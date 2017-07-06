"Добро пожаловать в ад": чего ожидать от гамбургского саммита G20

Томас Мэттиг, Фонд им. Фридриха Эберта _ Четверг, 06 июля 2017, 09:10

Фото euroherz.de

Гамбургу, который будет принимать саммит "Большой двадцатки" (G20) 7 и 8 июля, не позавидуешь.

Кроме президентов США и России, Трампа и Путина, федеральный канцлер Германии будет встречать в этом ганзейском городе еще и небезызвестного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Южной Африки Джейкоба Зуму (против которого нынче возбуждено около 800 судебных производств по обвинению в коррупции), президента Бразилии Мишела Темера (ставшего объектом критики из-за препятствования деятельности судебной власти, коррупции и создания криминальной группировки), а также политических тяжеловесов из Саудовской Аравии и Китая.

Девиз большого антикапиталистического контрмитинга "Добро пожаловать в ад" на этом фоне кажется не таким уж и неуместным, ведь это собрание представителей международной политики производит впечатление комнаты ужасов.

Чего же можно вообще ожидать от саммита "Двадцатки"?

Многого, если отталкиваться от требований, прозвучавших из его окружения в течение последних недель. Этот политический клуб испытывает чрезмерную нагрузку ввиду ожиданий, частично противоречащих друг другу:

– Профсоюзы, объединившиеся в группу Labour 20, требуют "альтернативной экономической модели": по их мнению, фискальная политика должна быть использована в качестве стимулятора спроса, а бюджетные инвестиции должны существенно вырасти. Необходимо бороться с неравенством, а также реализовать принцип коллективных переговоров и обеспечить "надлежащий уровень минимальных зарплат" в глобальных цепочках поставок.

– Организация гражданского общества под названием Civil 20 желает "изменения политики в смысле справедливой глобализации для всех". Экономическая модель, ориентированная исключительно на рост, порождающая проигравших и уничтожающая экологические основы жизни, изжила себя. Вместо нее гражданское общество требует от политиков "Большой двадцатки" остановить растущее неравенство между странами и внутри них, бороться с причинами бедности и голода, а также обеспечить равноправие.

– Аналитические центры стран "Большой двадцатки" под фирменным знаком Think 20 хотят "создания глобальной архитектоники эффективного управления экономикой, которая включала бы в себя и ставила на прочную основу процесс глобализации и создала бы рамочные условия для реализации Повестки дня – 2030.

– В списке требований союзов предпринимателей, объединившихся в Business 20, фигурируют "открытая и инклюзивная система торговли, а также использование возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями".

Маловероятно, что клуб 19 крупнейших экономик плюс ЕС сможет пройтись по всему списку этих желаний.

С одной стороны, такому сценарию препятствуют некоторые практические моменты. У клуба нет собственного секретариата, всякий раз его председательствующие формируют свои приоритеты, а некоторые из своих обещаний вершители судеб государств желали бы как можно скорее забыть. К тому же под впечатлением финансового кризиса 1990-х годов в Азии

"Большая двадцатка" далеко отошла от идеи, положенной в ее основу – стабилизации мировой экономики.

Главы государств и правительств вообще встречаются лишь с 2008 года, и с тех пор обещания растут в геометрической прогрессии: ускорение роста экономики, более решительная борьба с неравенством, амбициозная Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (с требованиями сокращения неравенства, хороших условий труда для всех и защиты нашей планеты) – все это лишь безобидные уступки, и пока они фигурируют только на бумаге.

Каков же смысл этого форума, если все большей частью остается на бумаге?

Во-первых, сегодня дискуссия о глобализации, ее проигравших и победителях важнее, чем когда-либо – не только в кругу "Большой двадцатки", но и в организациях гражданского общества, объединениях профсоюзов, предприятий и аналитических центров.

Во-вторых, на этих форумах присутствуют организации, способные дать рациональные посылы, в частности, Международная организация труда.

Например, во время встречи министров по вопросам труда с Китаем поднималась тема прав человека в цепочках поставок, а с Саудовской Аравией – рабочих мест для женщин и "гендерном разрыве в оплате труда", что хотя и нельзя считать прорывом, но все же это начало разговора.

И, наконец, возрастает значение холистического подхода к глобальной политике: так, Федеральное министерство финансов Германии вдруг заинтересовалось Африкой, министры сельского хозяйства ссылаются на Повестку дня – 2030. А если политика прописана на бумаге, легче требовать ее осуществления от собственного правительства – в том числе и в Германии, тем более накануне предстоящих выборов в Бундестаг.

Даже если "Большая двадцатка" в обозримом будущем не станет прогрессивным и нацеленным на преобразования форумом, было бы неправильно отказаться от нее.

Во-первых, можно лишь надеяться, что иногда кажущийся несколько маниакальным интерес к "Большой двадцатке" как "главному форуму международного сотрудничества по финансовым и экономическим вопросам" (согласно высказыванию Федерального правительства Германии) разбудит, наконец, и ООН.

Если бы новому генеральному секретарю Антонио Гутьерресу удалось вырвать из состояния сонливости свою организацию, "Большая двадцатка", возможно, утратила бы свое особое значение, а дискуссии вокруг вопроса о будущем нашей планеты велись бы на основе принципа инклюзивности там, где и положено – в Организации Объединенных Наций.

Во-вторых, положительным является объединение во взаимосвязанные сети профсоюзов, аналитических центров и гражданского общества и озвучивание ими своих требований. В вопросе формирования альянсов здесь еще много предстоит сделать, тем более что бизнес-лобби, как всегда, уже заручилось довольно хорошими связями.

Можно лишь уповать на то, что в будущем председательствующим в "Большой двадцатке" будет не так-то легко отодвинуть на периферию внимания гражданское общество или независимые профсоюзы, как это случилось, например, во время председательствования Китая.

Таким образом, саммит "Большой двадцатки" станет испытанием на прочность для Гамбурга. Возможно, дискуссия вокруг G20 даст жизнь сетям и инициативам, которые реально будут способствовать продвижению социально-экологических преобразований в нашем мире.

Время для этого пришло.

Автор: Томас Мэттиг,

руководитель проекта по вопросам глобализации

Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине

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