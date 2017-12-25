Непредсказуемая Австрия: как изменится курс Вены при "друзьях Кремля" у власти

В конце года в Австрии произошло предсказуемое событие – председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о создании коалиции с Австрийской партией свободы (АПС).
18 декабря федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен принял присягу у нового правительства. Новый федеральный канцлер и бывший министр иностранных дел 31-летний Себастьян Курц, таким образом, выполнил свое главное обещание, данное после выборов – успеть с созданием коалиции и назначением министров к Рождеству.
Итогом же коалиционных переговоров стала как 180-страничная программа деятельности нового кабинета, так и его довольно специфический персональный состав, в котором почти все ключевые министерства (внутренних дел, иностранных дел и обороны) отошли евроскептической Партии свободы.
Так что стал актуальным вопрос реакции на возвращение к власти ультраправых после более чем десятилетнего перерыва как внутри страны, так и на уровне ЕС. Впрочем, повторения ситуации 2000 года, когда официальная Вена, которая только за пять лет до этого вступила в ЕС, подверглась политической и дипломатической изоляции со стороны других 14 тогдашних государств-членов Союза, не произошло.
Да и демонстрации в австрийской столице 18-19 декабря не были такими многолюдными, как в 2000 году. В то же время и сами евроскептики подошли к этим выборам значительно более едиными.
Итак, как видим, большинство сторон сейчас заняли выжидательную позицию и ждут конкретных шагов нового кабинета. Какими они могут быть – попробуем разобраться ниже.
Неотвратимость коалиции
После победы Народной партии за свободу и демократию на выборах в Нидерландах, поражения французского Национального фронта Марин Ле Пен на президентских и парламентских выборах в первой половине года казалось, что тяготение в сторону евроскептицизма, по крайней мере, сбавило обороты.
Впрочем, реальность продемонстрировала несколько иной сценарий, приведя на третьи места евроскептические "Альтернативу для Германии" в ФРГ и Партию свободы в Австрии, а также отведя первое место на выборах чешскому "Объединению недовольных граждан", позиционирующему себя как силу антиистеблишмента.
|Протесты против нынешней коалиции. Фото breitbart.com
Для официальной Вены, в свою очередь, третье место АПС на выборах вместе с ростом антимиграционной риторики инициаторов досрочных выборов из Австрийской народной партии означало неизбежность союза между ними.
На это, в частности, указал, комментируя результаты кампании, лидер евроскептиков Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, в частности, что "более 55% избирателей высказались в пользу нашей партийной программы".
В самом неудобном положении оказались австрийские социал-демократы. С одной стороны, соблазн не потерять влияние на власть был достаточно внушительным. К вхождению в коалицию их подталкивали как более чем десятилетнее сотрудничество с "народниками", так и общность социально-политической части программы с Партией свободы.
Но с другой стороны, в среде "эсдеков" господствовали неприятие евроскептиков и обида на АНП за "вероломное нарушение коалиционного соглашения" и инициирование досрочных выборов.
В свою очередь, Народная партия после проведенного Себастьяном Курцем ребрендинга стремилась избавиться от "бремени прошлого" и отказалась от сотрудничества с СДПА даже в формате правительства меньшинства. К тому же запрос избирателей на политическое обновление после десяти лет правления "большой коалиции" и полутора лет "парализованного парламента" при канцлере Кристиане Керне казался слишком существенным.
Поэтому все пришло к тому, что соглашение между "народниками" и Партией свободы стало неотвратимым.
Уже через несколько дней после объявления результатов выборов стало известно о начале переговоров между Народной партией и АПС. Курц при этом пообещал "быстрые и конструктивные" переговоры, которые в итоге должны предложить кардинально новую программу для развития австрийских государства и общества.
Сейчас же переговоры завершены, программа составлена, должности распределены. Большинство ключевых переговорщиков заняли посты в новом правительстве. Впрочем, ключевые министерства внутренних дел, обороны и иностранных дел достались евроскептикам.
Причем в случае МИД это был уход от сложившейся исторической практики, когда эту должность занимал представитель АНП (как это было в 2000-2007 годах). В дополнение коалиционное соглашение обязывает командование вооруженных сил и разведки предоставлять ежемесячные отчеты о безопасности в государстве и за его пределами новому вице-канцлеру, министру по вопросам государственной службы и спорта и главе "свободовцев" Хайнцу-Кристиану Штрахе.
Это дает основания считать, что уступки "народников" с целью обеспечения быстрого создания правительства были достаточно существенными. С другой стороны, разница между политическими силами в 5% голосов избирателей вряд ли создает значительное пространство для диктата одной из них.
Австрийский президент Александр ван дер Беллен во время переговоров недвусмысленно давал понять, что готов будет заблокировать кандидатуры министров- "свободовцев" в случае прихода одиозных лиц на ключевые посты.
Возможно, именно поэтому АПС отдала должность главы МИД беспартийной экспертке-международнице и арабистке Карин Кнайссль вместо того, чтобы назначить на нее экс-кандидата в президенты и соперника Ван дер Беллена Норберта Хофера. Последний, впрочем, удовлетворился руководством Министерством транспорта и инноваций.
К тому же именно австрийский президент считается автором идеи "сбалансирования" министров от АПС государственными секретарями от Народной партии. В частности, таким образом эту должность в подчиненном "свободовцы" Херберту Киклю МВД получила экс-сотрудница Европейского суда по правам человека Каролине Эдтштадлер.
Нет "политическому исламу"
Почти 180-страничная правительственная программа является скорее набором отдельных деклараций, чем видением стратегических целей и средств их воплощения. Причем ряд из этих деклараций могут иметь потенциально негативное влияние на общество и страну в целом.
В частности, едва ли не основным компонентом, на котором будет концентрироваться новое правительство в целом и Народная партия в частности, должна стать экономическая реформа. Именно для ее проведения "народники" обеспечили себе контроль над Минфином и Министерством по вопросам экономической политики и цифровой экономики.
Ключевыми составляющими реформы коалиционное соглашение определяет снижение налогов до уровня 40% от общего дохода по сравнению с сегодняшними почти 43%, снижение уровня налогообложения заработной платы, облегчение ведения бизнеса, развитие цифровых административных услуг, сокращение расходов в государственном секторе, введение минимального уровня страхования и повышение пенсий.
В то же время ряд этих амбициозных целей, во-первых, не в полной мере обеспечены финансированием, которое, к тому же, уменьшится в связи со снижением налогов, а, во-вторых, может обернуться негативными социальными последствиями. В частности, сокращение расходов в государственном секторе может сопровождаться ухудшением качества административных услуг, а также закрытием школ и детских садов, находящихся на содержании общин, в связи с отменой дотаций для них.
Не менее дискуссионными являются планы по внедрению "гибкого рабочего графика", при котором максимальная продолжительность рабочего дня может быть установлена на уровне 12 часов.
Также правительство планирует повысить расходы на научные исследования, цифровую инфраструктуру, введение 5-G интернет-связи, оборону и пограничную службу.
В то же время в программе предлагается расширять потенциал "зеленой энергетики" в стране и подтверждается как взятое во время нынешней Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Бонне обязательство об отказе от использования каменного угля к 2025 году, так и преданность решению референдума 1978 года об отказе от атомной энергетики.
Однако едва ли не самыми противоречивыми являются положения коалиционного соглашения, прямо или косвенно касающиеся миграционной политики.
Во-первых, в этом плане новое правительство планирует увеличить расходы на собственную пограничную службу и декларирует намерение увеличить уровень собственного участия в Агентстве ЕС по охране внешних границ FRONTEX.
Во-вторых, коалиционное соглашение делает акцент на необходимости привлечения квалифицированной рабочей силы в качестве потенциальных иммигрантов.
В-третьих, договоренность предусматривает установление ряда противоречивых норм в отношении беженцев или лиц, ожидающих ответа на запрос о возможности постоянного пребывания в Австрии. К последним относятся, например, внедрение базы данных иммигрантов и беженцев, обязательства беженцев сдать наличные деньги и мобильные телефоны органам полиции, существенное сокращение уровня услуг, доступ к которым могут иметь беженцы в первые годы своего пребывания на австрийской территории.
Кроме того, ожидается введение обязательных тестов на знание языка как для беженцев, так и в средних школах страны в целом, дополнительный обязательный год в детских садах для "детей с миграционным корнями" из-за недостаточного владения государственным языком.
В отношении беженцев также планируется ввести более жесткий надзор за аккаунтами в соцсетях, отменить действие принципа "врачебной тайны" и сократить сроки подачи апелляций при отклонении заявок на получение разрешения на пребывание.
В-четвертых, коалиционное соглашение прямо предусматривает запрет на "пропаганду политического ислама", ужесточение контроля над исламскими общинами и "всеобъемлющий контроль над интерпретацией исламского вероучения" в стране.
В то же время препятствием для воплощения противоречивых миграционных и общественно-политических планов "бирюзово-синего" правительства может стать Конституционный суд.
Последний недавно вынес как минимум два болезненных для коалиции Австрийской народной партии и АПС решения. Первое из них касалось установления неконституционности уже принятых актов, сокращающих сроки рассмотрения заявок от беженцев на получение разрешений на пребывание и апелляций по результатам такого рассмотрения.
Другое же вступает в противоречие с планами коалициантов по укреплению института семьи как союза мужчины и женщины, ведь обязывает законодателей до конца 2018 года разработать нормативно-правовую базу для внедрения "брака для всех" в Австрии.
Одновременно внесенные в текст коалиционного соглашения по инициативе Партии свободы положения о роли прямой демократии и участия граждан в государственном управлении, расширении механизмов общественных инициатив и увеличении круга вопросов, которые могут рассматриваться на общенациональных референдумах, могут быть "миной замедленного действия".
А партнеры "народников" по коалиции получат таким образом возможность блокировать планы Курца в плане экономической политики, особенно если последние будут реализовываться вопреки социальным инициативам из программы Партии свободы.
Европейский курс и российский след
Во внешнеполитическом плане коалиционное соглашение фиксируется на трех основных направлениях. Первый – политика в рамках ЕС. Второй – укрепление нейтралитета. Третий – содействие глобальной разрядке напряжения и разоружению.
Что касается первого направления, то Курц нашел довольно оригинальный выход из ситуации, в которой глава МИД оказалась назначенной по квоте АПС. В данном случае речь идет о переформатировании австрийского внешнеполитического ведомства с утратой им ответственности за европейские дела.
Последние будут переданы в ведомство федерального канцлера. Ими будет заниматься министр в ведомстве канцлера по вопросам ЕС, культуры, искусств и СМИ, экс-вице-президент молодежного крыла Европейской народной партии и бывший пресс-секретарь АНП Гернот Блюмель.
Другим сигналом для успокоения европейских чиновников и собственного президента стал первый визит в должности канцлера, который Курц совершил в Брюссель. Одновременно в правительственной программе содержатся как заверения в том, что "Австрия является неотъемлемой частью ЕС", так и в том, что отказ от евро не стоит на повестке дня.
С другой стороны, соглашение не лишено спорных моментов на европейском направлении. Так, с одной стороны, коалицианты рассматривают Европейский Союз как "ценностное объединение", а с другой – требуют "повышения роли механизмов субсидиарности" и непревышения компетенций государств-членов, особенно в политическом плане.
Одновременно АНП и "свободовцы" планируют укреплять партнерство с соседями, имея при этом в виду центральноевропейские государства Вышеградской четверки. Также официальная Вена в целом не против продолжить расширение ЕС на Западные Балканы, отмечая большое значение региона в европейской безопасности.
В то же время позиция Австрии для Союза приобретает как никогда весомый характер.
Ведь второе полугодие 2018 года, когда официальная Вена примет председательство в Совете ЕС, связано не только с определяющим этапом переговоров по выходу Соединенного Королевства из состава европейского сообщества, но и с выборами в Европарламент, которые состоятся в первой половине 2019 года, и дискуссиями о направлениях реформирования ЕС.
С другой стороны, вопросы, связанные с ЕС, могут быть и причиной споров между союзниками по коалиции. В частности, Себастьяну Курцу желательно заручиться поддержкой западноевропейских партнеров (прежде всего, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона) накануне запланированных экономических реформ. В то же время планы АПС по расширению сферы применения референдумов могут потенциально ударить по намеченной реформе Союза. Впрочем, сами еврочиновники вряд ли будут избегать контактов с представителями АПС. Об этом заявил, в частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что не избегает разговоров с праворадикалами из греческой правящей коалиции.
В то же время больше всего опасений сейчас должен вызывать тезис об "укреплении нейтралитета". В этом контексте, в частности, в коалиционном соглашении упоминается и урегулирование конфликта на Востоке Украины, к которому австрийская сторона стремится прилагать усилия.
В этом плане официальная Вена позиционирует себя как площадка для переговоров, а также стремится выступить в качестве игрока, который будет способствовать снижению напряженности между Западом и Россией. Снятие же санкций в коалиционном соглашении оговаривается существенным прогрессом в мирном урегулировании.
Однако нейтралитет опасен и для амбиций по углублению интеграции в оборонной отрасли в рамках ЕС. В частности, эксперты Chatham House и European Foreign Relations Council отмечают, что подконтрольные Партии свободы, имеющей соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", министерства внутренних дел и обороны могут недооценивать негативное воздействие, которое потенциально может осуществлять Россия в Австрии.
В частности, это касается кибербезопасности, присутствия РФ в СМИ и критической инфраструктуры. Есть также серьезные опасения, что австрийские представители в рамках PESCO – постоянного структурного сотрудничества в области обороны – смогут продвигать выгодную или близкую к позиции официальной Москвы повестку дня, прикрываясь тезисом о "нейтралитете".
Но пока это лишь предположение. Отказ же ЕС от введения санкций против Австрии в связи с вхождением АПС в состав правительства выглядит вполне логичным, ведь соответствующий шаг образца 2000 года способствовал только повышению рейтингов "свободовцев" и их триумфальному результату в 2002 году.
Сейчас же следует ожидать внедрения предложений со стороны нового правительства и потенциальных дискуссий в отношении него. Последние, к слову, должны показать устойчивость Партии свободы, ведь после выборов 2002 года собственный "тест на единство" в политической реальности эта политическая сила провалила, распавшись на несколько групп.
Теперь же "свободовцы" получили второй шанс для внедрения своего видения, и нельзя не отметить, что подошли к нему, имея более серьезные позиции, чем в начале 2000-х.
Так что ждем конкретных действий.
Автор: Виктор Савинок,
аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,
для "Европейской правды"