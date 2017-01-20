Путь американского Януковича: инаугурации нового президента США посвящается

Елена Пристайко, Офис связи украинских аналитических центров в Брюсселе _ Пятница, 20 января 2017, 15:52

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20 января 2017 года состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. "Европейская правда" начинает публикацию серии экспертных колонок о том, какие изменения это собіытие может принести миру и Украине.

Приглашаем к дискуссии как противников, так и сторонников нового американского лидера.

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Выборы американского президента, риторика кампании, а также то, как различные слои населения отреагировали на избрание Трампа новым президентом, наводят на мысль, что мы где-то уже это видели. И даже не "где-то", а у себя, в Украине. В 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович.

Что же общего у новоизбранного американского президента и украинского беглеца?

Если присмотреться, то увидим, что немало. А поэтому развитие дальнейших событий также может быть схожим.

Трампа выбрали преимущественно за счет голосов жителей небольших городов или поселков со средним или низким уровнем образования. Образованные граждане больших городов, активная часть гражданского и других слоев общества Трампа не поддерживают и открыто об этом заявляют. Активно вмешивалась в американский избирательный процесс Россия, содействуя Трампу. Избранный президент – очень контроверсийный. Его оппонентам до сих пор трудно осознать, что человек с таким прошлым и жизненным путем мог занять высший пост в государстве. У Трампа нет устойчивых политических взглядов, его поведение в политике да и в жизни скорее конъюнктурно. Однако он выигрывает за счет бешеного упорства и отсутствия моральных принципов или запретов. Незнание выдается за открытость, ложь – за экспромт. При этом многим его сторонникам кажется, что он выражает их мысли и чувства, главное из которых – недовольство собственным статусом в обществе. Высказанные Трампом до вступления в должность мысли и идеи угрожают национальным интересам страны или нормам национального /международного права. В случае Януковича угроза реализовалась в тенденции к авторитаризму и привязанности к связям с Россией. В случае Трампа это может вылиться в розыгрыш национальной карты, атаки на прессу, подрыв трансатлантических отношений и т.п. На фоне избрания Трампа происходит поляризация общества. Почти не остается людей, которые бы нейтрально относились к такому президенту. Его или иррационально любят – или отторгают как чужеродный элемент. У Трампа низкий культурный и образовательный уровень. Это развязывает руки другим, меньшим по калибру хамам, что несет риски привести к снижению общего культурного уровня в стране и политике.

Возможны и другие признаки и критерии сходства Трампа и Януковича.

Но все же самым важным является восприятие президента в различных слоях общества. Как упомянуто выше, Трампа и Януковича объединяет отсутствие поддержки мыслящей, наиболее развитой и динамичной части общества. Той, от которой зависит развитие и продвижение любого государства. Это так называемый креативный класс, или класс образованных граждан.

Вне зависимости от рода занятий – бизнес, гражданское общество, пресса, образование, шоу-бизнес – они видят угрозы от такого президента.

Однако пока не могут этому помешать. Ведь те, кто за Трампа голосовал, все еще находятся в плену своих ложных мечтаний и надежд на то, что новый президент будет действовать ради их интересов. Но в ходе президентства он будет раскрываться.

Янукович больше всего разочаровал именно своих сторонников – то же самое может случиться и с Трампом.

Итак, стартовые условия президентства Трампа и Януковича во многом схожи. Предполагаю, что и конец будет более-менее одинаковым – для Трампа все закончится "американским майданом" или Таймс-сквер, то есть уличными протестами.

При этом Европа также может стать тем камнем преткновения, который остановит резвый марш Трампа по планете.

Ведь, как в глазах украинцев, так и в США Европу многие отождествляют с собственным корнями и истоками цивилизации. А Трамп открыто пренебрегает отношениями с ЕС и НАТО, ставя под сомнение целесообразность усиления экономического сотрудничества и безопасности трансатлантического сотрудничества. Рано или поздно он сделает стратегическую ошибку, отказавшись подписать свое "соглашение об ассоциации".

Сейчас американские дипломаты в Брюсселе вместе со своими коллегами в США пытаются выстроить систему "защиты от дурака". Обнаруживают в системе государственного управления слабые места, которыми может воспользоваться Трамп. Пытаются сделать необратимыми процессы и решения, заложенные Обамой – размещение американских войск в Европе, перевод решений о санкциях против России в нормы законов, а не исполнительных решений.

Кто-то скажет, что выстроенная в США система сдержек и противовесов выдержит даже Трампа. Соглашусь. Однако система уязвима под напором именно такого типа руководителя государства. У президента достаточно полномочий, чтобы при желании причинить ей вред. Он это сделает – вопрос лишь в объеме.

Потому что, во-первых, система построена на доверии и поиске компромиссов между ее частями. Во-вторых, предполагает добрую волю президента относительно этой системы. И именно эти ее свойства при условии президента типа Трампа могут превратиться в слабые стороны.

И тут именно украинский опыт разрушения "блестящей" карьеры Януковича может пригодиться американцам.

Их общество и медиа должны сейчас пристально следить за действиями своего президента, оценивать их на соответствие национальным интересам и безопасности США. Вести определенный реестр этих действий и разъяснять смысл его поступков и их последствия.

И когда количество этих ложных вредных решений дойдет до определенного предела, когда Трамп дойдет до своего Ватерлоо и большинство граждан осознают его истинную сущность – они должны быть в состоянии возглавить движение американцев против Трампа.

Мы можем передать наш опыт и механизмы "борітеся – поборете" коллегам из США. Это будет наша помощь американскому народу и вклад украинского гражданского общества в мировое демократическое развитие.

Автор: Елена Пристайко,

исполнительный директор

Офиса связи украинских аналитических центров в Брюсселе

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