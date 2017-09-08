Разбитые надежды Украины и "европейское предательство": что не так с новой инициативой Польши

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 08 сентября 2017, 09:09

Фото: president.pl

"Евросоюз движется к гибели, а единственный шанс на спасение, к которому в Брюсселе не готовы – это прислушаться к польским инициативам".

Именно такие тезисы доминировали во время 27-го экономического форума в польском городе Крыница-Здруй – крупнейшего форума Восточной Европы.

Такая риторика – ноу-хау именно нынешнего форума. Например, на предыдущем (гостем которого был еще один известный оппонент Брюсселя, премьер Венгрии Виктор Орбан) речь шла только об общей позиции Восточной Европы в вопросе приема мигрантов.

Год спустя противостояние Брюсселю переросло в откровенный евроскептицизм.

Причина таких изменений – активизация дискуссий о "Европе двух скоростей". Идея о возможности существования в Евросоюзе двух групп стран с разной степенью интеграции – далеко не нова. Она. в частности, прописана в итогах юбилейного Римского саммита ЕС.

Однако реалистичности этим планам придала победа на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона, в программе которого эта инициатива проходит как магистральная линия реформирования ЕС.

Такая перспектива вызвала настоящее возмущение в Польше.

Первым катастрофические прогнозы реализации этой инициативы озвучил президент Анджей Дуда. По его мнению, эта идея гораздо опаснее Brexit, ведь подрывает ключевые принципы ЕС, а главное – европейское единство.

А соответственно, по его мнению, при негативном сценарии такая инициатива может даже привести к распаду Евросоюза.

Эту мысль развил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский. Он призвал страны, образующие инициативу Троеморья, активно и вместе противостоять этому проекту, чтобы не допустить "образования границ внутри ЕС" (кстати, такое заявление – оценка регулярных польских заверений, что Троеморье не имеет политической составляющей, а является только экономическим проектом).

По иронии судьбы острые евроскептические заявления Анджея Дуды прозвучали в присутствии двух высоких гостей, которых никак нельзя назвать евроскептиками. Это президенты двух стран, которые только декларируют желание вступить в ЕС: Грузии и Македонии.

Именно поэтому Дуда озвучил еще одну угрозу от реализации проекта двух скоростей. И этот аргумент уже напрямую касается Украины.

Итак, помимо "создания границ внутри ЕС", что должно "разрушить европейское единство", в случае реализации идеи разноскоростной Европы ЕС мгновенно потеряет свою привлекательность для соседних стран. А это, по логике Анджея Дуды, не что иное, как "предательство в отношении стран, которые ставят целью членство в ЕС".

В чем заключается это "предательство"? "Польша всегда чувствовала культурное единство с остальной Европой, но членство в ЕС дало нам ощущение политического единства. Единства, основанного на равных правах с другими европейскими странами", – объясняет Щерский.

Соответственно, по его мнению, реализация проекта двух скоростей "негативно повлияет на стремление соседних стран к членству в ЕС".

Что в итоге? Складывается ситуация, что стремления Украины (а также подобные стремления других стран) пытаются использовать во внутриевропейском споре.

При этом далеко не факт, что эта инициатива вредна для Украины. По крайней мере, официальной позиции Киева по этому поводу пока нет.

В любом случае, крайне сомнительно, что в случае реализации такой стратегии украинцы (а также граждане других стран) вдруг откажутся от своих европейских стремлений.

Более того, можно даже предположить, что такой проект окажется выгодным для Украины. Ведь нашей стране будет легче интегрироваться в лайт-версию ЕС. Такое вступление вызовет гораздо меньше опасений у западноевропейцев, чем полноценное обретение членства в ЕС.

До сих пор Украина никак не комментировала идеи реформирования ЕС. И это понятно – это было бы вмешательством в чужие внутренние дела.

Однако после польских заявлений ситуация изменилась.

Теперь молчание будет означать согласие с польскими оценками. В таком случае мы невольно становимся субъектом внутриевропейских разборок.

Альтернатива – озвучить собственную позицию. Не касаясь внутриевропейских дел. Подчеркнуть, что реформирование ЕС отнюдь не изменит для нас привлекательности евроинтеграционной идеи.

Все более острые заявления высшего руководства Польши в адрес Брюсселя убеждают, что Варшава настроена на конфликт. Очень хотелось бы не стать в нем "крайними".

Ценя усилия Польши по адвокации интересов Украины, не стоит давать "адвокату" возможность злоупотреблять своим положением.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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