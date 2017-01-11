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Завтрак Пинчука в Давосе: отказаться нельзя поехать

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Среда, 11 января 2017, 17:20
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Где именно поставить запятую?

Вопрос актуален не только для определенных людей, которые собираются или собирались посетить традиционное мероприятие Виктора Пинчука на полях Всемирного экономического форума. Речь идет о важных для общества вещах: последовательности, принципиальности, пределах компромисса.

Завтрак состоится на следующей неделе.

Еще месяца не пройдет с тех пор, как Пинчук подорвал информационное пространство предложением отказаться от интеграции Украины в ЕС и НАТО, забыть о Крыме, провести на оккупированном Донбассе нужные России местные псевдовыборы. По сути, запустить кремлевский сценарий возвращения Украины в ноябрь 2013 года. Естественно, наибольшее неприятие пророссийские идеи Пинчука вызвали у тех, кто видит будущее Украины в европейском цивилизационном пространстве.

Однако ценны не слова, а дела. Иногда – запятые.

"Отказаться нельзя, ехать", – уже решила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Несмотря на то, что несколько недель назад она первой из высоких чиновников осудила идеи олигарха.

Традиционно в сотрудничестве с фондом Пинчука повезет на завтрак "украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов" фонд "Відродження". Хотя он и раскритиковал своего партнера в специальном заявлении.

Всепрощение и отсутствие принципиальности – очевидная проблема Украины, которая однозначно угрожает ее будущему. Пренебрежение "красными линиями", как будто незначительные компромиссы со своими убеждениями или антиевропейскими силами и персонажами ведут к значительным негативным последствиям. Это уничтожает столь необходимую сегодня четкую систему координат.

Ясно, что нормальным ответом Пинчуку был бы бойкот его имиджевого давосского мероприятия представителями украинского правительства, ориентированными на Европу политиками и гражданским обществом. И наоборот – участие проевропейского сообщества в пинчуковском завтраке станет своего рода отпущением его предновогоднего греха. А если это будет происходить на деньги самого олигарха, то будет напоминать еще и коммерцию.

Не стоит преувеличивать значение Пинчука за пределами Украины и его статьи в Wall Street Journal – но нельзя преуменьшать важность внутренней реакции на это.

Сторонники давосского компромисса с Пинчуком говорят о прагматизме.

Мол, пинчуковскую площадку нужно использовать для донесения своего мнения до представителей Запада.

"Нет никаких причин, почему Украина должна быть оторвана от своего европейского дома, – написала в Facebook Иванна Климпуш-Цинцадзе. – Нет никаких причин, почему Украина должна сдаться агрессору. Именно ради донесения до наших западных партнеров этого понимания я и еду в Давос".

"Надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенной им международной площадкой, чтобы донести свои позиции до мировых и европейских лидеров, которые соберутся в Давосе", – говорится в заявлении "Відродження".

Это, однако, выглядит эдакими маленькими украинскими хитростями. Скорее оправдание, чем реальная необходимость. И довольно сомнительный аргумент.

Потому что если кто-то желает поговорить о неизменности европейских устремлений Украины и пооппонировать Пинчуку – ехать к нему в гости необязательно и нелогично. Прежде всего – тем чиновникам, которые и так постоянно контактируют с западной аудиторией. Для других – экспертов или политиков – также есть много различных способов и более приличных мест для коммуникации. Завтрак Пинчука ни в коем случае не является незаменимым.

Да и вряд ли мировые и европейские лидеры придут на мероприятие, которого нет в списке официальных событий форума.

В конце концов, очевидные "красные линии", которые не стоит переступать, однозначно важнее чисто теоретической возможности "донести свою позицию".

Бескомпромиссность и принципиальность были три года назад залогом успеха в борьбе против Януковича и именно тех идей, которые сегодня проповедует Пинчук. Опасность от них остается. Так можно ли меняться нам?

 

Автор: 

Анатолий Марциновский,
"Европейская правда"

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Анатолий Марциновский, Европейская правда

Завтрак Пинчука в Давосе: отказаться нельзя поехать

Участие проевропейского сообщества в пинчуковском завтраке станет своего рода отпущением его предновогоднего греха. А если это происходит на деньги самого олигарха, то напоминает еще и коммерцию.

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