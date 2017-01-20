Путь американского Януковича: инаугурации нового президента США посвящается

20 января 2017 года состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. "Европейская правда" начинает публикацию серии экспертных колонок о том, какие изменения это собіытие может принести миру и Украине.
Приглашаем к дискуссии как противников, так и сторонников нового американского лидера.
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Выборы американского президента, риторика кампании, а также то, как различные слои населения отреагировали на избрание Трампа новым президентом, наводят на мысль, что мы где-то уже это видели. И даже не "где-то", а у себя, в Украине. В 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович.
Что же общего у новоизбранного американского президента и украинского беглеца?
Если присмотреться, то увидим, что немало. А поэтому развитие дальнейших событий также может быть схожим.
- Трампа выбрали преимущественно за счет голосов жителей небольших городов или поселков со средним или низким уровнем образования. Образованные граждане больших городов, активная часть гражданского и других слоев общества Трампа не поддерживают и открыто об этом заявляют.
- Активно вмешивалась в американский избирательный процесс Россия, содействуя Трампу.
- Избранный президент – очень контроверсийный. Его оппонентам до сих пор трудно осознать, что человек с таким прошлым и жизненным путем мог занять высший пост в государстве.
- У Трампа нет устойчивых политических взглядов, его поведение в политике да и в жизни скорее конъюнктурно. Однако он выигрывает за счет бешеного упорства и отсутствия моральных принципов или запретов. Незнание выдается за открытость, ложь – за экспромт. При этом многим его сторонникам кажется, что он выражает их мысли и чувства, главное из которых – недовольство собственным статусом в обществе.
- Высказанные Трампом до вступления в должность мысли и идеи угрожают национальным интересам страны или нормам национального /международного права. В случае Януковича угроза реализовалась в тенденции к авторитаризму и привязанности к связям с Россией. В случае Трампа это может вылиться в розыгрыш национальной карты, атаки на прессу, подрыв трансатлантических отношений и т.п.
- На фоне избрания Трампа происходит поляризация общества. Почти не остается людей, которые бы нейтрально относились к такому президенту. Его или иррационально любят – или отторгают как чужеродный элемент.
- У Трампа низкий культурный и образовательный уровень. Это развязывает руки другим, меньшим по калибру хамам, что несет риски привести к снижению общего культурного уровня в стране и политике.
Возможны и другие признаки и критерии сходства Трампа и Януковича.
Но все же самым важным является восприятие президента в различных слоях общества. Как упомянуто выше, Трампа и Януковича объединяет отсутствие поддержки мыслящей, наиболее развитой и динамичной части общества. Той, от которой зависит развитие и продвижение любого государства. Это так называемый креативный класс, или класс образованных граждан.
Вне зависимости от рода занятий – бизнес, гражданское общество, пресса, образование, шоу-бизнес – они видят угрозы от такого президента.
Однако пока не могут этому помешать. Ведь те, кто за Трампа голосовал, все еще находятся в плену своих ложных мечтаний и надежд на то, что новый президент будет действовать ради их интересов. Но в ходе президентства он будет раскрываться.
Янукович больше всего разочаровал именно своих сторонников – то же самое может случиться и с Трампом.
Итак, стартовые условия президентства Трампа и Януковича во многом схожи. Предполагаю, что и конец будет более-менее одинаковым – для Трампа все закончится "американским майданом" или Таймс-сквер, то есть уличными протестами.
При этом Европа также может стать тем камнем преткновения, который остановит резвый марш Трампа по планете.
Ведь, как в глазах украинцев, так и в США Европу многие отождествляют с собственным корнями и истоками цивилизации. А Трамп открыто пренебрегает отношениями с ЕС и НАТО, ставя под сомнение целесообразность усиления экономического сотрудничества и безопасности трансатлантического сотрудничества. Рано или поздно он сделает стратегическую ошибку, отказавшись подписать свое "соглашение об ассоциации".
Сейчас американские дипломаты в Брюсселе вместе со своими коллегами в США пытаются выстроить систему "защиты от дурака". Обнаруживают в системе государственного управления слабые места, которыми может воспользоваться Трамп. Пытаются сделать необратимыми процессы и решения, заложенные Обамой – размещение американских войск в Европе, перевод решений о санкциях против России в нормы законов, а не исполнительных решений.
Кто-то скажет, что выстроенная в США система сдержек и противовесов выдержит даже Трампа. Соглашусь. Однако система уязвима под напором именно такого типа руководителя государства. У президента достаточно полномочий, чтобы при желании причинить ей вред. Он это сделает – вопрос лишь в объеме.
Потому что, во-первых, система построена на доверии и поиске компромиссов между ее частями. Во-вторых, предполагает добрую волю президента относительно этой системы. И именно эти ее свойства при условии президента типа Трампа могут превратиться в слабые стороны.
И тут именно украинский опыт разрушения "блестящей" карьеры Януковича может пригодиться американцам.
Их общество и медиа должны сейчас пристально следить за действиями своего президента, оценивать их на соответствие национальным интересам и безопасности США. Вести определенный реестр этих действий и разъяснять смысл его поступков и их последствия.
И когда количество этих ложных вредных решений дойдет до определенного предела, когда Трамп дойдет до своего Ватерлоо и большинство граждан осознают его истинную сущность – они должны быть в состоянии возглавить движение американцев против Трампа.
Мы можем передать наш опыт и механизмы "борітеся – поборете" коллегам из США. Это будет наша помощь американскому народу и вклад украинского гражданского общества в мировое демократическое развитие.
Автор: Елена Пристайко,
исполнительный директор
Офиса связи украинских аналитических центров в Брюсселе
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