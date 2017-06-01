Из чего состоит победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: взгляд из Евросоюза

Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия _ Четверг, 01 июня 2017, 09:15

Фото: gazprom.ru

Первая информация о результатах Стокгольмского арбитража "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа дает повод для умеренного оптимизма.

Но, как мы знаем, дьявол прячется в деталях; и пока мы не знаем всех или хотя бы ключевых деталей этого решения, расписанного на сотни страниц, мы не можем с полной уверенностью говорить, какие финансовые последствия повлечет это решение для "Нафтогаза".

И, в конце концов, какими будут его последствия для украинского бюджета и национальной валюты.

Но все-таки многое можно сказать уже сейчас.

Самое важное: эффективная защита украинской стороной своих интересов в арбитраже была бы невозможной, если бы не было Майдана.

Только благодаря этой революции и благодаря тем, кто принес себя в жертву, в Украине смогло прийти к власти демократическое правительство, которое, вместе с новым руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", нашло силы и получило свободу действий для защиты интересов своей державы и ее граждан.

Помимо этого, именно благодаря Майдану газовая система и газовый рынок Украины смогли подключиться к европейскому рынку, получив возможность закупать газ по более выгодным условиям.

У меня, автора этой колонки, есть основания для таких заявлений.

Еще во время правления Януковича, в 2012 году, при помощи тогдашнего посла Словакии в Киеве Павла Хамжика я лично вручил тогдашнему руководству "Нафтогаза" предложение от нашей словацкой компании Eustream.

Это было конкретное техническое решение для организации реверса газа из Словакии в объеме десятков миллионов кубометров в день. Но как оказалось, тогда в Киеве никто не хотел получить независимость от монопольных поставок из РФ.

Такое решение удалось воплотить лишь через два года, после революции.

Уже из той информации о решении Стокгольмского арбитража, что обнародована на данный момент, можно с уверенностью сказать: арбитраж подтвердил, что условия контракта, подписанного в период газового кризиса в январе 2009 года, были явно не в пользу украинской стороны.

Но убедиться в этом в полной мере, объективно и окончательно, Украина смогла только после открытия реверсных поставок через Словакию.

Из технических деталей стокгольмского решения мы уверены разве что в том, что арбитраж отменил запрет на реэкспорт газа. Но этот запрет никогда не был главной проблемой для Украины. Хотя объективности ради надо сказать, что в прошлом были попытки определенных украинских бизнес-структур, имевших влияние в "Нафтогазе", экспортировать газ в Европу. Тогда трейдеры пытались использовать разницу в цене между газом собственной добычи и импортным, поступавшим из России.

В то же время очень важным, можно даже сказать, победным для Украины стало однозначное решение арбитража об отмене правила take or pay ("бери или плати").

В 2009 году, во время подписания украинского контракта, правило take or pay было стандартным для долгосрочных контрактов на газовом рынке Европы. Поэтому в принципе само по себе это правило не было в ущерб Украине. Но уже тогда вопрос был в размере минимального объема, который должен быть оплачен "Газпрому" при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, отобран газ "Нафтогазом" или нет.

Можно предположить, что в этом случае украинской стороне очень помогло в арбитраже то, что в ее контракте, в отличие от контрактов "Газпрома" с другими европейскими потребителями, не был точно прописан механизм и условия применения этого процесса.

Самым неясным остается момент взаимного расчета за поставки газа до 2015 года.

По информации "Нафтогаза", стоимость поставок газа, произведенных с 2014 года, должна быть пересчитана на основе "рыночных цен". И здесь будут очень важны детали формулы цены, которые в итоге повлияют на окончательный счет, выставленный "Нафтогазу" (или "Газпрому") по итогам судебного разбирательства.

Автор: Карел Хирман,

эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины,

в 2010-2012 годах - советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой

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