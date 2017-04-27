Сербский вызов для ЕС и Украины: как победить российскую пропаганду

Александр Александрович, посол Украины в Республике Сербия _ Четверг, 27 апреля 2017, 09:09

Сербия – страна, где российское информационное влияние заметно, как нигде в Европе.

И это создает проблемы, ведь главная задача РФ – не столько лелеять и демонстрировать дружбу между народами, сколько распространять конфликтные чувства, настроения и действия.

Игнорирование этого влияния, как было еще до недавнего времени, создает существенную угрозу для всей Европы. Как минимум, Сербия, декларируя европейский выбор, не в полной мере разделяет европейские демократические ценности, что проявляется в индифферентном отношении к российской агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Или же, перефразируя Винниченко, сербский евроинтегратор заканчивается на украинско-российском вопросе.

Но и это не все.

Российская пропаганда возрождает старые призраки вражды, которых так много на Балканах. Неслучайно риски обострения конфликтов в регионе за последние годы существенно возросли.

Что несет российская пропаганда:

Тезис №1. Сербия – государствообразующий этнос Западных Балкан, "старший брат" южных славян. Такое возвеличивание роли сербов провоцирует их конфликт с соседями.

Тезис №2. Сербия – жертва агрессивной политики западных государств и их "приспешников" на Балканах. Для этого муссируется тема жертв сербов в первой и второй мировых войнах (что действительно было), но особенно часто упоминаются бомбежки НАТО 1999 года.

А еще – российская пропаганда активно играет на поле сербской истории времен Второй мировой. В частности, подсказывая, что лишь партизаны-коммунисты являются настоящими героями Сербии. А четники-монархисты были "коллаборационистами Гитлера". Этот тезис подпитывает перманентный внутренний конфликт в сербском обществе.

Тезис №3. Славянство и православие – основа российско-сербской дружбы против "загнивающего Запада", а также католицизма и ислама.

Этот тезис имеет прямое отношение и к Украине, жителей которой российские СМИ изображают как "неонацистов и поголовно греко-католиков".

Тезис №4. Россия – единственная сила, которая стоит на пути Косова к полной независимости (благодаря праву вето в Совбезе ООН). Более того, Россия готова защитить Сербию от "агрессивных империалистов" военным путем, в частности, предоставляя вооружение и военную технику.

Тезис №5. Базовый посыл российской пропаганды – так называемые "майданы" и прочие "цветные революции" ведут к братоубийственной гражданской войне. Поэтому российская сторона осуждает любые проявления демократического самосознания сербов, например во время нынешних протестов после президентских выборов.

Ну и наконец – тезис №6. Европа (ЕС и НАТО) скоро развалится. Поэтому Сербии следует дружить с Россией.

Еще один дополнительный момент:

благодаря этой пропаганде многие сербы верят, что Россия является крупнейшим торговым партнером Сербии и инвестором в их экономику, хотя это никак не подтверждается статистикой.

Вышеприведенные российские мифы культивируются в сербском обществе десятилетиями, хотя особенно интенсивно – в последние три года, то есть когда Путин начал активную фазу гибридной войны против Украины и всей Европы.

Инструментов для продвижения этих тезисов у Кремля более чем достаточно. Среди них: 55 человек только дипломатического состава посольства РФ в Белграде; сербско-российский гуманитарный центр "преодоления последствий чрезвычайных ситуаций" в городе Ниш (как прикрытие для деятельности российских спецслужб); косвенное финансирование Россией ряда ведущих сербских СМИ и отдельных журналистов. Постоянная трансляция на сербском языке канала РТ, радио и портала "Спутник", электронных изданий "РускаРеч", "Восток" и других рупоров российских СМИ, на которые постоянно ссылаются сербские СМИ, таким образом массово распространяя российскую пропаганду.

По оценкам местных экспертов, в Сербии действует около 110 так называемых неправительственных организаций/культурных обществ/групп дружбы/бизнес-ассоциаций/"спортивных кружков" пророссийской и антиевропейской направленности.

А еще эти тезисы активно поддерживают четыре политические силы пророссийского и антиевропейского толка, представленные в парламенте (Радикальная партия Сербии, Сербская народная партия, Демократическая партия Сербии и движение "Двери").

Белград до сих пор на 100% зависит от российского газа, отдал Москве контроль над внутренним рынком горюче-смазочных материалов и мало делает в плане диверсификации, что способствует коррупции в энергетической сфере.

Впрочем, вышеприведенные факторы не могут быть оправданием недостаточной эффективности информационной политики Евросоюза. Который действительно делает очень многое для сербского общества и экономики. Но, как говорят в Украине, "умела готовить, да не умела подавать".

Нынешняя политика ЕС в Сербии и шире – на Балканах напоминает политику ЕС в Украине середины 2013 года: Брюссель так же старается обходить острые вопросы.

И тянет время. Готов мириться с любыми проявлениями "суверенной управляемой демократии", "лишь бы не было войны". То есть наступает на те же грабли.

Серьезным фактором, который облегчает гибридную войну РФ в Сербии, является непонимание частью рядовых сербов сути европейских демократических ценностей, их взгляд на ЕС исключительно как на источник стабильной работы, высоких доходов, финансовой помощи, инвестиций – мировоззрение, которое полностью разделяется и поддерживается сербскими властями при попустительстве Брюсселя.

Причем, как показал прошлогодний опрос общественного мнения среди сербской молодежи, их совсем не смущает несовместимость членства в ЕС и российской военной базы на территории Сербии, или еще хуже – формы правления в собственной стране наподобие путинской.

В этом смысле Сербия пасет задних по сравнению с Украиной, несмотря на формальный прогресс в открытии переговорных глав с ЕС. Определенную надежду на тектонические сдвиги в сербском сознании когнитивного диссонанса дают нынешние протесты, хотя они и не касаются вопросов внешней политики и, кстати, не ставят под сомнение результаты президентских выборов.*********

У Украины есть потенциал пошатнуть российские мифы. Наши аргументы:

- длительная история отношений между Украиной и Сербией, начиная с эпохи переселения славян и Киевской Руси, то же православие, помощь казаков, освободительная роль Третьего украинского фронта. Эти аргументы выбивают почву из-под аналогичных претензий Москвы.

- опыт отношений между Украиной и Россией, в частности развенчание мифа о славянском происхождении московитов и "колыбели трех восточнославянских народов", что является одним из "оправданий" нынешней российской агрессии. Ведь сербы не делают различий между украинцами и русскими, считая, что мы "один народ", говорящий на русском языке. Поэтому, собственно, это вопрос даже не украинско-сербских отношений, а самосознания украинцев.

- объяснение сути Евромайдана и гибридной войны России против Украины, Европы и против Сербии. Заметно, что у тех сербов, которые понимают истинную природу Евромайдана, нет никаких иллюзий или сомнений в российской агрессии.

- миротворческие усилия Украины с целью предотвратить бомбардировку Сербии войсками НАТО (миссия министра Бориса Тарасюка в марте 1999 г.); украинский контингент в составе KFOR, защищавший православные сербские храмы от нападений, в настоящее время принимает участие в разминировании территории.

В конце концов, у нас есть весомый экономический аргумент – благодаря созданию Киевом зоны свободной торговли с ЕС аналогичный режим с нами более выгодный (и долгосрочный) для Белграда, чем анонсированная им либерализация торговли с Евразийским союзом.

Как видим, подавляющее большинство наших контраргументов рассчитано на длительное время. И это понятно, учитывая историю и специфику Балкан. Попытки с наскока изменить местный менталитет терпят неудачу.

С другой стороны, Путин действует уже сегодня и быстро. Балканы для него – просто функция, инструмент для последовательной дестабилизации и развала Европы.

Поэтому решать эту серьезную проблему Украина и ЕС должны вместе. И решительно.

Ясное отношение Сербии к российской агрессии в Украине – это не вопрос двусторонних отношений между Киевом и Белградом. Это – лакмусовая бумажка на понимание и готовность отстаивать фундаментальные европейские демократические ценности. Без которых выражение "европейская интеграция" – пустой звук. Нельзя интегрироваться в одну сторону, а любить других. Украинцы это пробовали. Теперь видим результат. Никакие инвестиции и рабочие места не заменят гордости, достоинства, честности, порядочности, справедливости, любви и гостеприимства, которые присущи нашим друзьям сербам. С которыми у украинцев есть общая история, настоящее и будущее.

Напоследок стоит подчеркнуть – успех российской пропаганды стал возможным при бездействии Евросоюза.

Противостоять ей теперь возможно лишь совместными действиями ЕС и Украины.

Автор: Александр Александрович,

посол Украины в Республике Сербия

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