломат, задействованный в переговорах высокого уровня, признал, что после указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства МИД приходилось слышать нарекания от западных партнеров.

"Запад считает, что допущена ошибка. Они прекрасно осведомлены о реальных причинах: знают, кто за этим стоит, кто когда к кому сходил, чтобы это решение было принято...

Нам говорят: мы не поддерживаем лично Саакашвили, но вопрос – для чего это было сделано?" – рассказал дипломат.

Но остается открытым вопрос, не появятся ли публичные претензии к Киеву позже. В частности, в случае, если Украина удовлетворит просьбу Грузии об экстрадиции Саакашвили в эту страну, где против него выдвинуты уголовные обвинения. Как известно, в ЕС считают уголовные дела против грузинского экс-президента политически мотивированными, поэтому он свободно путешествует по территории ЕС без опасения быть арестованным.

Поэтому отход Киева от общей европейской политики в этом вопросе может иметь серьезные последствия.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"