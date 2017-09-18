Новая ступень или евроинтеграционный тупик: нужен ли Украине таможенный союз с ЕС

Юрий Панченко, Европейская правда _ Понедельник, 18 сентября 2017, 09:31

Неделю назад президент Петр Порошенко объявил в Верховной раде пути дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Одной из ключевых задач президент назвал создание таможенного союза с ЕС.

Стоит отметить: "таможенный союз" – это не только название интеграционного проекта Кремля (от которого Украина все же сбежала). Это – форма экономической интеграции стран, более глубокая, чем обычная зона свободной торговли. Именно этой, более глубокой форме интеграции с Евросоюзом пообещал следовать президент Порошенко.

Что же означает для Украины создание таможенного союза с ЕС?

Страны, участвующие в таком формате, имеют одинаковые таможенные ставки для всех третьих государств и (теоретически) полностью открывают свои рынки друг перед другом. Сейчас ЕС имеет таможенный союз лишь с одной страной – Турцией (точнее, ТС действует также с Андоррой, Сан-Марино и Монако, однако опыт государств-карликов вряд ли будет полезным для нашей страны).

Учитывая, что идея вступления Турции в ЕС всегда встречала сопротивление, Брюсселю надо было найти формат максимальной экономической интеграции для Анкары, что компенсировало бы ожидания на европейском пороге.

Также в ЕС пока не готовы говорить о перспективах вступления Украины. А потому у президента решили, что и мы можем использовать турецкую модель "интеграции без членства".





Турецкая модель для Украины

А уже через неделю консультативная компания Rasmussen Global (основана бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном), которая сотрудничает с администрацией президента Украины, представила аналитический отчет о возможности создания такого таможенного союза. Презентация прошла во время форума Yalta European Strategy.

Расмуссен публично поддержал идею Порошенко.

"Знаю, насколько важно иметь цель. Пришло время поставить новые цели. Создание таможенного союза станет сигналом России о том, что ЕС воспринимает Восточное соседство серьезно и готов к новым шагам вперед", – заявил он.

По его словам, примером для Украины должен стать "очень успешный таможенный союз с Турцией". "Он заработал в 1995 году, и с тех пор товарооборот ЕС и Турции вырос в четыре раза. Более того, такой режим обеспечил Турции уменьшение бюрократии в международной торговле и повышение потенциала в борьбе с коррупцией", – добавил Расмуссен.

Стоит согласиться – благодаря глубокой экономической интеграции с ЕС Турция стала одной из самых быстрорастущих экономик мира.

Неслучайно, что несмотря на нынешний кризис в отношениях с ЕС турецкие власти не ставят под сомнение необходимость сохранения таможенного союза.





Цена таможенного союза

Будет ли такой союз так же выгоден и Украине? Чтобы ответить на этот вопрос, экспертный центр CEPS совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций по заказу Rasmussen Global провели исследование возможных последствий, преимуществ и угроз от создания таможенного союза Украина–ЕС.

Анализ исходил из предположения, что таможенный союз позволит полностью либерализовать торговлю с ЕС, убрав все исключения.

Что для этого нужно сделать Украине?

Для создания таможенного союза стороны должны полностью синхронизировать свои внешние таможенные ставки. На практике синхронизироваться будем мы, а не ЕС: Украина должна привести свои ставки в соответствие с европейскими.

Для этого нам придется отказаться от ныне действующих соглашений о свободной торговле с другими странами.

Перечислим: сейчас мы имеем соответствующие соглашения со странами СНГ (с Россией де-факто этот режим не работает с начала 2016 года), Грузией, Македонией, Черногорией, а также Канадой и странами Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном). Также аналогичные переговоры ведутся с Турцией и Израилем (с последним – на финальном этапе).

Впрочем, авторы отчета уверены, что с большинством стран это соглашение удастся воспроизвести. Ведь почти все они, кроме части постсоветских государств, уже имеют соглашения о свободной торговле с ЕС. А значит, новые переговоры Украины с ними существенно упрощаются.

"Скорее всего, Украина потеряет режим свободной торговли с Беларусью и центральноазиатскими странами", – прогнозирует старший аналитик CEPS Майкл Эмерсон.

Собственно, из всех постсоветских стран, не входящих в ЕС, с которыми мы имеем режим свободной торговли, сохранить его возможно только с Грузией и Молдовой. От нулевых таможенных ставок с другими, скорее всего, придется отказаться.

Вторая принципиальная проблема –

такой отказ не означает, что Украина автоматически получит режим свободной торговли с теми странами, у которых действует аналогичный режим с ЕС.

Подобная ситуация стала проблемой для Турции в отношениях с Мексикой. Анкара была вынуждена открыть свой рынок для товаров из этой страны, потому что Мексика имеет режим свободной торговли с ЕС, однако пойти на аналогичную либерализацию для турецких товаров Мехико отказалось. "Это стало настоящей проблемой, ведь у ЕС не было законных инструментов заставить Мексику пойти на это", – признает Майкл Эмерсон.

Вероятно, Украина получит аналогичные проблемы с Мексикой, а возможно, и не только с ней.





План на 7-10 лет вперед

В конце концов, создание таможенного союза – вопрос не ближайшего будущего. Авторы отчета считают, что перспектива создания ТС с Евросоюзом появится только через 5-7 лет, когда мы завершим реформы, прописанных в Соглашении об ассоциации.

"Украине нужно полностью провести всю работу над реализацией действующего всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, а также реформировать свою таможенную службу", – отмечает Эмерсон. Только тогда, по его словам, Украина будет готова к переходу на уровень таможенного союза.

Важный вывод исследования: его авторы уверены, что положительный экономический эффект от создания Таможенного союза станет возможным лишь в ситуации, когда экспорт в ЕС будет составлять 80-85% от всего экспорта Украины.

Сейчас мы очень далеки от этого показателя и не факт, что достигнем его в обозримом будущем.

Стоит напомнить, по результатам прошлого года доля ЕС в структуре украинского экспорта составляла 37,1%, а по результатам первых семи месяцев этого года – 40%.

Более того, заявленный курс правительства на продвижение украинских товаров на рынки третьих стран дополнительно усложняет реализацию таких планов. Впрочем, если в упомянутые 80-85%, кроме собственно ЕС, добавить экспорт в страны, с которыми нам вероятно удастся сохранить режим свободной торговли в случае создания таможенного союза с ЕС, то такие планы становятся несколько более реалистичными.

С таким временным прогнозом соглашается и торговый представитель Украины Наталия Микольская. "За три года мы не выйдем на условия для создания таможенного союза с ЕС, но 5-7 лет – это вполне реально. Главное, что это продолжение нашего курса на евроинтеграцию, который обеспечит нам еще лучшие условия на европейском рынке", – отмечает она.

А заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив к тому же предположил, что одновременно с началом переговоров о создании таможенного союза Украины подаст заявку на членство в ЕС.





Подводные камни

В то же время Дмитрий Шимкив уклонился от ответа на вопрос "Европейской правды", консультировались ли в администрации президента с ЕС относительно возможного таможенного союза до заявления Петра Порошенко.

Источники ЕвроПравды в евроинституциях утверждают: никаких консультаций не было.

"Для нас самих это сюрприз, на который мы не знаем, как отвечать. Особенно такая инициатива подставляет нас в связи с переговорами с Россией. Мы убеждали их сохранить нулевые пошлины для Украины, доказывая, что ЗСТ – это отнюдь не таможенный союз. А теперь нам предлагают создать именно таможенный союз", – рассказывает собеседник.

У инициативы Порошенко есть и другие серьезные недостатки.

Анализ последствий создания таможенного союз исходит из предположения о полном открытии европейского рынка для украинских товаров. Это позволит существенно увеличить объем аграрного экспорта (для промышленных товаров из Украины рынок ЕС уже открыт, достаточно лишь привести украинскую систему сертификации в соответствии с европейскими нормами).

Однако пример Турции показывает, что ЕС может и не согласиться на полноценный таможенный союз. Турция была вынуждена смириться с тем, что режим таможенного союза не распространяется на сельскохозяйственные товары. Есть ли гарантия, что с Украиной ЕС выберет другую стратегию?

Еще один потенциальный плюс от Таможенного союза – отказ стран от антидемпинговых расследований друг против друга. Подобная норма пригодилась бы украинским производителям.

Однако соответствующая норма, включенная в соглашение между Турцией и ЕС, так и не заработала!

В конце концов, не надо забывать, что Украина является членом Всемирной торговой организации, а потому должна согласовывать свои изменения таможенных ставок. Особенно учитывая то, что средний уровень таможенных пошлин в ЕС намного выше украинского.

С подобной проблемой ЕС сталкивается каждый раз, принимая новых членов. Тогда Брюсселю приходится в качестве компенсации идти на уступки, снижая свои таможенные ставки (на гораздо меньший уровень, но для значительно большей территории).

Однако остается открытым вопрос: готов ли ЕС платить коррекцией своих ставок за возможность заключить таможенный союз с Украиной?

И, наконец, еще один важный вопрос.

Не станет ли таможенный союз тупиком для европейских стремлений Украины?

Ведь для Турции такой режим стал компромиссом, на котором дальнейшая интеграция государства в ЕС, по сути, остановилась. При этом восточноевропейские страны, которые уже вступили в ЕС или имеют перспективу членства, фазу Таможенного союза обходят.

Андерс Фог Расмуссен считает, что такой опасности нет. "Да, у Турции сейчас нет обозримой перспективы вступления в ЕС, но это не из-за таможенного союза, а совсем по другим причинам (речь идет о системных нарушениях прав человека и стандартов демократии. – ЕП)", – пояснил он в ходе презентации исследования.

Однако нельзя игнорировать очевидное – турецкий путь пока не привел к полноценному членству в ЕС. Тогда как другие страны достигали этой цели гораздо быстрее.

Именно поэтому вопрос, чем является таможенный союз – новым шагом в сторону ЕС или тупиком для нашей евроинтеграции, остается открытым.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"