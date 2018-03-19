Как сохранить Украину на пути реформ: непубличный доклад стран-членов ЕС

Министры иностранных дел 13 стран Евросоюза _ Понедельник, 19 марта 2018, 09:30

Фото Ради ЄС

В понедельник в Брюсселе снова будут говорить об Украине.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию в нашей стране, хотя и не будет принимать никаких решений. А перед тем они встретятся с украинским коллегой Павлом Климкин.

А в качестве предмета обсуждения 13 стран-членов ЕС подготовили для других коллег позиционный документ (non-paper) со своим взглядом на последние тенденции, достижения и вызовы, с которыми столкнулась Украина. Этот документ министры передадут украинскому гостю.

На первом месте в нем – противодействие коррупции.

А еще говорится о необходимости поддержать действующую власть; об угрозах, которую несет распространение "зрады"; об опасности популистов; о дальнейшей помощи ЕС.

Доклады в формате non-paper являются непубличными, и это только повышает их ценность, ведь здесь министры приводят искренний взгляд на ситуацию.

"Европейская правда" получила от источников копию этого документа и публикует его перевод. Мы также оставили выделение жирным и курсивом тех фраз, которые были выделены в оригинальном, английском тексте.

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Неофициальный документ авторства Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании.





Чтобы сохранить Украину на пути реформ,

важна борьба с коррупцией

Прошло четыре года с начала российской военной агрессии против Украины, нарушения Россией принципов европейской безопасности и незаконной аннексии Крыма. За это время Украина прошла долгий путь в процессе своего превращения в современное общество, ориентированное на Европу.

Несмотря на российскую агрессию, которая до сих пор продолжается, украинское руководство заслуживает высокой оценки за значительные достижения в реформах по ряду ключевых направлений, среди которых – энергетика, банковский сектор, государственные закупки и децентрализация.

Но мы видим также то, сколько нужно сделать, чтобы закрепить эти реформы, чтобы обеспечить процветание Украины, ее превращения в устойчивую, процветающую и хорошо функционирующей демократию, которая предоставляет своим гражданам возможность полноценно реализовать свой потенциал.

Сделать это – ответственность украинского руководства. А мы по-прежнему готовы поддерживать желание украинцев менять страну, двигать ее к тому будущему, которое они сами выбрали. Для Европы успех Украины имеет стратегическое значение.

Сейчас процесс изменений достиг критической точки.

Недавно началось много важных реформ – пенсионная, образовательная и медицинская, но их выполнение часто отстает от планов или даже замерло в самом начале.

Правительство не полностью соблюдает критерии, согласованные с ЕС и МВФ.

Эксперты и активисты предупреждают о риске "отката" достигнутых изменений. Незавершенные реформы угрожают подрывом доверия ко всему процессу реформ, ведущих к усталости и разочарованию реформами среди украинских граждан.

Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без проведения болезненных изменений. В этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.

Ключ к успешному реформированию и притоку иностранных инвестиций – это борьба с коррупцией.

Украина уже создала антикоррупционные учреждения, запустила систему электронных деклараций и повысила прозрачность государственных закупок. Но теперь необходимо обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных учреждений. В частности, очень важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро оставалось способным эффективно и независимо расследовать случаи коррупции. Важное значение имеет создание независимого Антикоррупционного суда (АКС), которое завершит цепь антикоррупционных органов.

Нужно, чтобы эти институты могли совместно достичь ощутимых результатов в борьбе с коррупцией.

Венецианская комиссия дала рекомендации по созданию АКС, и Украина должна их выполнить.

Кроме этого, правительство должно обеспечить прозрачное и эффективное корпоративное управление государственными предприятиями, которое уменьшит пространство для коррупции и обеспечит быстрое выполнение недавно принятого законодательства о приватизации.

Новые возможности для Украины даст конференция по вопросам реформ, которая состоится в Копенгагене 27 июня.

Мы призываем украинское руководство использовать преимущества этой Конференции как движущей силы изменений, как важного этапа проведения реформ и как средства укрепления общественного доверия к тому, что у лидеров Украины действительно есть политическая воля к проведению реформ. Мы ожидаем, что Украина покажет ощутимый и заметный прогресс в выполнении Плана реформ, представленного на предыдущей конференции в Лондоне 6 июля 2017 года.

Ключевыми темами встречи в Копенгагене будут надлежащее управление, включая борьбу с коррупцией, а также экономическое развитие и рост Украины. Для международного сообщества конференция позволит восстановить решительную поддержку и усилить партнерство с Украиной.

Успех в содействии реформам как до, так и после 27 июня должен стать главным достижением конференции в Копенгагене.

Соглашение об ассоциации с ЕС предлагает Украине европейский путь. Оно поможет вам создать условия для увеличения объемов торговли и для привлечения иностранных инвестиций. Но это требует существенных реформ.

Предоставление Украине безвизового режима – реальная демонстрация преимуществ от более тесных отношений ЕС. В рамках одного лишь Европейского инструмента соседства ЕС предоставляет Украине гранты на сумму до 200 млн евро в год, подчеркивая наше твердое обязательство поддерживать реформы в Украине.

Мы видим изменения благодаря программам в сфере децентрализации, реформы системы госуправления и борьбы с коррупцией. Консультативная миссия ЕС играет важную роль в реформировании сектора безопасности. Группа поддержки Украины в рамках Еврокомиссии остается успешной инициативой в политике ЕС. Внешний инвестиционный план ЕС позволяет мобилизовать и использовать потенциально большие объемы инвестиций в реальную экономику (хотя остаются проблемы со способностью Украины освоить их).

Тем временем вызовом для ЕС является политическая ситуация в Украине [накануне выборов].

Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны.





Исходя из вышеизложенного, мы, представители стран-членов ЕС, действительно верим, что:

Мы и в дальнейшем будем поощрять украинское руководство на пути реформ, в том числе в сферах борьбы с коррупцией, правосудия, избирательного законодательства, правоохранительных органов, приватизации, энергоэффективности и дерегуляции.

Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. И при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги.

Мы должны помогать правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, с 2014 года "ничего не изменилось". Нужно способствовать распространению информации о положительных сторонах и об успехах украинских реформ.

Мы должны дополнительно усилить зависимость помощи ЕС от условий, стимулирующих реальный прогресс реформ в ключевых сферах.

Мы должны четко определить, что политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС невозможны без тщательной и прозрачной административной, политической и экономической трансформации Украины.

Не существует путей к успеху в обход этих преобразований.

Мы должны и в дальнейшем предлагать долгосрочные, но гибкие программы помощи в дополнение к более целенаправленной технической помощи – в частности, для выполнения ассоциации. Группа поддержки Украины в тесной координации с государствами-членами сделала важные шаги в этом направлении. Эта совместная работа должна быть усилена.

Мы должны расширить поддержку межчеловеческих контактов и профессиональных обменов, демонстрируя, что для нас важны не только государственные органы и структурные реформы, но и украинские граждане.

Мы должны уделять первоочередное внимание на политическом уровне вопросам антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Мы должны продолжать поддержку гражданского общества, роль которого в защите реформ является решающей. Мы должны защищать гражданское общество от тех, кто стремится сузить пространство для его действий. Это особенно важно, когда речь идет об антикоррупционных активистах.

Мы должны поддержать Украину в противодействии российской дезинформации, кибератакам и другим гибридным действиям России во время украинских выборов 2019 года.

Представлено на встрече Совета министров Евросоюза по иностранным делам,

Брюссель,

19 марта 2018 года

Перевод "Европейской правды"