Непредсказуемая Австрия: как изменится курс Вены при "друзьях Кремля" у власти

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Понедельник, 25 декабря 2017, 10:04

В конце года в Австрии произошло предсказуемое событие – председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о создании коалиции с Австрийской партией свободы (АПС).

18 декабря федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен принял присягу у нового правительства. Новый федеральный канцлер и бывший министр иностранных дел 31-летний Себастьян Курц, таким образом, выполнил свое главное обещание, данное после выборов – успеть с созданием коалиции и назначением министров к Рождеству.

Итогом же коалиционных переговоров стала как 180-страничная программа деятельности нового кабинета, так и его довольно специфический персональный состав, в котором почти все ключевые министерства (внутренних дел, иностранных дел и обороны) отошли евроскептической Партии свободы.

Так что стал актуальным вопрос реакции на возвращение к власти ультраправых после более чем десятилетнего перерыва как внутри страны, так и на уровне ЕС. Впрочем, повторения ситуации 2000 года, когда официальная Вена, которая только за пять лет до этого вступила в ЕС, подверглась политической и дипломатической изоляции со стороны других 14 тогдашних государств-членов Союза, не произошло.

Да и демонстрации в австрийской столице 18-19 декабря не были такими многолюдными, как в 2000 году. В то же время и сами евроскептики подошли к этим выборам значительно более едиными.

Итак, как видим, большинство сторон сейчас заняли выжидательную позицию и ждут конкретных шагов нового кабинета. Какими они могут быть – попробуем разобраться ниже.





Неотвратимость коалиции

После победы Народной партии за свободу и демократию на выборах в Нидерландах, поражения французского Национального фронта Марин Ле Пен на президентских и парламентских выборах в первой половине года казалось, что тяготение в сторону евроскептицизма, по крайней мере, сбавило обороты.

Впрочем, реальность продемонстрировала несколько иной сценарий, приведя на третьи места евроскептические "Альтернативу для Германии" в ФРГ и Партию свободы в Австрии, а также отведя первое место на выборах чешскому "Объединению недовольных граждан", позиционирующему себя как силу антиистеблишмента.

Протесты против нынешней коалиции. Фото breitbart.com

Для официальной Вены, в свою очередь, третье место АПС на выборах вместе с ростом антимиграционной риторики инициаторов досрочных выборов из Австрийской народной партии означало неизбежность союза между ними.

На это, в частности, указал, комментируя результаты кампании, лидер евроскептиков Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, в частности, что "более 55% избирателей высказались в пользу нашей партийной программы".

В самом неудобном положении оказались австрийские социал-демократы. С одной стороны, соблазн не потерять влияние на власть был достаточно внушительным. К вхождению в коалицию их подталкивали как более чем десятилетнее сотрудничество с "народниками", так и общность социально-политической части программы с Партией свободы.

Но с другой стороны, в среде "эсдеков" господствовали неприятие евроскептиков и обида на АНП за "вероломное нарушение коалиционного соглашения" и инициирование досрочных выборов.

В свою очередь, Народная партия после проведенного Себастьяном Курцем ребрендинга стремилась избавиться от "бремени прошлого" и отказалась от сотрудничества с СДПА даже в формате правительства меньшинства. К тому же запрос избирателей на политическое обновление после десяти лет правления "большой коалиции" и полутора лет "парализованного парламента" при канцлере Кристиане Керне казался слишком существенным.

Поэтому все пришло к тому, что соглашение между "народниками" и Партией свободы стало неотвратимым.

Уже через несколько дней после объявления результатов выборов стало известно о начале переговоров между Народной партией и АПС. Курц при этом пообещал "быстрые и конструктивные" переговоры, которые в итоге должны предложить кардинально новую программу для развития австрийских государства и общества.

Сейчас же переговоры завершены, программа составлена, должности распределены. Большинство ключевых переговорщиков заняли посты в новом правительстве. Впрочем, ключевые министерства внутренних дел, обороны и иностранных дел достались евроскептикам.

Причем в случае МИД это был уход от сложившейся исторической практики, когда эту должность занимал представитель АНП (как это было в 2000-2007 годах). В дополнение коалиционное соглашение обязывает командование вооруженных сил и разведки предоставлять ежемесячные отчеты о безопасности в государстве и за его пределами новому вице-канцлеру, министру по вопросам государственной службы и спорта и главе "свободовцев" Хайнцу-Кристиану Штрахе.

Это дает основания считать, что уступки "народников" с целью обеспечения быстрого создания правительства были достаточно существенными. С другой стороны, разница между политическими силами в 5% голосов избирателей вряд ли создает значительное пространство для диктата одной из них.

Австрийский президент Александр ван дер Беллен во время переговоров недвусмысленно давал понять, что готов будет заблокировать кандидатуры министров- "свободовцев" в случае прихода одиозных лиц на ключевые посты.

Возможно, именно поэтому АПС отдала должность главы МИД беспартийной экспертке-международнице и арабистке Карин Кнайссль вместо того, чтобы назначить на нее экс-кандидата в президенты и соперника Ван дер Беллена Норберта Хофера. Последний, впрочем, удовлетворился руководством Министерством транспорта и инноваций.

К тому же именно австрийский президент считается автором идеи "сбалансирования" министров от АПС государственными секретарями от Народной партии. В частности, таким образом эту должность в подчиненном "свободовцы" Херберту Киклю МВД получила экс-сотрудница Европейского суда по правам человека Каролине Эдтштадлер.





Нет "политическому исламу"

Почти 180-страничная правительственная программа является скорее набором отдельных деклараций, чем видением стратегических целей и средств их воплощения. Причем ряд из этих деклараций могут иметь потенциально негативное влияние на общество и страну в целом.

В частности, едва ли не основным компонентом, на котором будет концентрироваться новое правительство в целом и Народная партия в частности, должна стать экономическая реформа. Именно для ее проведения "народники" обеспечили себе контроль над Минфином и Министерством по вопросам экономической политики и цифровой экономики.

Ключевыми составляющими реформы коалиционное соглашение определяет снижение налогов до уровня 40% от общего дохода по сравнению с сегодняшними почти 43%, снижение уровня налогообложения заработной платы, облегчение ведения бизнеса, развитие цифровых административных услуг, сокращение расходов в государственном секторе, введение минимального уровня страхования и повышение пенсий.

В то же время ряд этих амбициозных целей, во-первых, не в полной мере обеспечены финансированием, которое, к тому же, уменьшится в связи со снижением налогов, а, во-вторых, может обернуться негативными социальными последствиями. В частности, сокращение расходов в государственном секторе может сопровождаться ухудшением качества административных услуг, а также закрытием школ и детских садов, находящихся на содержании общин, в связи с отменой дотаций для них.

Не менее дискуссионными являются планы по внедрению "гибкого рабочего графика", при котором максимальная продолжительность рабочего дня может быть установлена ​​на уровне 12 часов.

Также правительство планирует повысить расходы на научные исследования, цифровую инфраструктуру, введение 5-G интернет-связи, оборону и пограничную службу.

В то же время в программе предлагается расширять потенциал "зеленой энергетики" в стране и подтверждается как взятое во время нынешней Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Бонне обязательство об отказе от использования каменного угля к 2025 году, так и преданность решению референдума 1978 года об отказе от атомной энергетики.

Однако едва ли не самыми противоречивыми являются положения коалиционного соглашения, прямо или косвенно касающиеся миграционной политики.

Во-первых, в этом плане новое правительство планирует увеличить расходы на собственную пограничную службу и декларирует намерение увеличить уровень собственного участия в Агентстве ЕС по охране внешних границ FRONTEX.

Во-вторых, коалиционное соглашение делает акцент на необходимости привлечения квалифицированной рабочей силы в качестве потенциальных иммигрантов.

В-третьих, договоренность предусматривает установление ряда противоречивых норм в отношении беженцев или лиц, ожидающих ответа на запрос о возможности постоянного пребывания в Австрии. К последним относятся, например, внедрение базы данных иммигрантов и беженцев, обязательства беженцев сдать наличные деньги и мобильные телефоны органам полиции, существенное сокращение уровня услуг, доступ к которым могут иметь беженцы в первые годы своего пребывания на австрийской территории.

Кроме того, ожидается введение обязательных тестов на знание языка как для беженцев, так и в средних школах страны в целом, дополнительный обязательный год в детских садах для "детей с миграционным корнями" из-за недостаточного владения государственным языком.

В отношении беженцев также планируется ввести более жесткий надзор за аккаунтами в соцсетях, отменить действие принципа "врачебной тайны" и сократить сроки подачи апелляций при отклонении заявок на получение разрешения на пребывание.

В-четвертых, коалиционное соглашение прямо предусматривает запрет на "пропаганду политического ислама", ужесточение контроля над исламскими общинами и "всеобъемлющий контроль над интерпретацией исламского вероучения" в стране.

В то же время препятствием для воплощения противоречивых миграционных и общественно-политических планов "бирюзово-синего" правительства может стать Конституционный суд.

Последний недавно вынес как минимум два болезненных для коалиции Австрийской народной партии и АПС решения. Первое из них касалось установления неконституционности уже принятых актов, сокращающих сроки рассмотрения заявок от беженцев на получение разрешений на пребывание и апелляций по результатам такого рассмотрения.

Другое же вступает в противоречие с планами коалициантов по укреплению института семьи как союза мужчины и женщины, ведь обязывает законодателей до конца 2018 года разработать нормативно-правовую базу для внедрения "брака для всех" в Австрии.

Одновременно внесенные в текст коалиционного соглашения по инициативе Партии свободы положения о роли прямой демократии и участия граждан в государственном управлении, расширении механизмов общественных инициатив и увеличении круга вопросов, которые могут рассматриваться на общенациональных референдумах, могут быть "миной замедленного действия".

А партнеры "народников" по коалиции получат таким образом возможность блокировать планы Курца в плане экономической политики, особенно если последние будут реализовываться вопреки социальным инициативам из программы Партии свободы.





Европейский курс и российский след

Во внешнеполитическом плане коалиционное соглашение фиксируется на трех основных направлениях. Первый – политика в рамках ЕС. Второй – укрепление нейтралитета. Третий – содействие глобальной разрядке напряжения и разоружению.

Что касается первого направления, то Курц нашел довольно оригинальный выход из ситуации, в которой глава МИД оказалась назначенной по квоте АПС. В данном случае речь идет о переформатировании австрийского внешнеполитического ведомства с утратой им ответственности за европейские дела.

Последние будут переданы в ведомство федерального канцлера. Ими будет заниматься министр в ведомстве канцлера по вопросам ЕС, культуры, искусств и СМИ, экс-вице-президент молодежного крыла Европейской народной партии и бывший пресс-секретарь АНП Гернот Блюмель.

Другим сигналом для успокоения европейских чиновников и собственного президента стал первый визит в должности канцлера, который Курц совершил в Брюссель. Одновременно в правительственной программе содержатся как заверения в том, что "Австрия является неотъемлемой частью ЕС", так и в том, что отказ от евро не стоит на повестке дня.

С другой стороны, соглашение не лишено спорных моментов на европейском направлении. Так, с одной стороны, коалицианты рассматривают Европейский Союз как "ценностное объединение", а с другой – требуют "повышения роли механизмов субсидиарности" и непревышения компетенций государств-членов, особенно в политическом плане.

Одновременно АНП и "свободовцы" планируют укреплять партнерство с соседями, имея при этом в виду центральноевропейские государства Вышеградской четверки. Также официальная Вена в целом не против продолжить расширение ЕС на Западные Балканы, отмечая большое значение региона в европейской безопасности.

В то же время позиция Австрии для Союза приобретает как никогда весомый характер.

Ведь второе полугодие 2018 года, когда официальная Вена примет председательство в Совете ЕС, связано не только с определяющим этапом переговоров по выходу Соединенного Королевства из состава европейского сообщества, но и с выборами в Европарламент, которые состоятся в первой половине 2019 года, и дискуссиями о направлениях реформирования ЕС.

С другой стороны, вопросы, связанные с ЕС, могут быть и причиной споров между союзниками по коалиции. В частности, Себастьяну Курцу желательно заручиться поддержкой западноевропейских партнеров (прежде всего, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона) накануне запланированных экономических реформ. В то же время планы АПС по расширению сферы применения референдумов могут потенциально ударить по намеченной реформе Союза. Впрочем, сами еврочиновники вряд ли будут избегать контактов с представителями АПС. Об этом заявил, в частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что не избегает разговоров с праворадикалами из греческой правящей коалиции.

В то же время больше всего опасений сейчас должен вызывать тезис об "укреплении нейтралитета". В этом контексте, в частности, в коалиционном соглашении упоминается и урегулирование конфликта на Востоке Украины, к которому австрийская сторона стремится прилагать усилия.

В этом плане официальная Вена позиционирует себя как площадка для переговоров, а также стремится выступить в качестве игрока, который будет способствовать снижению напряженности между Западом и Россией. Снятие же санкций в коалиционном соглашении оговаривается существенным прогрессом в мирном урегулировании.

Однако нейтралитет опасен и для амбиций по углублению интеграции в оборонной отрасли в рамках ЕС. В частности, эксперты Chatham House и European Foreign Relations Council отмечают, что подконтрольные Партии свободы, имеющей соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", министерства внутренних дел и обороны могут недооценивать негативное воздействие, которое потенциально может осуществлять Россия в Австрии.

В частности, это касается кибербезопасности, присутствия РФ в СМИ и критической инфраструктуры. Есть также серьезные опасения, что австрийские представители в рамках PESCO – постоянного структурного сотрудничества в области обороны – смогут продвигать выгодную или близкую к позиции официальной Москвы повестку дня, прикрываясь тезисом о "нейтралитете".

Но пока это лишь предположение. Отказ же ЕС от введения санкций против Австрии в связи с вхождением АПС в состав правительства выглядит вполне логичным, ведь соответствующий шаг образца 2000 года способствовал только повышению рейтингов "свободовцев" и их триумфальному результату в 2002 году.

Сейчас же следует ожидать внедрения предложений со стороны нового правительства и потенциальных дискуссий в отношении него. Последние, к слову, должны показать устойчивость Партии свободы, ведь после выборов 2002 года собственный "тест на единство" в политической реальности эта политическая сила провалила, распавшись на несколько групп.

Теперь же "свободовцы" получили второй шанс для внедрения своего видения, и нельзя не отметить, что подошли к нему, имея более серьезные позиции, чем в начале 2000-х.

Так что ждем конкретных действий.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"