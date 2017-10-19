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Грантовый ревизор: что даст Украине создание Европейской прокуратуры

Иван Божко, «Ильяшев и Партнеры» _ Четверг, 19 октября 2017, 09:00
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Фото: ec.europa.eu

5 октября 2017 года Европейским парламентом было утверждено решение о создании Европейской прокуратуры (European Public Prosecutor's Office).

Что это за орган и что его создание даст Украине? 

Новый орган в структуре Евросоюза будет заниматься расследованиями и привлечением к ответственности за мошенничество и другие преступления, затрагивающие финансовые интересы ЕС, в том числе за крупномасштабное трансграничное мошенничество, связанное с НДС.

Для выполнения этих задач Европрокуратура будет наделена довольно широким объемом полномочий. Новая структура сможет осуществлять розыск имущества, компьютерных систем и доказательств; истребование документов и электронных данных, включая сведения о банковских счетах и транзакциях; наложение ареста на имущество и доходы, полученные преступным путем; перехват электронной коммуникации подозреваемого/обвиняемого; осуществление контролируемой поставки товаров и т.п.

Новосозданный орган будет иметь независимый статус, а его компетенция будет значительно шире, нежели у любых аналогичных учреждений среди государств, входящих в ЕС.

То есть сотрудники Европрокуратуры будут наделены, по меньшей мере, тем же объемом полномочий, что и прокуроры национальных прокуратур,  что включает в себя, среди прочего, и право на представительство во внутренних судебных органах.

Компетенция Европрокуратуры будет распространяться на территорию государств-членов ЕС, а если быть точнее – на те страны, которые поддержали инициативу по ее созданию.

В то же время, отношения данного органа с третьими странами, к которым относится и Украина, будут базироваться на межгосударственных соглашениях и прочих договоренностях, и будут предусматривать сотрудничество,  начиная от вопросов взаимного обмена информацией и предоставления правовой помощи, и заканчивая осуществлением расследований, проверок и инспекций в отдельных сферах.

Что это означает на практике? 

В случае взаимоотношений Европейской прокуратуры с Украиной речь может идти о расследовании преступлений, связанных с мошенническими схемами по расхищению средств, выделяемых Европейским Союзом на различные программы, учрежденные в Украине.

Предоставление подобных полномочий наднациональному органу ЕС не является чем-то новым для нас: 22 февраля 2017 года Украина ратифицировала Соглашение с Евросоюзом по Программе поддержки конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса.

В данном документе, среди прочего, предусматривается, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) может осуществлять расследования, проверки на местах и инспекции на территории Украины по установлению факта мошенничества, коррупции и иной незаконной деятельности, которая касается финансовых интересов ЕС и Евроатома.

Создание Европейской прокуратуры многими экспертами расценивается именно как фактическое расширение полномочий Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Последнее, в соответствии с ранее упомянутой Программой, уже имеет право, при установлении фактов нарушений, равно как и при отсутствии должной реакции со стороны уполномоченных государственных органов Украины, инициировать применение отдельных административных мер и штрафов в отношении нашего государства.

Создание Европейской прокуратуры может стать еще одним мощным рычагом давления на отдельные государственные институты Украины и их должностных лиц,

который будет способствовать эффективному и рациональному использованию выделяемых Евросоюзом средств, а также раскрытию схем, связанных с уклонением от налогов (в частности НДС) в межгосударственных масштабах, которое по приблизительным оценкам обходится национальным бюджетам ЕС по меньшей мере в 50 миллиардов евро ежегодно.

Иными словами, Европейская прокуратура также сможет помочь Украине в борьбе со значительным хищением бюджетных средств.   

Согласно предварительным прогнозам, фаза создания Европейской прокуратуры может занять около трех лет, то есть новая структура приступит к выполнению своих функций не ранее 2020-2021 годов.

Вместе с тем, о положительных эффектах для Украины можно говорить уже сейчас, поскольку подобный орган будет независим от какого-либо политического влияния на государственном уровне и не столкнется с парадоксами, которые имеют место в нашей судебной практике.

 

Автор: Иван Божко,

адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

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Грантовый ревизор: что даст Украине создание Европейской прокуратуры

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