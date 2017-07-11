Остановить "Газпром": почему будущее украинского транзита газа решится в 2017 году

Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия _ Вторник, 11 июля 2017, 16:49

Нынешний год - ключевой для решения вопроса, сохранится ли транзит газа через Украину. Набирают темп проекты "Газпрома": "Северный поток 2", но прежде всего - "Турецкий поток".

При этом внимание в Украине ошибочно уделяется исключительно проекту "Северный поток-2". В то же время для украинского транзита, как в краткосрочной перспективе, так и с точки зреня тактики, намного опаснее "Турецкий поток".

Он способен решать чуствительные проблемы "Газпрома" на рынках юго-восточной Европы, которые могут возникнуть в случае полной остановки транзита через Украину. В отличие от "Северного потока-2", который эти проблемы лишь усугубляет. Иными словами:

чтобы полностью остановить транзит через Украину, "Газпром" как можно быстрее должен ввести в эксплуатацию "Турецкий поток".

Что в такой ситуации делать Киеву? Пока украинские власти ограничиваются критикой газпромовских проектов, стремясь получить поддержку в ЕС.

Такая критика Киева безусловно нужна. Но ее явно недостаточно.

Киев должен понять, что европейские клиенты "Газпрома" реально обеспокоены перспективой снабжения газа транзитом через Украину после 2019 года. Они очень внимательно и чуствительно следят за процессом арбитража, решениями "Нафтогаза" и регулятора по транзитным ставкам, процессом анбандлинга и текущими инвестициями по модернизации газотранспортной системы.

Транзитер газа – как любой транспортировщик товара – должен пользоваться максимальным доверием своих клиентов. Поэтому он в первую очередь должен иметь в порядке свое хозяйство и иметь самые выгодные услувия для своих клиентов.

Критиковать можно все и всех, но такой подход вряд ли принесет желаемые позитивные результаты.

Куда более перспективна другая стратегия. Украина должна предоставить своим клиентам по транзиту достоверную схему работы транзитной системы после 2019 года, на основе которой будет возможно подписать выгодный долгосрочый контракт.

А дальше - находить трейдеров, которые придут за сибирским газом на украинско-российскую границу.

Важно понять - одних лишь слов уже недостаточно. От Украины ждут реальных действий.

Первым условием для такого предложения должен быть быстрый анбандлинг (выделение) "Укртрансгаза" из группы "Нафтогаза". При этом неважно, если вместе с транзитной трубой будут выделяться и остальные активы, в том числе и подземные хранилища.

Заниматься следующей реструктуризацией газотранспортных мощностей можно и позже (это даже лучше), в зависимости от реальных будущих контрактов.

Одновременно нужно заключить договор со стратегическим партнером по управлению газотранспортной системой. Подчеркиваю: не по приватизации, а по управлению, и не с инвестором, а со стратегическим партнером.

В чем разница? Инвестор хочет купить долю в имуществе компании (в данном случае - в газотранспортной системе) и получать прибыль на любом виде деятельности.

Стратегический партнер зарабатывает на других участках транзитного корридора, а поэтому он заинтересован в поддержании максимального уровня обьема транзита даже без получения прав собственности на украинскую трубу.

Надежным долгосрочным партнером может быть лишь тот, кто технически и коммерчески заинтересован в транзите через Украину.

С безупречной репутацией в ЕС - это тоже важно для поддержки Евросоюза проекта с Украиной. Ну и конечно - он не должен быть партнером "Газпрома" в проектах "Северный поток" или "Турецкий поток". Не открывая карты, могу сказать - такая работа уже ведется.

Однак, следует помнить - запас времени у Украины ограничен.

Или в нынешнем году Украина примет принципальные решения по транзиту, или после 2019 года она не только потеряет годовые доходы на уровне приблизительно $2 млрд, но и окажется вне трансевропейской газотранспортной инфраструктуры.

Автор: Карел Хирман,

эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины,

в 2010-2012 годах - советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой

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