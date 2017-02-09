Как Евросоюз должен защитить Украину: ключевые шаги без объявления войны

Анна Мария Корацца Бильдт, депутат Европарламента _ Четверг, 09 февраля 2017, 15:42

В среду в Брюсселе в Европейском парламенте состоялась открытая дискуссия, посвященная отношениям ЕС с Украиной и Молдовой. "Европейская правда" публикует текст речи одного из ее организаторов, шведского евродепутата Анны Марии Кораццы Бильдт, которая является одним из наиболее последовательных адвокатов Украины в Европарламенте.

* * * * *

Украинский вопрос снова становится актуальным. К сожалению, из-за печальных событий.

Хочу подчеркнуть: мы не можем говорить о Соглашении об ассоциации, не упоминая о том, что происходит между Путиным и Трампом. Это – ситуация, которая меняет правила игры.

Мы не можем говорить о Соглашении об ассоциации, не упоминая о том, что в Европе идет война! О том, что продолжаются артиллерийские обстрелы и гибнут гражданские.

Война длится уже три года, но после телефонного разговора Трампа и Путина она неожиданно обострилась и в последние дни погибли более 20 человек. Сейчас можно говорить о гуманитарной катастрофе при минусовых температурах, о разрушенной инфраструктуре, о недостаточном доступе к гуманитарной помощи, о грубых нарушениях Женевской конвенции.

Поэтому нельзя говорить об экономических реформах, не упоминая о ситуации на Востоке Украины.

Хорошо, что украинский вопрос оказался в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам на прошлой неделе, но я крайне разочарована тем, что по итогам дискуссии не было даже осуждения!

Но я надеюсь, что мы в конце концов сможем занять четкую и твердую позицию по этому вопросу.

Причем твердая позиция не означает, что мы должны объявить войну России, как нас пытаются убедить отдельные популистские силы.

Это лишь означает, что мы должны заступиться за независимость, территориальную целостность и права жителей Украины.

Евросоюз ответственен за то, чтобы поддержать Украину. В том числе – поддержать Соглашение об ассоциации. Которое, как известно, никоим образом не направлено против России.

Россия сейчас тестирует Европу, проверяет, как мы отреагируем на обострение. И нам необходимо определиться, как мы будем действовать. Сделаем ли мы вид, что ничего не происходит? Или, возможно, нам стоит показать, что мы вынесли уроки из того, что Россия делала в Грузии?

Мой ответ: мы должны поддержать Украину, обеспечив значительно более ощутимые результаты нашей поддержки.

Что мы должны сделать? Я вижу несколько направлений.

Во-первых, надо не допустить исчезновения Украины из первых строчек политической повестки дня ЕС. Не допустить, чтобы о вашем вопросе забыли или отложили его – даже при том, что ваш вопрос слишком сложный, чтобы найти ему простое решение.

Да, похоже, не все украинцы являются лучшими друзьями Минских соглашений. Но это все еще единственный путь, который способен удержать Украину среди политических приоритетов, сохранив при этом единство Европы в позиции по Украине и России.

Итак, нашим первейшим приоритетом является сохранение внимания к украинскому вопросу и единства ЕС относительно него.

Второй приоритет – использование "мягкой силы" Евросоюза.

Мы – сверхдержава в гуманитарных вопросах, и мы должны нести свою ответственность за то, чтобы помогать в ситуации гуманитарной катастрофы, и делать больше, чем мы делаем сейчас. В Украине – миллион внутренних переселенцев. Это не уменьшает масштаба миграционного кризиса, который есть в Средиземноморье, но Европа должна учиться справляться с несколькими кризисами одновременно.

Кроме того, ЕС является экономической сверхдержавой и имеет соответствующие рычаги. Именно поэтому мы сейчас увеличиваем квоты в торговле с Украиной.

Европейский союз, безусловно, должен и в дальнейшем оказывать такую поддержку, стимулируя реформы в Украине; Европейская служба внешних действий, Еврокомиссия и Группа поддержки Украины работают над этим.

Кроме того, мы должны выполнить свои обязательства перед Украиной. ЕС должен предоставить Украине безвизовый режим, ведь вы выполнили все критерии, а Нидерланды – завершить ратификацию ассоциации.

Также мы должны бороться с безнаказанностью (преступлений против граждан Украины. – ЕП), поддержав тех впечатляющих украинцев, которые рискуют своей жизнью в Донецке, Луганске или в Крыму. Последнее – особенно важно, ведь мы не должны забывать о Крыме. Мы должны открыто говорить об этом – на открытых дебатах в Европарламенте и не только.

Нужно расследовать, что там происходит. Да, мы не трибунал и не претендуем на его роль, но нужно четко показать, что в 2017 году в Европе не могут совершаться такие преступления без личной ответственности тех, кто их совершил.

Еще один приоритет для Евросоюза – предотвратить снятие США санкций, введенных из-за агрессии РФ в Украине.

Мы должны общаться, объяснять, убеждать своих друзей в Конгрессе, что они не обязательно должны разделять линию своего президента.

Америка не стала для нас врагом только из-за того, что там сменилась власть. Американцы остаются нашими друзьями. Они сохраняют мощную демократическую систему сдержек и противовесов, и я верю, что они продолжат действовать вместе с нами, вместе с Европейским союзом, поддерживая украинцев.

Автор: Анна Мария Корацца Бильдт,

депутат Европейского парламента,

группа Европейской народной партии

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора